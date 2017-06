Der Sonnenhof II wird gebaut Das Vorhaben ist umstritten, es gibt Angst und Unsicherheit bei Mietern. Einige Fragen bleiben, doch es gibt nun auch Klarheiten.

Dem Sonnenhof I folgt auf der Heidenauer Käthe-Kollwitz-Straße Sonnenhof II: Das ist klar. Einige Fragen, wie die der Kosten, jedoch noch nicht. © marko förster

Heidenau. Seit Monaten wird diskutiert, gestritten, beantragt. Die städtische Wohnungsgesellschaft WVH will das Betreute Wohnen Sonnenhof in Mügeln erweitern. Dafür müssen auf der Käthe-Kollwitz-Straße Mieter aus 108 Wohnungen ziehen. Viele wohnen zum Teil seit 30 Jahren hier, wehren sich, auch weil sie höhere Mieten befürchten. Die Opposition im Stadtrat wollte das Vorhaben stoppen. Nachdem das nicht gelang, gab es neue Forderungen. Die wurden abgelehnt, dennoch gibt es Bewegung.

Wie hoch wird die Miete sein?

Die WVH legt sich jetzt auf 7,50 Euro kalt fest. Damit gehe man ein Risiko ein, das man selbst trage, da offen ist, wie sich die Baupreise entwickeln, sagte WVH-Geschäftsführerin Sonnhild Ruffani am Donnerstag im Stadtrat. Steffen Thiele (SPD) hatte kritisiert, dass in den Mietergesprächen bisher nur eine Etwa-Miete genannt wurde. Er drängt darauf, die 7,50 Euro in den Gesprächsprotokollen festzuschreiben. Die SPD/HBI und Linken/Grünen wollten für Mieter, die zurückziehen und sich die höhere Miete nicht leisten können, einen Rabatt. Wer aber soll die Differenz tragen? Wenn die WVH, würden es alle Mieter bezahlen. Ginge es vom Gewinn, schade es der Zukunft, sagte Norbert Bläsner (FDP).

Was wird mit der Pauschale?

Immer wieder umstritten: Die Pauschale für Serviceleistungen in Höhe von 80 Euro für eine Person, 120 für ein Ehepaar. Die WVH kommt nun jetzigen Mietern, die zurückkehren, entgegen. Es ist von einem Erlass für eine bestimmte Zeit die Rede.

Welche Angebote gibt es für die derzeitigen Mieter?

Für 33 der 54 im ersten Bauabschnitt betroffenen Mieter sind bereits Lösungen gefunden, sagte Ruffani. Sie wiederholte ihre Zusage, für alle eine vom Gebiet und der Miete passende Wohnung zu finden.

Warum ist eine schrittweise Sanierung nicht möglich?

Die SPD/HBI und Linken/Grünen schlugen vor, Wohnungen erst bei einem späteren Mieterwechsel umzubauen. Damit könnten Mieter zu ihrer Miete bleiben. Die vorgesehen Arbeiten seien unter anderem mit Deckendurchbrüchen und Betonsägen verbunden, sagte Ruffani. Zudem würde man damit die Bauarbeiten in die Länge ziehen und so Mieter verlieren. „Wer will schon dauernd auf einer Baustelle leben?“

Wie weit sind Planung und Finanzierung?

Eine abschließende Planung gibt es noch nicht. Derzeit werden Varianten für ein behindertengerechtes Wohnen untersucht, die öffentlich vorgestellt werden sollen. Eine Kostenschätzung liegt ebenfalls noch nicht vor. Klar ist: Billiger als der Sonnenhof I wird es nicht. Der sollte erst 3,3 Millionen Euro kosten, am Ende waren es fast sechs. Auch diesmal braucht die WVH Kredite. Und da muss wiederum der Stadtrat zustimmen.

Wann soll gebaut werden?

Bei allen offenen Fragen ist klar: Der Sonnenhof II wird gebaut. Da lassen Bürgermeister und WVH keine Luft ran. 2019 die ersten drei Eingänge, 2023 die nächsten.

