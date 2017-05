Der Stern ist das Ziel Wie sich vier Radfahrer trotz Regen über Kopfsteinpflaster und Berge von Bad Muskau bis Herrnhut durchkämpfen.

Die Fahrgemeinschaft: Unser Autor (orange Jacke) mit Sohn Florian (links) sowie Andrea und Marcel Barthel auf Zwischenstation an der Kulturinsel Einsiedel. Noch nicht dreckverschmiert – aber schon feucht.

Und der Beweis: Wir waren dabei! Die Teilnehmerurkunde und die Stempelkärtchen.

Eine Sternfahrt mit dem Zielort Herrnhut, der Sechstausendseelengemeinde und Brüdergemeine zwischen Löbau und Zittau birgt allein wegen des Weihnachtsschmucks in Form der meist fünfundzwanzigzackigen beleuchteten Kunststoffvariante einen gewissen Symbolcharakter. An der sechzehnten Radtour dieser Art endlich teilzunehmen, haben wir uns auch deshalb als persönliche Zielstellung gesetzt. Insgesamt elf Strecken hatte der Landkreis ausgewiesen, wir wählen für den Selbstversuch die vermeintlich anspruchsvollste, welche aus dem polnischen Leknica an der Neiße entlang über Görlitz zum Ziel hinführt.

Damit wir nicht gänzlich unvorbereitet die Strecke in Angriff nehmen, entnehmen wir der Homepage des Veranstalters diese freundlicherweise zur Verfügung gestellte Information: „Sternförmig radeln Sie auf den ausgewiesenen oder den von Ihnen individuell geplanten Touren durch den Landkreis zum Zielort, vorbei an liebevoll hergerichteten Stempelstellen, die zum Erholen und Kraft tanken einladen. In Herrnhut erwartet Sie ein Programm mit vielen Aktiv- und Kulturangeboten, Musik und der traditionellen Tombola. Bei leckerem Essen und kühlen Getränken können Sie sich stärken, bevor Sie Ihre Rückfahrt per Rad oder Bus antreten.“ Klingt doch ganz einfach.

Pünktlich um acht Uhr am Samstagmorgen treffen wir uns gemeinsam mit dem offensichtlich internationalen Nieselregen im Osrodek Kulturny Sportu I Rekreacji, zu Deutsch dem Kultur-, Sport- und Freizeitzentrum in Leknica (Lugknitz), gleich hinter der früheren Bahnbrücke am Rande des Muskauer Parks gelegen. Und welche Überraschung: Außer uns ist kein einziger Radfahrer zu sehen. Wir werfen einen Blick in das einst herrschaftliche Haus des jetzigen Kulturzentrums. Wie leergefegt. Sind wir zu spät?

Beim Rausgehen erkennen wir nebenan einen Fahrradverleih, dessen Besitzer sich gerade anschickt, die Pforten zu öffnen. Und richtig. Hier gibt’s die Startunterlagen und den ersten Stempel auf das Teilnehmerkärtchen, welches uns für die Teilnahme an der Tombola am Zielort qualifizieren soll. Nötig sind wohl vier gültige Stempel. Wir sind heute die Ersten, radebrechen wir mit dem Besitzer des Ladens auf polnisch. Ganze vier Starter mehr sollten uns an diesem Tage noch folgen, erfragen wir uns am Sonntag.

Die ersten Kilometer an der Neiße entlang verlaufen über gewohntes Terrain. Ein paar Radfahrer kommen uns entgegen. Im Bienengarten kurz vor Skerbersdorf wird eben ein Festzelt aufgestellt. Rufe. Erster Stopp. Der Bürgermeister von Krauschwitz, Rüdiger Mönch, stempelt uns ab und erzählt vom deutsch polnischen Walderlebnistag, der heute hier stattfinden wird. Leider ohne uns, müssen wir ihm mitteilen.

An der nächsten Stempelstelle empfangen uns Roswitha und Hans Herrmann Martin lachend mit den Worten: „Willkommen im Königreich Podrosche!“ Wir nehmen den Stempel und frischen Kaffee gegen die fünfzehn Grad Außentemperatur. „Kein S… kommt bei diesem Wetter“, meint der Hausherr auf Nachfrage nach dem bisherigen Interesse. Und prompt strafen Andrea und Marcel Barthel diese Worte Lügen. Das sympathische und sportliche Ehepaar aus Weißwasser bildet von nun an eine Fahr- und Leidensgemeinschaft mit uns. Wir hören, sie ist Architektin und er Softwareentwickler. Und Fahrradfahrer.

Der Regen nimmt zu, der Gegenwind auch. Wir finden in Rothenburg die nächste Stempelstelle im Ratskeller am Markt. „Einer war schon da“ meint die Chefin Claudia Hieke. Immerhin. Schnell weiter. An der nächsten Stempelstelle am Martinshof bekommen wir einen Glückskeks. Können wir gebrauchen, meinen wir. Als wir die Kulturinsel Einsiedel erreichen, öffnet der Himmel vollends seine Schleusen. Wir werden im warmen und trockenen Eingangsbereich freundlich empfangen, nehmen einiges an Flyern mit und versprechen wiederzukommen. Wenn`s nicht gerade regnet.

Draußen fahren wir weiter in Richtung Görlitz und holen uns Stempel in Deschka und Zodel. Die freundlichen Chefinnen bieten uns warme Getränke an. Wir machen stattdessen eine feuchte Brotzeit an der Neiße. An eine Zwillingseiche ist ein Hochwassermarker genagelt. Es hätte schlimmer kommen können, lernen wir an dieser Stelle. Gut: Die Hälfte der Strecke liegt nach über zweieinhalb Stunden hinter uns. Weniger gut: Die Hälfte der Strecke liegt vor uns. Was wir noch nicht wissen: Der weitaus schwierigere und zeitintensivere Teil.

Die nächste der liebevollen Stempelstellen befindet sich in der Kunstmühle Ludwigsdorf. Hier können wir Wasser in unsere Trinkflaschen füllen lassen. Danke, kein Bedarf. Die Fahrt durch Görlitz wird endgültig zur Tortur. Die Stempelstelle am Obermarkt lässt sich ohne Ortskenntnisse nicht leicht finden, das rutschige Kopfsteinpflaster erinnert uns an Bilder der Radfernfahrtklassiker Paris-Roubaix. Wir kriechen mittags zwischen den Touristenströmen durch die Innenstadt. Der Dreck der Straße ist inzwischen auf allen Körperteilen angekommen. Und auch das schwarze Basaltpflaster schüttelt ihn nicht wieder ab. Nach der Uferstraße passieren wir die Obermühle. Wir nehmen den Stempel und auf die Nachfrage hin, ob denn noch etwas gewünscht werden würde, antworten wir sarkastisch: „Einmal Sonne bitte:“

Und weiter stromaufwärts. Wir erreichen das Viadukt und die Sonne geht auf. Kaum zu glauben, dass das mit der Bestellung so schnell ging. Hätten wir das gewusst… Die anschließende Holperpiste fordert ihren Tribut. Der Sattel löst sich, das nötige Werkzeug leihen wir uns bei Jürgen Nerger in Weinhübel. Ein Stück weiter gibt`s einen Trödelmarkt. Das Wetter hat fast alle Besucher abgeschreckt. Uns nicht, behaupten wir tapfer und nehmen Bratwurst. Vom Grill, nicht aus den Trödelkisten. Wir dürfen Wasser nachfüllen.

Der Sonne entgegen umrunden wir den Berzdorfer See, halten an den Aussichtspunkten und tanken Wissen und Wärme. Ein älteres Ehepaar erzählt von früher, von Kohle und Staub und Lärm und Arbeit. Eine Geschichte aus einer anderen Zeit. Bergab nehmen wir Fahrt auf und landen auf einer mit Pfützen übersäten Schotter- und Sandpiste. Das nun Folgende gibt unserer Kleiderordnung den Rest. Egal, die Sonne fordert uns vehement zum Mitlachen auf. In Schönau Berzdorf werden an der Stempelstelle die ersten Tische hochgeklappt. Rast.

Wir nehmen frischen Apfelkuchen und Tee. Der Chef des Heimatvereins, Henning Obenland erzählt uns, 141 deutsche und polnische Radler hätten heute sein Signum erhalten. Und die ersten kommen schon zurück aus Herrnhut, sagt er und winkt in Richtung Hauptstraße. Wir bleiben noch und hören von verschwundenen Häusern. Im Obergeschoss des erst vor fünfzehn Jahren hierher umgesetzten Umgebindehauses sind eine kleine Ausstellung und ein Modell über das frühere Dorf untergebracht. Lange her sei das, sagt Herta Scholz. Seit 1935 lebt sie hier im Ort. Und nur hier. Die Erinnerung soll weiterleben. Nachdenklichkeit macht sich breit. Bei den Alten und den Jungen.

Weiter jetzt. Wir erfahren, weshalb das Oberland so heißt. Weil es offensichtlich oben ist. Uns wird warm. In Bernstadt auf dem Eigen finden wir die Stempelstelle im Altbernsdorfer Steinbachtal, das heute mal auf einen Berg verlegt worden ist. Nach Herrnhut geht`s in die andere Richtung. Verflixt. Zurück mit Schwung. Bergauf hechelnd. Hundert Kilometer und noch kein Ende. Wir passieren verwaiste Stempelstellen. Nur die Fahnen flattern noch im Wind. Höchste Zeit. Erstmals überholen wir andere Radfahrer. Hoch, immer hoch. Schweiß strömt. Das Ziel kommt nahe. Und der letzte Anstieg.

Nach knapp fünf Stunden reiner Fahrzeit und einhundertzehn Kilometern erreichen wir bei sonnigen fünfundzwanzig Grad Außentemperatur das Festgelände. Das Programm läuft, ein paar Tausend Leute sind hier, laute Musik ertönt, die Tombola beginnt. Leckeres Essen und kühle Getränke warten tatsächlich auf uns. Wir bekommen die Urkunde und ein Wasser und ein Lächeln und freundliche Worte. Schön hier. Wir denken an ein Fazit. Der Weg war das Ziel. Freundlichkeit. Hilfsbereitschaft. Offenheit. Verbindung. Manchmal reicht ein Stempel. Manchmal ein Lächeln. Oder eine Geschichte. Wir hatten von allem genug. Wir wollen etwas zurückgeben. Nächstes Jahr, in Rothenburg. Bei der siebzehnten. Einer der Shuttlebusse bringt uns zurück von den Sternen in die Heimat. Eine echte Erfahrung reicher. Schreiben wir.

