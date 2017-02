Der Sprengsatz in der Zuckertüte Die Dresdner Künstlerin Viktoria Graf zeigt in der Kuppelhalle Kinderbilder. Die sind alles andere als kitschig.

Viktoria Graf zeigt in der Galerie der Kuppelhalle Tharandt ihr Gemälde „Überraschung“. Es gehört zu ihrer Ausstellung „Kidsworld“, die am Freitagabend eröffnet wurde. © Thomas Morgenroth

Es ist Schuleinführung, und das Mädchen mit seiner riesigen Haarschleife trägt seine Zuckertüte stolz mit beiden Händen vor sich her. Es sollte ein fröhlicher Tag sein, eigentlich, aber irgendetwas stimmt mit der Szene nicht. Da ist zunächst der Blick des viel zu erwachsen wirkenden Kindes, der von schelmisch zu böse changiert, und dann der Mund, den es zu einem clownesken Lächeln verzieht. Nein, niedlich ist etwas anderes. Und warum in alles in der Welt, befindet sich an der hübschen Zuckertüte eine Zündschnur, die wie eine Wunderkerze Funken sprüht?

Was passieren wird, bleibt offen: Ist es nur eine mit Bonbons und Konfetti gefüllte Bombe zur Belustigung der Gäste? Oder fliegt gleich die ganze Gesellschaft in die Luft? Eine „Überraschung“ eben, wie Viktoria Graf das Bild genannt hat. Sie spielt mit der Fantasie des Betrachters, mit seinen Ängsten und schlimmsten Träumen. Die Dresdner Künstlerin malt Kinderbilder, die weit vom Kitsch entfernt sind. Vor keinem ihrer Ölgemälde, die sie seit Freitag in der Galerie der Kuppelhalle Tharandt unter dem Titel „Kidsworld“ zeigt, wird einer verklärt lächelnd „Oh, wie süß!“ ausrufen.

Die heile Welt hat Risse, willkommen in der Realität. Die 31-Jährige bedient sich des Sujets des unschuldigen Kindes, um herbe Sozialkritik zu üben. Am Leistungsdruck, an der Vereinsamung, am Missbrauch, am Kaufrausch. Viktoria Graf spitzt die Dinge zu, malt groteske Figuren und fratzenhafte Gesichter und entwirft Horrorszenarien, die sie mit schwarzem Humor und hintergründiger Ironie garniert: Nicht alle ihre Sprengsätze und Widerhaken offenbaren sich auf den ersten Blick.

Viktoria Grafs Inszenierungen sind schrill und grell, doppelbödig und skurril. Da schauen kleine Kinderhände aus einem Topf, in den ein traurig blickendes Zirkuskind eine Katze wirft, um einen „Zaubertrunk“ zu brauen. In „Playtime“, also Spielzeit, strangulieren Monster aus einem Videospiel das in seiner imaginären Welt gefangene Kind. Für „Der Ausflug“, ließ sich die Künstlerin von einer Fotografie inspirieren, das ihren Vater und zwei Tanten als Jugendliche bei einer Demonstration zu DDR-Zeiten zeigt. Nun schwenken sie in der Kuppelhalle mit wehenden blonden Haaren rote Fahnen, aber unter ihren Füßen dreht sich alles. Sie befinden sich auf irgendeiner Mission, aber welcher?

Ihre eigene Mission kennt Viktoria Graf: Sie will malen, was sie beschäftigt. In Dresden geboren und aufgewachsen, studierte sie in ihrer Heimatstadt an der Hochschule für Bildende Künste bei Elke Hopfe, Wolfram Hänsch und Hans-Peter Adamski, bei dem sie Meisterschülerin war. Jetzt arbeitet Viktoria Graf freischaffend und überzeugt mit engagierten Arbeiten, die manche „Überraschung“ bereithalten.

Bis 21. April in der Kuppelhalle Tharandt, Mo-Do 13-18 Uhr oder nach Vereinbarung, Tel. 035203 30042.

