Der steinige Weg zum Haushalt Der Nachschlag für den Finanzplan ist auch eine Ansammlung von Wahlversprechen und birgt Gefahren.

Eine Million Euro sollen zusätzlich zum Kampf gegen holprige Fußwege eingesetzt werden. © SZ/Peter Hilbert

Rund 1,5 Milliarden pro Jahr: Mit dem Haushalt ist die Entscheidung getroffen, wofür in den kommenden zwei Jahren Geld investiert wird. Die rot-grün-rote Stadtratsmehrheit hat knapp 60 Millionen Euro auf den Verwaltungsplan draufgepackt. Auch, weil es ihre einzige Chance ist, die Stadt zu gestalten und den Dresdnern zu zeigen, was sie anders macht.

Wofür mehr Geld ausgegeben wird: Die wichtigsten Projekte

Die Änderungen der Mehrheit umfasst eine lange Liste, mit vielen Einzelprojekten. Einer der größten Batzen ist die Finanzierung der neuen Woba mit acht Millionen Euro. Mehr zusätzliches Geld ist nur für die Jugendhilfe vorgesehen – 9,6 Millionen Euro. Aber auch Mittel für die Sanierung einzelner Schulen wurden in die Liste aufgenommen: die 117, Grundschule, das Dreiköniggymnasium und das Berufsschulzentrum für Dienstleistungen. Für die Stadtbeleuchtung sind 900 000 Euro mehr vorgesehen, damit geht der Rat auf zahlreiche Beschwerden ein, weil viele Lampen alt und zu dunkel sind.

In der Kultur bekommen kleine Vereine mehr Geld, aber auch das Societaetstheater, die Volkshochschule und das Heinrich-Schütz-Konservatorium und die Schulbibliotheken. Beim Verkehr stehen nicht mehr Großprojekte im Fokus, sondern der Ausbau von Rad- und Fußwegen, die Verkehrssicherheit und die Verkehrsbetriebe. Außerdem gibt es Geld für den Aufzug an der Brühlschen Terrasse, den Promenadenring und die Pieschener Fähre. In der Umwelt wird auf Stadtgärtnern, Klimaschutz, Baumpflege und Spielplätze gesetzt. Auch für die Stadträte soll es mehr Geld geben.

Woher das zusätzliche Geld kommen soll: Mehr kostenpflichtige Parkplätze

Was die Dresdner direkt betrifft: Sechs Millionen Euro soll die Stadt, laut dem Plan des Rates, zusätzlich an Parkgebühren in den zwei Jahren einnehmen. Da die Gebühren laut Rot-Grün-Rot nicht steigen sollen, muss auf deutlich mehr Parkplätzen, die bisher kostenlos sind, kassiert werden. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hat die Stadt mit allen Plätzen rund 7,8 Millionen Euro eingenommen. Außerdem geht die Mehrheit davon aus, dass es zehn Millionen Euro mehr von Bund und Land geben und die Steuereinnahmen um zwölf Millionen Euro steigen werden. Etwa diese Summe soll auch aus den höheren Steuereinnahmen aus diesem Jahr genommen werden. Dazu kommen weitere Positionen.

Die Streitpunkte: Kultur und OB steigen der Mehrheit aufs Dach

Obwohl die Philharmonie für die Betreibung des Kulturpalastes deutlich mehr Geld bekommt, gibt es einen Eklat: Die Mehrheit habe ihr 250 000 Euro gestrichen, die dringend benötigt werden. Stardirigent Michael Sanderling hat deswegen seinen Vertrag nicht verlängert. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) wollte eine Million Euro, um Dresdens Ruf zu retten und die Stadt zu befrieden. Der Rat gibt ihm das Geld aber erst frei, wenn Hilbert ein genaues Konzept vorlegt, worüber der OB verschnupft ist. Ebenfalls eingefroren sind 500 000 Euro für das Stadtmarketing. Statt 2,85 wurden dafür nur 2,35 Millionen Euro bewilligt. Mehr Geld soll es auch nur mit einem konkreten Konzept geben. Die geplante Erhöhung um weitere 500 000 Euro scheint ganz vom Tisch zu sein.

Die Wagnisse: Der Finanzchef bezweifelt, dass die Rechnung aufgeht

Laut Finanzbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) seien mindesten 35 der knapp 60 Millionen Euro nicht gedeckt. So sei Geld verplant, das gar nicht zur Verfügung steht, weil nicht einfach pauschal gekürzt werden könne und die Mehreinnahmen aus Steuern ein Loch decken müssen, wenn 2018 geringere Zuschüsse vom Land kommen. Ob so viel mehr an Parkgebühren eingenommen werden kann und die angenommenen Steigerungen bei Steuern kommen, sei ebenfalls unklar. Am Ende entscheidet die Landesdirektion, ob sie den Plan genehmigt. Das steht noch aus.

