„Der Spatz war unser Sommermärchen“ Zwei Schwestern haben einen Vogel aufgepäppelt – und sind dafür wochenlang extra früh um fünf aufgestanden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein Paradies für Vögel haben die Schwestern Gisela (l.) und Brigitte Malinka in ihrem Garten angelegt. In den vergangenen Wochen haben die beiden Rentnerinnen einen kleinen Spatz per Hand aufgezogen. © Sebastian Schultz Ein Paradies für Vögel haben die Schwestern Gisela (l.) und Brigitte Malinka in ihrem Garten angelegt. In den vergangenen Wochen haben die beiden Rentnerinnen einen kleinen Spatz per Hand aufgezogen.

Der kleine Spatz.

Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach: Für die 72-jährige Gisela und ihre 64-jährige Schwester Brigitte Malinka wurde das Sprichwort Realität. Ein Jungvogel fällt aus seinem Nest. Gisela Malinka zeigt auf eine Stelle auf ihrem Hausdach. „Dort oben hat er wahrscheinlich in seinem Vogelnest gesessen, ist dann herausgefallen und heruntergerutscht“, erzählt die Frau aus Laas, einem 300-Einwohner-Dorf zwischen Cavertitz und Strehla. Sie und ihre Schwester Brigitte Malinka finden vor sechs Wochen den Jungvogel.

Zu dieser Zeit war er noch nicht einmal ausgewachsen und hatte noch wenige Federn. Laufen konnte er noch nicht. Und so füttern die beiden Rentnerinnen ihn mit der Pinzette. „Wir haben versucht, ihm Würmchen zu geben, aber das war nicht sein Fall“, sagt Brigitte Malinka. Selbst graben die Frauen kleine Tiere aus ihrem Garten aus, um sie ihrem neuen Haustier zu geben. Später füttern sie ihn mit getrockneten Insekten aus der Tierhandlung und Körnern. Auch eingeweichtes Brot oder gekochte Erbsen machen ihn satt. „Dabei saß er da und hat immer den Schnabel aufgesperrt“, so Gisela Malinka.

Jeden Tag nehmen sie den kleinen Haussperling mit nach draußen. In einem offenen Pappkarton sitzt er anfangs und kann alles bequem von seinem Posten aus beobachten. Das soll dabei helfen, ihn wieder an die freie Natur zu gewöhnen, meinen die Schwestern. Später, als der Vogel kräftiger wird, kann er sich auf die Bank neben seine Aufziehmütter setzen und unterhält sich offenbar mit seinen Artgenossen. Die beiden Frauen geben ihm den Namen Muggi: So hieß ihr früherer Wellensittich. Genauso wie der frühere Muggi sitzt nun auch der Spatz auf der Hand der Frauen. Sie fotografieren das und nehmen damit an einem Fotowettbewerb des Riesaer Tierheims teil. „Leider haben wir nicht gewonnen“, sagt Gisela Malinka.

Nach vier Wochen ist ihr Sperling bereit, selbstständige Erkundungen zu unternehmen. Der erste Ausflug dauert drei Stunden. Dabei haben die beiden Schwestern Angst. Sie beobachten, wie eine kleine Gruppe seiner Artgenossen ihm hinterherjagt. Sie hoffen, Muggi passiert nichts. Ihre Vermutung: Vielleicht sind es ja sogar die Geschwister des Vogels. Danach fliegt er täglich und freundet sich schließlich mit den zuerst misstrauischen Spatzen an. „Da ist er aber jedes Mal wiedergekommen und auf meinem Kopf gelandet“, sagt Gisela Malinka und lacht. Ihre Schwester bildet dann für den müden und ausgehungerten Kleinen mit den Händen eine Kuhle, worin er sich einkuschelt und einschläft. Nachts ruht er in einem Handtuch auf einem Lampenschirm, wie sie erzählen. Morgens um fünf steht Brigitte Malinka auf, um den kleinen Spatzen zu füttern, denn der hört schon seine Artgenossen draußen singen.

Am Sonntag, dem 9. Juli, fliegt er dann jedoch endgültig weg. „Hier war so viel Trubel, da ich Geburtstag gefeiert habe, da hat er sich wahrscheinlich nicht getraut, wiederzukommen“, sagt Gisela Malinka. Am Anfang stimmt es sie traurig, dass ihr kleiner Muggi nicht zurückkommt, doch inzwischen sind sie froh: „Er ist jetzt bei seinen Artgenossen und das ist eigentlich das, was wir erreichen wollten“, sagt Brigitte Malinka. Und so hoffen die beiden, wenn sie in ihrem Garten Vögel zwitschern hören, dass vielleicht auch Muggi den beiden ein Liedchen singt.

