Der Stadtwald wird inspiziert

Neugersdorf. Am 7. Mai findet eine Waldbegehung im Stadtwald von Neugersdorf statt. Dabei wollen der Naturschutzbund Nabu, Kreisverband Löbau, und die Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen den Waldzustand erkunden. „Eingeladen zur Waldexkursion sind interessierte Menschen aus den anliegenden Orten des Stadtwaldes“, sagt Franziska Schubert von Bündnis 90/Die Grünen.

Treffpunkt ist 10 Uhr der Parkplatz am Stadtwald. Er ist über die Neuwalder Straße in Neugersdorf zu erreichen. Der Parkplatz befindet sich hinter der Brücke über die Umgehungsstraße. Wer an der Begehung teilnehmen möchte, sollte sich möglichst bis zum 3. Mai anmelden. (SZ)

Anmeldung bei Franziska Schubert per E-Mail unter

regionalbuero_goerlitz@franziska-schubert.de

