Der Sommerurlaub, der alles veränderte „Der Fluthelfer“ ist immer noch aktuell und ein Regional-Roman mit überregionaler Bedeutung.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auch die Ereignisse in der Grundschule in Schmiedeberg spielen in dem Buch eine Rolle. © Archiv/Kamprath Auch die Ereignisse in der Grundschule in Schmiedeberg spielen in dem Buch eine Rolle.

Der Roman „Der Fluthelfer“ beruht auf wahren Begebenheiten, darunter spektakuläre Rettungsaktionen an der Weißeritz. Edition SZ, Gunnar Klehm, 176 Seiten, 10,90 Euro.

Kennen Sie das? Vor einem Augenblick haben Sie etwas verschenkt – und schon macht es die Runde. Manchmal unbemerkt zwar, während die Gespräche auf der Party lebhaft weitergehen. Doch Sie sehen es genau und denken: Treffer!

So ging es mir kürzlich: Ich hatte Gunnar Klehms Roman „Der Fluthelfer“ mitgebracht. Eine junge Bergsteigerin erlebt darin eine dramatische Nacht am wild gewordenen Fluss ihrer Kindheit, der Weißeritz. „Aha. Klingt interessant“, sagte der Beschenkte. Ich wusste es! Er mag Berichte aus dem echten Leben, er klingelt manchmal bei mir an, wenn solche Filme auf Sendung sind. Im eigens aufgebauten Kleinbus fährt er mit seiner Partnerin auf Abenteuerurlaub – beispielsweise bis Murmansk. Die neue Lektüre von Gunnar Klehm hatte er auf der Party nur kurz für sich. Eine Mittzwanzigerin vertiefte sich rasch hinein. Ein Dreißigjähriger las, über ihre Schulter gebeugt, gleich mit: Denn die Story um eine junge Liebe und ihren alles verändernden Sommerurlaub ist fesselnd geschrieben.

„Der „Fluthelfer“ von Gunnar Klehm ist zugleich genau recherchiert. Klehm schildert das August-Hochwasser 2002 in Freital, im Osterzgebirge und in Dresden. Dabei bleibt er in einer konkreten Geschichte.

Der Autor war Zeitzeuge, hat Rettungskräfte intensiv begleitet und ihre Erzählungen im Nachhinein dokumentiert. Ganz dicht nimmt Klehm die Leser in beklemmende Szenen hinein. Es geht um Leben und Tod. Er arbeitet heraus, wie erfahrene Männer der DRK-Wasserrettung in absolut fremden, noch nie erlebten Situationen mit der Naturgewalt kämpfen. Es ist ein Buch für Menschen, die Herausforderungen schätzen. Selbst in Freital oft noch ein Insidertipp – auch nach 15 Jahren Augustflut.

