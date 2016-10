Der Stollen des Herbstes Der Schwepnitzer Bäckermeister Dieter Franz bäckt zum Kürbisfest einen besonderen Kuchen. Viele warten schon darauf.

Bäckermeister Dieter Franz bäckt für das Kürbisfest am Sonnabend einen Herbst-Stollen. Seine Enkel Lorenz und Clemens lassen sich das nicht entgehen. © René Plaul

Die Bäume werfen gerade ihre ersten Blätter ab und schon duftet es in der Schwepnitzer Backstube bei Dieter Franz nach Advent. Der 75-jährige Bäckermeister ist bekannt für den Riesenstollen, den er jedes Jahr wieder für den Schwepnitzer Weihnachtsmarkt bäckt. Doch die Laibe, die er zurzeit in den Ofen schiebt, sind nicht für den Advent gedacht. Dieter Franz bäckt besondere Stollen für das nahe Schwepnitzer Kürbisfest.

Mehl gehört in den Teig, Fettigkeit und natürlich Kürbis. Der wird erst in kleine Stücke geschnitten und schließlich kandiert. Das ist wichtig, weil der Kürbis sonst nicht genug Geschmack hat, sagt der Bäcker. Schließlich soll der Kürbis das Citronat und das Orangeat, das sonst in den Stollen gehört, ersetzen. Die Besucher des Kürbisfestes schätzen den Vorgeschmack auf Weihnachten. Dieter Franz hat schon wieder Vorbestellungen für einige der 16 bis 20 Stollen bekommen, die er für das Fest bäckt. Denn viele wissen, dass der Stollen wahrscheinlich schnell ausverkauft ist – so wie so oft. Der Weihnachts- und Kulturverein richtet das Kürbisfest auf dem Festplatz an der Hüttenstraße in Schwepnitz nun schon zum neunten Mal aus und viele kommen nicht zum ersten Mal.

Leuchtende Kürbisgesichter

Die Mitglieder des Vereins und ihre Unterstützer werden auch über die Kürbisstollen hinaus in diesem Jahr wieder einiges aus den Kürbissen zaubern. Die Kürbisbuletten sind zum Beispiel immer schnell weg. Die Kürbissuppe wird in verschiedenen Varianten angeboten. Kürbiscreme ist dabei und natürlich Kürbiskuchen für unterschiedliche Geschmäcker. Der Verein hat aber auch an die Leute gedacht, die Kürbis nicht unbedingt mögen. Sie können sich zum Beispiel Bratwürste ganz ohne Kürbis oder gebackene Krapfen schmecken lassen. Die sind beim Weihnachtsmarkt in Schwepnitz immer ein Highlight und kommen auch im Herbst gut an.

Catrin Dreier und der neue Vorstand des Weihnachts- und Kulturvereins organisieren das Kürbisfest zum ersten Mal in dieser Verantwortung. Alle haben sich schon vorher im Verein eingebracht und solche Feste mit vorbeitet. Dazu kommen auch viele Schwepnitzer, die gar nicht im Verein sind. „Ohne die Hilfe würde es gar nicht gehen“, sagt Catrin Dreier. Eine Familie bereitet immer einen der Höhepunkte des Festes, das Kürbisschnitzen für Kinder, vor. Die fertigen Kürbisgesichter werden dann erleuchtet. „Das ist immer eine besonders neckische Geschichte“, sagt Catrin Dreier. Zumal oft kleine Kunstwerke entstehen, jedes Kind einen Preis erhält und den Kürbis mit nach Hause nehmen kann. Dazu kommen Spiele rund um den Kürbis. Ein Fachmann zeigt, wie er Holzspielzeug herstellt. Tiere aus Heu können gebastelt werden. Und einen Schminktisch wird es geben.

Schnecken setzen den Kürbissen zu

Die Dekoration besteht aus Strohballen, Herbstlaub und Blumengestecken, die im Vorfeld von den Helfern zusammengestellt werden. Kürbisse kommen natürlich dazu. Allerdings weiß man in Schwepnitz noch nicht, wie viele dieses Jahr für diesen Zweck gespendet werden. In den Vorjahren kamen manchmal fünf Autoanhänger zusammen. Doch dieses Jahr haben die Schnecken schon bei den jungen Kürbispflanzen Schaden angerichtet. Noch ein Grund mehr, den Kürbis zu feiern.

Das Schwepnitzer Kürbisfest wird am Sonnabend, ab 14.30 Uhr auf dem Festplatz an der Hüttenstraße gefeiert.

