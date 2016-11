Der Sparkasse aufs Dach gestiegen Aus dem Bankgebäude entfleucht zu viel Energie. Jetzt soll gespart werden.

Die Baustelle auf dem Dach der Sparkasse Meißen in Riesa. © Sebastian Schultz

Über den Köpfen der Kunden und Angestellten der Sparkasse Meißen wird derzeit gearbeitet. Das Dach des Hauptsitzes in Riesa bekommt eine Photovoltaik-Anlage. Das teilte Sprecher Ralf Krumbiegel auf SZ-Anfrage mit. Die Solaranlage soll die Energiebilanz des Gebäudes gleich in zweifacher Hinsicht verbessern: „Durch das Glasdach heizen sich die Räume im Obergeschoss wahnsinnig schnell auf. Im Sommer herrschen dort Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius.“ Die Solaranlage solle daher zum einen Schatten spenden und zum anderen Strom produzieren. Wegen der vielen Glasflächen sei das 1998 gebaute Gebäude nicht gerade energieeffizient, so Krumbiegel. „Kleinere Maßnahmen“ sollen die Klimabilanz nun verbessern. „Stromfressende Glühbirnen wurden bereits verbannt.“ (SZ/veb)

