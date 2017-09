Der Sommer ist noch nicht vorbei Hobby-Meteorologe Dietmar Pscheidt macht Hoffnung auf einen schönen September mit angenehmen Temperaturen.

Für Prognosen, ob wir einen Altweibersommer bekommen, ist es zu früh, sagt Dietmar Pscheidt. © Uwe Soeder

Goldbach. Um die 20 Grad Celsius sollen es am 9. und 10. September in Bischofswerda werden. Fürs Stadtfest wäre das ideal – nicht zu kalt und nicht zu heiß. Am Sonnabend könnte es ein paar kurze Regenschauer geben, der Sonntag wird schöner – so die Prognose des Goldbacher Hobbymeteorologen Dietmar Pscheidt zum meteorologischen Herbstbeginn am 1. September.

Dauerregen zum meteorologischen Herbstanfang am Freitag. War’s das mit dem Sommer 2017?

Zumindest mit dem Hochsommerfeeling und den milden Nächten ist es vorerst vorbei. Das Wetter wird aber wieder besser, schon am Wochenende. Mit Beginn der neuen Woche wird es auch wieder wärmer. Wir können dann mit angenehmen Tagestemperaturen um die 20 Grad rechnen. Für eine Prognose, ob wir auch einen Altweibersommer erleben, ist es noch zu früh.

Betreiber von Freibädern klagen über den verregneten Sommer. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Der Sommer war wechselhaft und damit typisch für Mitteleuropa. Das Besondere in diesem Jahr war, dass sich kein stabiles Hoch entwickeln konnte. Trotzdem gab es immer wieder kurze Hitzewellen, die vor allem durch ihre Schwüle unangenehm waren. Die Wirkung des „Siebenschläfers“ führte im Juli zu vielen Tiefs. Kühle und feuchte Luftmassen aus Nordwesten sowie heiße subtropische Luft von Südwest bestimmten unser Sommerwetter. Sogar die „Hundstage“, die in der letzten Juli-Dekade beginnen, fielen komplett aus.

Welche „Ausreißer“ gab es bei den Temperaturen und Niederschlägen?

Im ländlichen Bereich von Bischofswerda gab es in diesem Jahr nur vier heiße Tage mit Temperaturen von 30 Grad und mehr. In der Stadt können es ein paar heiße Tage mehr gewesen sein. Dagegen waren die Tage vom 20. bis 24. August morgens schon empfindlich kühl. Die 5,8 Grad, die ich am Morgen des 23. August in Goldbach gemessen haben, waren zugleich der niedrigste Wert des meteorologischen Sommers. Der Niederschlag hielt sich mit knapp 300 Millimetern, also 300 Liter auf den Quadratmeter, in Grenzen. Die hohen Werte von anderen Bundesländern durch Starkregen wurden im Raum Bischofswerda zum Glück nicht erreicht.

Trotzdem gab es auch hier Unwetter …

Es gab immer wieder Warnungen vor Unwettern, es gab Starkregen und heftige Gewitter. In der Nacht zum 10. August fielen in etwa zwei Stunden 48 Millimeter Niederschlag. Am 22. Juni gab es für unseren Raum das wohl schwerste Unwetter des Sommers mit einigen Sturmschäden an Häusern in Bischofswerda und seinem Umland. Die Form des Einschlages im Wald von Goldbach deutet auf eine Windhose, eine Vorstufe des Tornados, hin.

Warum kommt es zu dieser Häufung von Unwettern?

Wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit für Starkregen aufnehmen. Im Warmsektor bildeten sich vor dem Eintreffen der Kaltfront verstärkt Einzelzellen, in denen die Gewitter über aufgeheizten Siedlungen noch zusätzliche Energie auftankten und dadurch unberechenbar wurden. Eine punktgenaue Vorhersage ist bei solchen Situationen kaum möglich, zumal die Unwetter nur selten flächendeckend, sondern meist räumlich begrenzt auftreten. (SZ)

