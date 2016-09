Der Staatsmacht den Vogel gezeigt 37 Rollaufsteller erzählen von Repression und Widerspruch in der DDR. Eigentlich ist diese Stasi-Ausstellung aber viel größer.

Szene vom 7. Oktober 1989 in Ostberlin. Foto: Andreas Schoelzel © Tilgner

Die IG Mahnmal Marienkirche eröffnet am 6. Oktober eine neue Wanderausstellung in der Marienkirche, die zum Tag der Deutschen Einheit passt. Es geht um die DDR und den Spielraum zwischen Widerspruch und Repression im sozialistischen Alltag. „Wir haben die Schau vom sächsischen Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und sind froh darüber, denn die Ausstellung war auch schon im Bundestag und im sächsischen Landtag zu sehen“, sagt Siegfried Behla von der IG Mahnmal.

37 Rollaufsteller lassen die DDR von den Anfängen bis zum Zusammenbruch 1989 noch einmal rekapitulieren. Die IG Mahnmal hat diese Schau mit initiiert. Doch eigentlich hätten noch mal so viele Aufsteller gezeigt werden können, denn die Schau ist doppelt so groß. Doch in der Kirche ist leider nicht so viel Platz dafür.

Von den insgesamt acht Kapiteln werden deshalb nur vier Ausgewählte zu sehen sein, die unmittelbar und mittelbar mit der Arbeit der IG Mahnmal Marienkirche in Verbindung stehen. Ein Faltblatt zur Ausstellung liegt zum Mitnehmen bereit.

Tiefe gesellschaftliche Umwälzungen

Zu besichtigen sind so die Nachkriegszeit und der frühe Widerstand. Dieser Abschnitt beleuchtet die Anfänge der kommunistischen Herrschaft. Ausgehend von der Nachkriegssituation werden tiefgreifende gesellschaftliche Umwälzungen dargestellt. Anhand von Einzelschicksalen wird das rigorose Vorgehen der neuen Machthaber gezeigt. Weiterhin wird das politische System der DDR analysiert. Neben der unmittelbaren Machtausübung durch Partei und Justiz zeigt die Ausstellung die Stützen des Systems, die in die Lebensbereiche der Menschen hineinwirkten. Kapitel drei beleuchtet die Staatssicherheit. Es gibt den Einblick in das Wirken der Stasi, die als wesentliche Stütze der SED die Macht rigoros absicherte. Einzelschicksale zeigen deren Methoden auf, um vermeintliche Gegner zu überwachen und zu verfolgen. Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 spielt eine Rolle, es werden die Ursachen erklärt, die zum Volksaufstand führten, was konkret geschah und welche Folgen er hatte. Wichtige Streikzentren werden vorgestellt. Deutlich wird auch der Umgang mit den Auswirkungen bzw. Interpretationen in der Folgezeit in Ost und West.

Weitere Bereiche der Schau, die leider nicht zu sehen sind, sind Mauerbau und Grenzregime, Auflehnung und Protest in der DDR, die Friedliche Revolution 1989 und der Umgang mit der Vergangenheit.

Eröffnung schon eher geplant

Die IG Mahnmal wollte die Schau bereits in dieser Woche eröffnen, aufgrund der Schülerbegegnung Sachsen-Baden Württemberg wurde der Beginn allerdings auf den 6. Oktober um 18 Uhr gelegt. Umrahmt mit Orgelmusik, einem geistlichen Wort von Pfarrer Sebastian Zehme, führt anschließend Dr. Nancy Aris, Mitarbeiterin des sächsischen Landesbeauftragten für die Stasiunterlagen, in diese Ausstellung ein. Zur Besichtigung sind alle Interessenten, Lehrer und Schulklassen vom 7. Oktober bis zum 21. November eingeladen.

Die Öffnungszeiten sind in der Sommerzeit von 9 bis 18 Uhr und in der Normalzeit ab 30. Oktober von 9 bis 17 Uhr.

