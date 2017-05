Der Steuerirrsinn am Mittagstisch Imbissanbieter und Wirte im Landkreis fühlen sich benachteiligt. Für sie geht’s um mehr als nur die Wurst.

Mit 19 Prozent wird die Bockwurst besteuert, wenn Tina Schöpke sie in der Fleischerei Wenk am Platz serviert. Nur sieben Prozent werden fällig, wenn der Kunde die Bockwurst zum Mitnehmen auf die Hand nimmt. © Uwe Soeder

Bockwurst geht immer. In der Fleischerei von Roman Wenk an der Bautzener Kurt-Pchalek-Straße wandert die Wurst mit Brötchen und Senf jeden Tag über die Theke. Ein deftiger Happen, zum vergleichsweise kleinen Preis: 1,35 Euro müssen seine Kunden zahlen. Doch obwohl alle Würste mehr oder weniger gleich aussehen und auch den gleichen Preis kosten, sind Bockwürste eben nicht gleich Bockwürste. Zumindest in der Endabrechnung. Denn tatsächlich verdient Roman Wenk mit den leckeren Bockwürsten ganz unterschiedlich.

Ein Irrsinn, sagt der Bautzener Fleischer und meint damit die Regeln der deutschen Mehrwertsteuer. Drückt Roman Wenk seinen hungrigen Kunden die Bockwurst im Brötchen zum Mitnehmen gleich in die Hand, muss er nur sieben Prozent Mehrwertsteuer abführen. Für die allermeisten Lebensmittel gilt der ermäßigte Satz. Lässt sich der Kunde die Wurst aber auf einem Teller servieren und setzt sich damit dann an einen der im Geschäft aufgestellten Tische, langt der Staat richtig hin. Dann gilt keine Ermäßigung mehr. Es greifen die üblichen 19 Prozent. Mit jeder in seiner Fleischerei verspeisten Bockwurst verdient Roman Wenk also mehr als 15 Cent weniger, als mit der Bockwurst zum Mitnehmen.

Konkurrenz aus dem Supermarkt

„Eigentlich müsste ich zwei Preise machen, denn ich büße sonst nur ein“, erklärt der Bautzener. Ganz abgesehen von dem Aufwand, an der Kasse jedes Mal den richtigen Mehrwertsteuersatz zu buchen. Und Roman Wenk geht es nicht allein so. Fleischerkollegen, Bäcker, Imbissbudenbetreiber und die gesamte Hotel- und Gastronomiebranche ächzen seit Jahren unter diesem Mehrwertsteuerwirrwarr. Denn generell gilt: Speisen zum Mitnehmen kosten sieben Prozent – für die, die vor Ort serviert werden unterdessen 19 Prozent.

„Die steuerliche Ungleichheit muss endlich beseitigt werden“, fordert deshalb Roman Wenk. Ein Plädoyer, dem sich auch der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Sachsen (Dehoga), Axel Hüpkes, anschließt. Vehement pocht der Verband darauf, dass künftig alle Speisen steuerlich gleichbehandelt werden. Genau das, so betont Axel Hüpkes, sei auch deshalb wichtig, damit den Mitgliedern seines Verbandes keine Wettbewerbsnachteile entstehen. Denn durch die höhere Mehrwertsteuer sehen sich Hoteliers und Gastronomen auch gegenüber der stetig wachsenden Anzahl an Essenslieferdiensten und Imbissprodukten, die in immer mehr Kühlregalen der Supermärkten angeboten werden, zunehmend im Hintertreffen.

Beispiele gibt es genug. Die Bockwurst oder das Stück Pizza sind die wohl gängigsten. Doch der Verband appelliert auch an die Moral. Dass die industriell hergestellte Spargelsuppe in der Tüte beim Discounter geringer besteuert wird, als die aus Zutaten aus der Region im Restaurant frisch zubereitete, halten die Verantwortlichen für schlicht nicht nachvollziehbar. Und ebenso die Tatsache, dass in Wegwerfverpackungen nach Hause gelieferte Speisen steuerlich besser gestellt sind, als das Essen, das in der Gastronomie auf abwaschbaren Porzellantellern aufgetafelt wird.

Der Dehoga verhehlt keineswegs, dass es dabei in erster Linie um die finanziellen Interessen geht. Die mit einer deutlichen finanziellen Entlastung einhergehende Vereinheitlichung des Mehrwertsteuersatzes auf sieben Prozent würde der ohnehin einem starken Preisdruck ausgesetzten Branche wieder Spielräume verschaffen – beispielsweise für neue Investitionen.

Andere EU-Länder als Vorbild

Als „sehr hilfreich“ bewertet auch der Bautzener Gastronom und Brauer Tobias Frenzel die mögliche Vereinheitlichung. Er führt das Kneipensterben an, das auch damit verbunden ist, dass es immer schwieriger wird, Fachkräfte zu finden. „Wir werden nicht darum kommen, künftig mehr fürs Personal zu zahlen“, sagt Tobias Frenzel. Vor allem würde auch für die Gastronomen am Ende des Monats wieder mehr bleiben. „Viele berücksichtigen nicht, dass auch die Inhaber jeden Tag bis zu zwölf Stunden dastehen“, sagt Tobias Frenzel.

Ihre Nöte und Erwartungen hatten Hoteliers und Gastronomen aus der Region unlängst auch in einem vom Dehoga organisierten Treffen mit den für die Bundestagswahl ins Rennen gehenden Direktkandidaten im Wahlkreis Bautzen I vorgetragen. Die Politiker von CDU, SPD, Die Linke, Grüne, FDP und AfD sprachen sich einhellig für eine Änderung aus, um die Ungleichheit endlich zu beseitigen. Viele EU-Länder sind übrigens schon weiter: In 15 Mitgliedsstaaten wird dem Dehoga zufolge zwischen Essen aus dem Supermarkt, zum Mitnehmen und im Restaurant kein steuerlicher Unterschied gemacht.

zur Startseite