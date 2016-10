Der Sirenentest geht schon wieder schief Im ehemaligen Weißeritzkreis blieb das Alarmsignal beim landkreisweiten Test stumm. Es war aber nicht das erste Mal.

Eigentlich sollten die Sirenen am Wochenende zu hören sein. Doch zwischen Wilsdruff, Freital und Dippoldiswalde blieben sie stumm. © Symbolbild/dpa

Die Sirenen blieben stumm, beim großen Test am Sonnabend, dem 8. Oktober, im Landkreis gab es eine Panne. Der alljährliche Test soll Schwächen aufdecken – und hat es auch. Von den insgesamt 304 Anlagen haben nur diejenigen im Altkreis Sächsische Schweiz funktioniert. Im Bereich der einstigen Leitstelle Dippoldiswalde fiel das Signal hingegen flächendeckend aus – also im gesamten früheren Weißeritzkreis.

Die für das Absetzen des Signals zuständige Integrierte Regionalleitstelle Dresden (IRLS) verweist auf SZ-Nachfrage zur Pannenursache auf das Landratsamt in Pirna. Dort wiederum sieht man die Dresdner in der Pflicht. Das Hin und Her hat wohl einen Grund: menschliches Versagen. „Die Ablauforganisation innerhalb der IRLS sieht vor, dass noch nicht automatisierte Verknüpfungen durch die Mitarbeiter erfolgen müssen, um den Probelauf sicherzustellen“, sagt Steffen Klimt, Amtsleiter für Bevölkerungsschutz in Pirna. „Offensichtlich wurden durch eine Fehlbedienung beziehungsweise eine fehlende Verknüpfung alle Sirenen des früheren Weißeritzkreises nicht mit einem Funksignal angesteuert.“

Auf SZ-Nachfrage erläuterte Klimt, dass für den Signalprobelauf bestimmte Prozesse in Dresden noch per Hand abgestimmt werden müssen. „Dort lag die Fehlerquelle, das wissen wir“, sagt der Amtsleiter. „Wir versuchen nun, gemeinsam mit der Regionalleitstelle nachzubessern. Einen weiteren Test wird es dieses Jahr nicht geben.“

2015 war das noch anders. Beim kreisweiten Probelauf im vergangenen Oktober gab es ebenfalls eine Panne. Auch damals blieben die Sirenen im ehemaligen Weißeritzkreis stumm. Ein paar Wochen später, im November, gab es einen erneuten Test. Dabei sei alles reibungslos verlaufen – auch im alten Weißeritzkreis. „Umso ärgerlicher ist es jetzt aber, dass es dort wieder nicht geklappt hat“, bedauert Klimt.

Im Notfall: Radio an

Die Ursachenforschung nach dem Patzer im Vorjahr ergab, dass der vermasselte Test vor allem mit der Umstellung auf die Großleitstelle in Dresden zusammenhing. Sie vereint seit 2014 die Arbeit der vorherigen Rettungsleitstellen in Dresden, Pirna, Dippoldiswalde, Riesa und Meißen. Diese brachten alle unterschiedliche Sirenensysteme mit. Insgesamt waren es fünf Stück, die in der Dresdner Regionalleitstelle zusammengefasst werden mussten.

Von dieser Zentrale aus, die für mehr Effizienz sorgen sollte, werden seither die einzelnen Sirenen angesteuert, sagt Klemt. Als 2014 zum ersten Mal der Probealarm im hiesigen Kreis ausgelöst wurde, waren zunächst nur die Leitstellenbereiche Pirna und Dippoldiswalde dabei. Damals hätte der Probelauf geklappt. Nun haperte es.

Zwischen Wilsdruff, Freital und Dippoldiswalde war das sogenannte Signal drei wieder nicht zu hören. Es bedeutet „Warnung vor einer Gefahr“. Dabei sollte ein Heulton zu hören sein, der eine Minute andauert und aus sechs Tönen von je fünf Sekunden Dauer besteht. Zwischen den Tönen gibt es fünf Sekunden Pause. Im Ernstfall wird so vor Gefahr gewarnt. Einwohner sind aufgefordert, Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten.

„Bei diesen Tests sind aber keine Radiosender beteiligt, da er der Überprüfung der Übertragungswege sowie der Funktionsfähigkeit der Warneinrichtungen dient und die Bevölkerung für die Sirenensignale im Gefahrenfall sensibilisieren soll“, so Klimt.

Im Katastrophenfall sollten die regionalen Sender, wie MDR, PSR, Radio Dresden, eingeschaltet werden. Im Ernstfall würde die Informationskette sicher funktionieren. Klemt dazu: „Das Signal kann immer noch von Pirna aus abgegeben“ – und die Bevölkerung rechtzeitig gewarnt werden.

