Der Sommer macht Pause Mit Regen und Temperaturen um die 20-Grad-Marke endet diese Woche in Freital. Dabei bleibt es nicht.

Glaubt man den Vorhersagen, können wir die Regenschirme ab Sonntag zu Hause lassen. © dpa

Es hat noch nicht genug geregnet. An zwei der drei Dresdner Messstellen des Deutschen Wetterdienstes fehlen noch ein paar Liter pro Quadratmeter, bevor die für die erste Julihälfte übliche Regenmenge in Reichweite kommt. Gerold Weber vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig findet deshalb, dass die Dresdner und Freitaler derzeit „einen ganz normalen Sommer“ erleben. So seien früher alle Sommer gewesen, sagt der Fachmann, „es gab häufige Wechsel von warmen Einschüben und Kaltluft“. Die kühle Luft kam dabei stets von der Nordsee.

In den vergangenen Jahren haben sich die Sachsen aber an heiße und trockene Sommer gewöhnt. Erst der Sommer 2017 entspricht nun dem, was in den hiesigen Breiten üblich ist, sagt Gerold Weber. Und er prognostiziert weiter einen wechselhaften Sommer. „Es bleibt so, dass das Wetter nie stabil wird.“ Auf Perioden mit warmen Tagen folgen „immer wieder irgendwelche Tiefausläufer mit feuchter Luft“.

„Der Sommer kommt wieder“

Doch Weber macht Hoffnung auf Besserung. „Der Sommer kommt wieder“, kann er aus seinen Satellitenkarten lesen, „nächste Woche, vielleicht sogar schon am Montag.“ Dann klettert das Quecksilber wieder über die 25 Grad-Marke, wärmer als etwa 27 Grad jedoch nicht.

Für das kommende Wochenende heißt das, dass die Aussichten nur mittelprächtig sind. 20 Grad und immer wieder Regen stehen in der Vorhersage bis Sonnabend. In der Nacht zum Sonntag hört es dann auf, zu regnen. Dann, so Weber, stellt sich wieder der Sommer ein. Auch an den beiden Messstellen in Dresden – in den Stadtteilen Klotzsche und Strehlen gelegen – wird die Regenmenge dann das für die erste Juli-Hälfte übliche Maß erreicht haben. (SZ/csp)

