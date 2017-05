Der Stahlmax steht Die Stadtbahn gehört zu Riesa wie Rathaus und Riesenhügel. Jetzt hat sie ein gewaltiges Problem.

Was tun? Unter der Haube der Stadtbahn „Stahlmax“ tut sich nichts mehr. Uwe Schilling von der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) weiß sich auch keinen Rat. Auf dem Riesaer VGM-Hof ist der Stahlmax derzeit untergestellt. © Lutz Weidler

Es war doch nur eine kleine Kontrolle: Kurz vor dem Saisonstart sollte ein Fachbetrieb in Großenhain prüfen, was für ein Problemchen die Riesaer Stadtbahn mit ihrer Beschallungsanlage hat. Doch der Rückweg aus der Nachbarstadt war zu viel für das Gefährt: Der Stahlmax blieb auf halber Strecke mit einem Motorschaden und Ölverlust liegen. „Wir mussten ihn abschleppen lassen“, sagt Kurt Hähnichen vom Stadtbahn-Verein.

Erst ging man davon aus, den Saisonstart des Zügleins nur um einige Tage verschieben zu müssen. Dann aber stellte sich heraus: Es ist schlimmer. Viel schlimmer. „Für uns ist der Ernstfall eingetreten“, sagt Kurt Hähnichen. Der Gesamtschaden, der von heute auf morgen die Bahn lahmlegte, beträgt rund 12 000 Euro. „Das ist eine Summe, die der Verein auch mit seinen Partnern nicht stemmen kann“, sagt der frühere Kreishandwerksmeister. Die mehr als 100 Mitglieder des Vereins wurden angeschrieben und um Hilfe gebeten. Auch erste Gespräche mit der Bitte um Unterstützung wurden geführt. Schließlich sei der Stahlmax doch aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken: Seit 16 Jahren rollt die Bahn die Hauptstraße hoch und runter, befördert Kinder, Senioren, Riesaer und Gäste. „Ob im innerstädtischen Verkehr, für Stadtführungen oder zu Sonderfahrten – überall ist sie ein gern gesehener Freund der Riesaer“, heißt es vom Verein.

Auch in dieser Saison sei der Stahlmax bereits stark für Ausflugsfahrten an den Wochenenden gebucht gewesen, sagt Kurt Hähnichen. Zum Glück könne man durch die Hilfe der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) Ersatz anbieten: So finden die Ausflugsfahrten ausnahmsweise mit historischen Bussen statt – etwa mit dem bekannten LO. Bei der VGM steht nun auch der Stahlmax auf dem Hof. Denn bevor die Finanzierung der Reparatur nicht geklärt ist, kann es nicht losgehen. Aber lohnt es sich überhaupt, in ein 16 Jahre altes Fahrzeug 12 000 Euro zu stecken? Diese Frage stellte man sich auch schon beim Stadtbahnverein. Tatsächlich hat man bei einem Hersteller – den alten gibt es so nicht mehr – nach einem Neupreis gefragt. „Für die kleinere Variante wären 280 000 Euro fällig“, sagt Hähnichen. Eine Nummer größer – wie man sie eigentlich in Riesa bräuchte – kostet gar 330 000 Euro.

Als man beim Stadtbahnverein von diesen Summen hörte, sagte man den vom Hersteller in Regensburg angebotenen Besichtigungstermin für ein Neufahrzeug lieber gleich wieder ab. Zumal die bekannte blau-weiße Riesaer Bahn gerade erst eine frische Tüv-Plakette bekommen hatte und über die Jahre immer ordentlich gewartet wurde. Die Reparatur sei deshalb so teuer, weil der seinerzeit verbaute Toyota-Motor so nicht mehr hergestellt wird und in der Bahn Teile von vielen verschiedenen Herstellern verbaut wurden. Der Stahlmax ist quasi nicht von der Stange.

Während der Stadtbahnverein sich sonst für andere einsetze – etwa bei der Weihnachtslesung für Kitas, beim Riesaer Kerzenwiegen oder der Päckchen-Aktion für bedürftige Kinder – sei man jetzt selbst auf Hilfe angewiesen. Bis zum 27. Mai wird auf einem Konto Geld gesammelt. Auch bei der Riesaer Automeile am 6. Mai wird am Stand vor der Riesa-Information Geld für die Bahn gesammelt. Die Hoffnung von Kurt Hähnichen: „Wenn alles gut läuft, könnten wir am 1. Juli wieder starten.“

Spenden an den Stadtbahn-Verein sind unter dem Stichwort „Gemeinsam für die Stadtbahn“ auf folgende Konten möglich: Sparkasse Meißen, IBAN DE62 8505 5000 3088 8888 88 oder Volksbank Riesa, IBAN DE47 8509 4984 0001 2932 06

Der Verein weist darauf hin, dass leider keine Spendenbescheinigungen ausgestellt werden können.

