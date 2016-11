Der Spitzberg leuchtet Mit einer spektakulären Aktion haben Feuerwehr und DRK aus Oderwitz Werbung für das Ehrenamt gemacht.

Der leuchtende Spitzberg. © privat

Mit einer spektakulären Aktion haben die Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz aus Oderwitz am vergangenen Freitag Werbung für das Ehrenamt gemacht. Mit mehreren lichtstarken Strahlern wurde der Felsen auf dem Spitzberg in den Abendstunden angeleuchtet. Das war weit ins Land hinein zu sehen. An der Aktion waren insgesamt 42 Mitglieder der beiden Oderwitzer Ortsfeuerwehren und des Ortsverbandes des DRK beteiligt.

zur Startseite