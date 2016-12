Der Steinveredler Siegmar Thomas arbeitet als Steinschleifer. Der Schlottwitzer holt die Schönheit aus den Quarzen.

Mit dieser Maschine schleift und poliert Siegmar Thomas Quarze. Dafür braucht man Geduld und Erfahrung. Schließlich muss die Scheibe immer schön feucht bleiben. Dafür sorgt Wasser, das er zuvor mit dem Schleifmittel Siliziumkarbidpulver angerührt hat. Mitunter sind fünf Arbeitsgänge notwendig, um eine Seite glatt zu schleifen. © Egbert Kamprath

Glashütte. Siegmar Thomas legt den Stein auf die Stahlscheibe. Dann nimmt er einen Pinsel und befeuchtet die Oberfläche der Scheibe mit einer Flüssigkeit. Jetzt geht es los. Die Scheibe rotiert. Siegmar Thomas bewegt den Stein gefühlvoll über die Oberfläche. Ein leises Summen dringt durch die Werkstatt. Es wird lauter. Der Schlottwitzer greift wieder zum Pinsel und streicht ein wenig Flüssigkeit auf die Oberfläche. Das Summen wird wieder leiser. Diesen Vorgang wiederholt er unzählige Male.

Wie ein Stein zur Schönheit wird





Es gehört viel Geduld und Erfahrung dazu, um Steine zu schleifen, erzählt der 62-Jährige. Ersteres hat er, Zweiteres hat er sich über die Jahre erworben. Seit 2003 arbeitet er als Steinschleifer, ein Beruf, den in Sachsen seines Wissens nach nur noch ein Mann bei Geyer hauptberuflich ausübt. Viele andere machen das als Hobby, erzählt er. Und das ist dem Schlottwitzer ganz recht. Denn Steineschleifen ist eine mühsame Arbeit. Es ist schwer, einen annehmbaren Preis dafür zu verlangen. Deshalb ist er froh, wenn die Leute ihm nur Steine zum Zersägen bringen und dann selbst schleifen. Trotzdem hat er genug zu tun. In seiner Werkstatt türmen sich Kisten voller Steine. Jeder ist ein Besonderer. Nur eins verbindet alle: Es sind Quarze. „Andere Steine bearbeite ich nicht“, erzählt er. Denn dafür bräuchte er anderes Zubehör, erzählt der gelernte Werkzeugmacher.

Dass er seinen Beruf an den Nagel hängte, hat mehrere Gründe. Einer ist sein Vater Heinz, der bereits in den 1980er-Jahren begann, sich für Quarze zu interessieren und diese dann bearbeitete. Heinz Thomas kaufte eine Schleiftrommel. Siegmar Thomas schaute seinem Vater nicht nur über die Schulter, auch er lernte das seltene Handwerk. Später übernahm er die Maschine. Er ist froh, dass die immer noch tadellos funktioniert. Thomas kann sich nicht so recht vorstellen, wie die Ägypter vor gut 2 000 Jahren die Steine zu Schmuck verarbeitet haben. „Sie liebten die rote Achat-Farbe“, erzählt er. Und auch in China werden seit Jahrhunderten Steine geschliffen. Dort fertigte man unter anderem kleine Gefäße daraus, sagt Siegmar Thomas und zeigt in einem seiner Bücher Abbildungen von eierbechergroßen Kännchen.

Auch in Sachsen stießen die roten Quarze auf Interesse. Kurfürst August der Starke ließ 1731 Achate und Amethysten im Müglitztal abbauen, um mit den Halbedelsteinen Vasen, Tischplatten und Schmuckstücke zu veredeln. „Eine Steinschleiferindustrie hat sich aber daraus nicht entwickelt“, erzählt Siegmar Thomas. Das mag auch ein Grund sein, weshalb es heute nur wenige gibt, die das Handwerk ausführen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es schwerer ist als es aussieht, sagt Thomas und setzt sich wieder an seine Drehscheibe. „Diese muss immer feucht sein.“ Wenn nicht, dann pappt der Stein kurz an der Scheibe fest und ist dann nicht mehr zu halten. Die Scheibe, die sich mit 180 Umdrehungen pro Minute dreht, schleudert ihn runter. Damit das nicht passiert, trägt Thomas immer wieder Flüssigkeit auf die Scheibe. Dabei handelt es sich um Wasser, in das er Siliziumkarbidpulver verrührt hat. Dieses Gemisch dürfte jeder in seinen Händen gehabt haben. Schließlich wird daraus auch die raue Oberfläche des Schleifpapiers gefertigt. Fürs Steinschleifen braucht Thomas das Pulver aber in der angerührten Form.

Von dem gibt es – ähnlich wie beim Schleifpapier – verschiedene Körnungen. Zum Bearbeiten größerer Steine sind vier bis fünf Arbeitsgänge nötig. Von Mal zu Mal setzt er feineres Schleifpulver ein. Meist ist Siegmar Thomas erst nach zwei Stunden zufrieden. „Genau abschätzen lässt sich das nicht. Es hängt davon ab, wie gut die Seite vorher geschnitten wurde.“ Bei kleineren Steinen mit einer glatten Fläche braucht er meist nur drei Arbeitsgänge und etwa eine Dreiviertelstunde. Länger dauert es, wenn es kleine Risse gibt. An diesen Stellen kann schnell mal was herausplatzen. Um das zu verhindern, schmiert Thomas Sekundenkleber in die Fugen.

Nach dem Schleifen säubert Thomas seine Schleif- und Poliermaschine und wechselt die Stahlscheibe gegen eine Filzscheibe aus. Dann beginnt die finale Bearbeitung. Die Scheibe dreht sich jetzt schneller, bringt es auf 270 Umdrehungen pro Minute. Thomas legt den Stein auf die Scheibe. Und wieder braucht er eine Flüssigkeit, die er mit dem Pinsel an verschiedenen Stellen aufträgt. Wieder ist es ein Gemisch. Diesmal hat er Ceroxid-Pulver, eine der Seltenen Erden, im Wasser verrührt. Die Scheibe dreht sich indes weiter, und Thomas setzt den Stein immer wieder auf, poliert ihn, hebt ihn ab, um ihn zu begutachten. Nach gut 40 Minuten ist er zufrieden. Die Fläche ist glatt wie ein Spiegel, alle Unebenheiten sind beseitigt.

Siegmar Thomas greift zum nächsten Stein. Wieder wird es einige Stunden dauern, bis er seine Schönheit preisgibt. Das spornt an. Zwar hat Siegmar Thomas schon unzählig viele Steine gesehen und bearbeitet. Dennoch freut er sich auch auf diesen. Denn: Jeder Stein ist etwas Besonderes.

