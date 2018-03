Der Stadtteich bekommt eine Schönheitskur

Wenn die Bäume keine Blätter tragen, sieht man aus dieser Perspektive auch die katholische Pfarrkirche der Stadt. Fotos: Hagen Linke (5)

Ganz vorsichtig tapsen zwei Schwäne über das glatte Eis. Mit deutlich mehr Tempo setzt eine Wildente im Flug zur Landung an. Der Kopf verschwindet im Wasser und den Spaziergänger fröstelt es noch etwas mehr als ohnehin. Der Wittichenauer Stadtteich ist aber auch bei klirrender Kälte sehenswert. Und wenn es richtig knackig kalt ist, bei Schlittschuhläufern beliebt. Wer genauer hinsieht, bemerkt aber auch, dass vieles getan werden muss.

Mal fehlt eine Bank, viele Wurzeln drücken sich an die Gehwegoberfläche, an der großen hölzernen Plattform sind Bohlen eingebrochen. Eine große Platte schützt einen Teil der Terrasse. Den Stützen setzt natürlich das Wasser zu. „Es ist jetzt notwendig, dass etwas getan wird“, sagt Georg Brösan vom Bau-, Gewerbe- und Ordnungsamt der Stadt. Die Verwaltung hat deshalb ein Projekt im Blick mit dem Titel: „Entwicklung des Kleinods Stadtteich zur Erholungs- und Erlebnisoase“.

Dass man sich hier schon jetzt erholen und vieles erleben kann, ist unstrittig. Der Stadtteich ist beliebtes Motiv für Hochzeitspaare. Es gibt zwei Spielplätze und eine Minirampe für Skater. Die Freifläche bietet nicht nur Platz zum Fußballspielen, sondern auch für große Musikereignisse, wie das Stadtteich-Festival, dessen 6. Auflage Anfang August stattfinden wird. Es gibt jetzt wieder die Schwäne und Anwohner Andreas Rothe erinnert sich an eine kleine Hütte zu DDR-Zeiten für die Tiere, die auf der Insel stand. „Ich glaube, die haben dort sogar gebrütet.“ Rothe fährt mit dem Rad am Stadtteich vorbei und sobald es wärmer wird, trifft man eigentlich immer jemanden. „Am Wochenende gehen hier viele spazieren.“

Entstanden ist der Teich Anfang des 16. Jahrhunderts. So ist es auf einer Metalltafel an einem Baum zu lesen, die schon etwas in die Jahre gekommen ist. Laut Wittichenauer Chronik wurde damals zum Bau der Stadt Lehm entnommen. Aus den Gruben entstanden ein großer und ein kleiner Teich. Sie wurden später zu einem Gewässer mit der heutigen Größe zusammengelegt. Der Zufluss erfolgt über den Mühlgraben, der Abfluss über die Schwarze Elster.

Bewirtschaftet wird das Gelände heute vom Angelverein Wittichenau. Der Stadtteich dient als Aufzuchtgewässer. Im September wird abgefischt. Der Verein mit mehr als 100 Mitgliedern kümmert sich unter anderem zweimal im Jahr um die Rasenmahd. Immer nach Fronleichnam, wenn viele Birkenäste zusammengekommen sind, dient das Holz als Verschienung zum Randverbau. „Wir machen das, damit nicht ganz so viel herausgespült wird“, sagt Vereinsvorsitzender Gerold Kochta.

Dieser Randverbau ist einer der Punkte, der im städtischen Projekt mit angegangen werden soll. Sogenannte Holzfaschinen sollen auf 400 Meter Länge eingebaut werden. Es sollen Bäume gefällt werden, deren Standfestigkeit nicht mehr gewährleistet ist, und die Wege so gestaltet werden, dass keine Stolperfallen mehr drohen. Zudem soll das Wasser komplett abgelassen werden, damit der Teichboden komplett entschlammt wird. Geplant sind auch zweisprachige Schautafeln zur Tier- und Pflanzenwelt und zum Krabat-Radweg.

Einen konkreten Zeitplan gibt es dafür noch nicht. Wegen der Vegetationsperiode kann das ohnehin erst frühestens im Herbst passieren. Zudem arbeitet die Verwaltung noch an der finanziellen Unterstützung über das Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum in Sachsen.

