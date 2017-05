Der Spargel friert Manche Anbauer können nur die Hälfte des grünen Spargels ernten. Bei Freiland-Erdbeeren ist noch alles offen.

Da steckt mal wieder eine Spargelstange das Köpfchen heraus. Wegen der Kühle macht sich das Edelgemüse in Ostdeutschland dieses Jahr rar. © dpa

René Heidig ist etwas unglücklich. Erst in diesem Jahr hat er die Aufsicht über zehn Hektar Spargelfelder von seinem Vater übernommen. Aber das Wetter meint es nicht gut mit dem beliebten Frühlingsgemüse. „Spargel wächst erst ab fünfzehn Grad Bodentemperatur“, erklärt Heidig. „Die haben wir momentan nicht.“

Stattdessen zeigt das Thermometer immer wieder Minusgrade an. Auch die Erwärmung der Spargelfelder über schwarze Folien funktioniert nur bedingt, denn sie heizen sich nur mit Sonne auf – und auch die fehlt. Besonders stark ist der grüne Spargel betroffen, der anders als sein weißer Verwandter aus dem Boden ragt und so den niedrigen Temperaturen stärker ausgesetzt ist. Neupflanzungen sind schwierig. Zwei Generationen seien ihm erfroren, so der Spargelbauer. „Das ist extrem ärgerlich“, so Heidig. Es bedeute etwa vier Wochen Ausfall – von insgesamt acht Wochen, die Spargel ohnehin nur geerntet werden kann. Gerade in seinem ersten Jahr sei das eine Herausforderung, so Heidig.

Andernorts noch schlimmer

Ärgerlich ist das schlechte Wetter nicht nur für die Erträge, sondern auch für die Leute, die auf den Feldern arbeiten. „Sich in kompletter Regenmontur zum Spargelstechen bücken ist mühselig“, sagt Heidig. Die Mitarbeiter zu motivieren, sei schwierig.

Und nicht nur Spargel und Arbeiter frieren, auch den Erdbeeren ist es zu kalt. Heidig sagt, etwa die Hälfte der Blüten seien erfroren. Etwas entspannter sieht das Harald Funck. Seine Familie betreibt Felder zum Selberpflücken in ganz Sachsen. Das Elbland werde von der Kälte noch vergleichsweise verschont, so sein Eindruck. „In Chemnitz sind sogar unter Vlies 80 Prozent der Blüten weg“, sagt er. „Wir dachten nicht, dass es so schlimm ist.“ In der Dresdner Ecke habe es nur etwa 20 Prozent der Blüten erwischt. Das könnten die Pflanzen noch gut kompensieren, indem beispielsweise die Erdbeeren größer würden. Insgesamt sei bei den frühen Erdbeersorten in ganz Sachsen etwa die Hälfte verloren gegangen. Jetzt kommt es darauf an, wie sich das Wetter entwickelt. „Das ist auf jeden Fall ein Jahr, was einen auf Trab hält“, sagt Funck. Die Erdbeerernte werde sich sicher um ein bis zwei Wochen nach hinten verschieben.

Ein Problem gerade für Obstbauern ist auch, dass es den Bienen momentan zu kalt und nass ist. „Die brauchen wenigstens zehn Grad plus“, sagt Obstbauer Steffen Geisler aus Meißen. Und bei Regen fliegen sie auch nicht. Gerade stehen die Apfelbäume in voller Blüte, sie brauchen jetzt dringend Bienenwetter, um auch bestäubt zu werden. Alles in allem ist Obstbauer Geisler aber optimistisch. Einige Bäume haben bereits geblüht, Aprikosen, Süßkirschen und Pflaumen beispielsweise. An den Pflanzen seien viele Fruchtansätze zu sehen. Jetzt heißt es abwarten, ob daraus auch Früchte werden. Bisher seien noch keine Frostschäden sichtbar, so Geisler. Es könne aber passieren, dass die Früchte mickriger werden. Viel tun können die Obstbauern nicht, anders als die Spargel- und Erdbeerbauern, die mit Folie und Vlies nachhelfen.

Für die Verbraucher bedeutet das kalte Wetter höhere Preise – und manchmal auch den Verzicht auf Spargel. Im Spargelhof Nauwalde bei Riesa mussten am Wochenende einige Spargel-Kunden den Hofladen mit leeren Händen verlassen.

Spargelbauer Heidig versucht, seine Ernte möglichst gleichmäßig an die Restaurantkunden zu verteilen. Und kann dem Spargelmangel auch einen positiven Aspekt abgewinnen: Spargel als Frischeprodukt gebe es eben nicht immer. „Nur wenn der auch mal alle ist, werden die Leute daran erinnert.“ Exklusiv wird Spargel wohl noch eine Weile bleiben, die kommenden Tage bleiben kalt und regnerisch.

