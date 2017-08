Der Stadtwirtschaftshof als Doppel-Thema Während der Neubau wächst, muss der Stadtrat entscheiden, was aus dem bisherigen Gelände des Stadtwirtschaftshofs wird.

Derzeit sind die Eisenflecht-Arbeiten für die Grundmauern des neuen Stadtwirtschaftshofs am Bruno-Thum-Weg in vollem Gange. Für rund drei Millionen Euro entstehen hier unter anderem eine große Halle samt Sozialtrakt sowie ein Waschplatz für die Fahrzeuge. © Thorsten Eckert

Während der Stadtrat an diesem Mittwochabend darüber diskutieren wird, was aus dem bisherigen Gelände des Radeberger Stadtwirtschaftshofs am Dammweg werden soll, wächst der neue Stadtwirtschaftshof derweil kräftig in den strahlend blauen Spätsommerhimmel.

Am Bruno-Thum-Weg, hinter dem Gerätehaus der Radeberger Feuerwehr, entsteht bekanntlich seit Ende April für rund drei Millionen Euro ein moderner Neubau, der nach Jahrzehnten des eigentlich nur als Provisorium gedachten Standortes Dammweg, nun endlich vernünftige Bedingungen für die Mitarbeiter, aber auch für die Technik schaffen wird. Hier entsteht dabei ein Büro- und Sozialgebäude, an das sich eine große Halle mit Stellplätzen für insgesamt 18 Fahrzeuge anschließt. Auch Lagerflächen für die Winterdiensttechnik sind geplant. Im Außenbereich soll zudem ein Waschplatz für die Fahrzeuge des Wirtschaftshofs entstehen. Schon jetzt ist hier ja bekanntlich das Salz- und Streugutlager des Stadtwirtschaftshofs zu Hause, da auch die Zufahrt auf dem bisherigen Areal für die tonnenschweren Liefer-Lkw längst nicht mehr möglich war …

Noch ist Geduld gefragt

In den vergangenen Monaten hatte der Technische Ausschuss des Stadtrats nun immer wieder einzelne Arbeiten für den Neubau an Firmen vergeben; Anfang des Monats zum Beispiel bereits die Dacharbeiten. Aber bis die beginnen, dauert es noch ein wenig – derzeit sind die Eisenflechter noch mit den Vorarbeiten für die Außenwände befasst. Und überhaupt brauchen die Mitarbeiter des Stadtwirtschaftshofs noch reichlich Geduld, auch wenn man derzeit im Rathaus durchaus optimistisch ist, den Zeitplan einhalten zu können. Aber der Einzugstermin ist erst für Dezember 2018 vorgesehen. Gut anderthalb Jahre Bauzeit also.

Geplant war der Neubau ja eigentlich schon 1994. „Aber damals hatten wir einfach nicht das notwendige Geld dafür“, machte Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) immer wieder deutlich, wenn er auf das Thema angesprochen worden war. Ein bisschen müsse der Stadtwirtschaftshof am Dammweg noch aushalten, hatte er 1994 gesagt. „Dass daraus nun gut 23 Jahre werden, war natürlich so nicht geplant“, räumte Lemm dann auch unumwunden ein, als er im Januar 2017 die beiden weißen Hochglanzmappen mit den von Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) unterschriebenen Fördermittelbescheiden für den Neubau in den Händen hielt. Stanislaw Tillich hatte sich dafür extra auf den Weg ins damals sehr winterlich-frostige Radeberg gemacht. Und das offizielle Pressefoto zum Übergabe-Termin war dann übrigens passenderweise vor der bröckelnden Kulisse der alten Fahrzeug-Halle entstanden, die 1889 noch für das einst hier am Dammweg ansässige Glaswerk gebaut worden war …

Es wurde also wirklich Zeit, dass die Bauarbeiten am Bruno-Thum-Weg starten konnten.

Die Stadtratssitzung beginnt an diesem Mittwoch um 18 Uhr im Saal des Rathauses am Radeberger Markt.

zur Startseite