Der Sorgen-Schornstein Es bröckelt vom Dach des Städtischen Gymnasiums. Der Schulhof ist weiträumig abgesperrt – schon ein ganzes Jahr.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Schulleiter des Städtischen Gymnasiums, Eberhard Henke, seine Kollegen und die Schüler müssen seit einem Jahr mit der weiträumigen Sperrung des Schulhofs am Haus Pestalozzi leben. © Britta Veltzke Der Schulleiter des Städtischen Gymnasiums, Eberhard Henke, seine Kollegen und die Schüler müssen seit einem Jahr mit der weiträumigen Sperrung des Schulhofs am Haus Pestalozzi leben.

Grund für diese Sicherheitsmaßnahme ist der marode Schornstein.

Schulleiter Eberhard Henke schaut skeptisch hinauf aufs Dach seiner Schule. Im Blick hat er eine Gefahrenquelle: den Schornstein des Städtischen Gymnasiums, genauer gesagt des Hauses Pestalozzi. Weiträumig ist der Schulhof unterhalb der Esse mit Bauzäunen abgesperrt. „Die Schüler haben natürlich nicht mehr die gleiche Bewegungsfreiheit, seitdem der Hof abgesperrt ist. Außerdem können rund zehn Parkplätze nicht mehr genutzt werden.“ Der Zustand, den Henke beschreibt, hält nun bereits seit einem Jahr an.

Die abgesperrte Fläche auf dem Schulhof schätzt der Schulleiter auf rund ein Viertel. „Im Dezember 2015 bröckelten die ersten Putzteile von dem Schornstein. Eine Dachdeckerfirma sollte dann auch den restlichen losen Putz abschlagen. Dabei wurde festgestellt, dass der Schaden doch größer ist, als zunächst angenommen“, erzählt Eberhard Henke. Mehrfach habe er seitdem im Rathaus angerufen, damit das Problem gelöst wird – schließlich gehört das Schulhaus der Stadt. „Doch die Antworten waren immer eher ausweichender Art“, so Henke.

Die Stadtverwaltung befürchtet, dass bei Sturm oder Orkan Schornsteinteile herabfallen – daher die weiträumige Sperrung. „Am Schornstein sind auf der Hofseite teilweise Ziegel im Mauerwerk des Schornsteinkopfes und auch Teile des Putzes locker“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. In den vergangenen Monaten sei natürlich zu den Ursachen geforscht und ein Gutachten erstellt worden. „Das hat eine gewisse Zeit in Anspruch genommen, zumal es viele Beteiligte an dieser Sache gibt, deren Meinung eingeholt werden musste“, so Päsler .

Die Ursache sieht die Stadt in den Temperaturunterschieden zwischen dem kalten Mauerwerk und der Hitze im Abluftrohr, das im Zuge des Baus eines Blockheizkraftwerkes 2009 reingezogen wurde. „Dadurch kondensiert Feuchtigkeit, die mittelfristig das Mauerwerk schädigt“, erklärt der Rathaussprecher. Das Problem zu beheben sei „recht kompliziert, weil der Schornstein eingerüstet und ein Teil des Mauerwerks oben am Schornsteinkopf abgetragen und neu aufgemauert werden muss.“ Zudem sei das Mauerwerk darunter mit Spezialmörtel zu verfestigen. Laut Stadtverwaltung werde nun der konkrete Verfahrensweg geprüft. Das sei alles gar nicht so einfach. „Mit geschätzt 25 000 Euro ist das auch mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden“, sagt Uwe Päsler. Den Schornstein einfach abzureißen sei indes nicht möglich. Zum einen, weil die Esse in Betrieb ist. Außerdem steht das Gebäude unter Denkmalschutz. „Ein Abriss ist daher nicht möglich.“

In die Öffentlichkeit gelangt war das Thema in der letzten Sitzung des Bauausschusses. Angesprochen hatte es Stadtrat Manfred Kuge (SPD-Fraktion). In seiner Funktion als ehrenamtlicher Vertreter des Oberbürgermeisters war Kuge der Schaden bei einer Veranstaltung im Städtischen Gymnasium aufgefallen. „Ich finde, das ist eine Sauerei. Es kann nicht sein, dass die Stadt so viel Zeit braucht, dieses Problem zu beheben.“ Seiner Meinung nach müsste Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) mehr Druck machen, damit die Gefahr so schnell wie möglich gebannt sei.

Müller sagte in der Sitzung des Bauausschusses, die Verwaltung sei dabei, das Problem zu lösen. Schulleiter Eberhard Henke hofft, dass er im Dezember 2017 nicht auch noch den zweiten Geburtstag der Schulhof-Sperrung „feiern“ muss.

