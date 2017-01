Der Sonnabend der Hoffnung Im Radeberger Bürgerhaus wird ein Stammzellenspender für die kleine Amalia aus Liegau gesucht. Das Mädchen ist an Leukämie erkrankt.

Amalia Mischke aus Liegau-Augustusbad ist im Sommer drei Jahre alt geworden. Kurz vor Weihnachten erhielt ihre Familie die dramatische Diagnose, dass das Mädchen an Blutkrebs leidet. Am Sonnabend findet für sie eine Typisierungsaktion im Radeberger Bürgerhaus statt. © privat

Auf den kommenden Sonnabend setzt Carmen Böttger all ihre Hoffnungen. Ihre Hoffnungen, dass sich dann ein Stammzellenspender für ihre dreijährige Enkelin Amalia aus Liegau-Augustusbad findet. Das kleine Mädchen hat Blutkrebs – die schockierende Diagnose kam wie aus heiterem Himmel und dazu auch noch kurz vorm Weihnachtsfest, sagt Carmen Böttger unter Tränen.

Aber unterkriegen lassen, nein, das will sie nicht, macht Carmen Böttger klar. Und sie sagt das kämpferisch. Denn sie weiß, dass es Hoffnung gibt. Als Krankenschwester hat Carmen Böttger mit dem Thema regelmäßig zu tun – aber auch, weil sie in den vergangenen Jahren regelmäßig aufwendige Typisierungsaktionen mitorganisiert hat. Für andere Betroffene. Jüngst für den kleinen Jonas aus Bautzen zum Beispiel, als auch im Radeberger Gymnasium nach potenziellen Knochenmarkspendern gesucht worden war. Die passenden Stammzellen eines gesunden Menschen können dabei die kranken Zellen im Körper des Krebspatienten ersetzen und ihn so heilen helfen. Man müsse sich also nicht kampflos dem Schicksal ergeben, ist Carmen Böttger überzeugt.

Nur ein Wattestäbchen-Abstrich

Und so hofft die Liegauerin nun, dass am Sonnabend vielleicht auch ein Spender für ihre Enkelin gefunden werden kann. Gemeinsam mit dem Dresdner Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden hat die Liegauerin im Radeberger Bürgerhaus eine Typisierungsaktion organisiert. In der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr kann sich hier dann jeder Gesunde zwischen 18 und 55 Jahren typisieren lassen. Ein einfacher Wangenschleimhaut-Abstrich mit Wattestäbchen genügt, beschreiben die Organisatoren. „Die Stammzellenspende selbst funktioniert dann quasi wie eine Blutspende – eine Operation ist dafür also meist nicht nötig“, sagt Carmen Böttger.

Auch ein Spendenkonto hat der Verein gemeinsam mit der Familie von Amalia eingerichtet. Denn die Auswertung jeder Typisierung kostet in den medizinischen Labors 50 Euro. „Jede Spende hilft da, egal wie groß der Betrag ist“, hofft die Liegauerin auf Unterstützung für ihre Enkelin. Umso begeisterter ist sie, dass Michael Weber, der das städtische Bürgerhaus verwaltet, schon bei der ersten Anfrage klargestellt hatte, unbürokratisch bei der Bereitstellung der Räume zu helfen. Und so kann die Typisierungsaktion nun also im Bürgerhaus am Bruno-Thum-Weg starten.

Eine kleine Chance

Die Chance, einen passenden Spender zu finden, ist dabei laut Statistik eine zwischen 1:20 000 und einer Million. Eine dramatisch kleine Chance. „Aber es ist eine Chance“, sagt Carmen Böttger kämpferisch. Und diese Chance will sie nun auch für ihre Enkeltochter ergreifen. Und so hofft die Familie gemeinsam mit dem Dresdner Verein, dass am Sonnabend möglichst viele potenzielle Spender bei der Typisierungsaktion dabei sind. Auch zahlreiche Vereine – wie die Radeberger Handballer – haben auf ihren Facebook-Seiten zum Mitmachen aufgerufen. Hoffnungsvolle Zeichen für die kleine Amalia und ihre Familie. Im Moment ist die Dreijährige in Dresden im Krankenhaus, wurde operiert und es ist mit der notwendigen Chemotherapie begonnen worden.

Aus dem traurigen Weihnachten für die Familie von Amalia in Liegau könnte nun zumindest ein hoffnungsvoller Start ins neue Jahr werden. Und dafür ist Carmen Böttger sehr dankbar, sagt sie.

Das eingerichtete Spendenkonto beim Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden e.V.: Commerzbank Dresden, Bankleitzahl 850 800 00, Kontonummer 5170 060 00, IBAN DE82 850 800 000 517 006 000, Kennwort „Amalia“. Die Typisierungsaktion findet am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr im Bürgerhaus Radeberg (Bruno-Thum-Weg) statt. www.vks-sachsen.de

zur Startseite