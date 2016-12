Der singende und klingende Weihnachtsmann Ulrich Albert überrascht zu Heiligabend die Kinder in Niesky als Rauschebart. Das ist nicht seine einzige Verkleidung.

Ulrich Albert ist der Weihnachtsmann für die Kinder der Kita „Samenkorn" in Niesky. Das macht er schon einige Jahre und jedes Mal mit Freude.

Der Nieskyer Ulrich Albert verkleidet sich als Weihnachtsmann und schlüpft auch in andere Rollen.

Ulrich Albert ist zu Heiligabend ein gefragter Mann; Weihnachtsmann muss es korrekt heißen. Denn dann schlüpft er wieder in seine rot-weiße Montur und beschenkt die Kinder in den Familien. „Dieses Jahr habe ich vier Einsätze, es waren aber auch schon sieben, da muss man sich ganz schön sputen, um immer rechtzeitig da zu sein“, erzählt der Nieskyer. Zum Glück muss er dabei nicht schwer tragen. „Der Sack mit den Geschenken steht bei den Familien meistens schon in einem Versteck für mich bereit.“

Dennoch muss der Weihnachtsmann Bescheid wissen über die Kinder, die er da beschenkt. Waren sie artig oder sind es Rabauken, auf die er trifft? Diese Frage klärt Ulrich Albert mit den Eltern telefonisch vor seinem Besuch ab. Aber meistens muss er nicht zur Rute greifen. Er ist auch nicht der Typ, der Kindern Angst machen will. Weihnachten ist das Fest der Freude und Harmonie, das will er zusammen mit den Geschenken in die Häuser tragen.

Mittlerweile sind es zwölf Jahre geworden, an denen der Nieskyer andere Kinder beschenkt. Die eigenen vier Töchter müssen zu Heiligabend immer warten. „Bei uns ist die Bescherung erst gegen 19 Uhr, und das ist inzwischen zu einer festen Tradition geworden“, erklärt der Familienvater. Selbst nimmt er an der Bescherung ohne Rauschebart und rotem Mantel teil. Denn die Töchter sind zwischen zehn und 16 Jahren und würden das Spiel durchschauen.

Das war noch anders, als die Kinder in die Kita „Samenkorn“ in Niesky gingen und der Vater im Elternrat aktiv war. Da mussten auch die Töchter vor dem Weihnachtsmann stramm stehen, um ihre Geschenke zu erhalten. 2013 war dann auch die Jüngste raus aus dem Kindergarten, aber Ulrich Albert blieb als Weihnachtsmann abonniert. Und so kam er auch in diesem Jahr mit Leiterwagen, prall gefülltem Geschenkesack und seinem Metallophon in alle fünf Gruppen der Kita in Trägerschaft der Diakonissenanstalt Niesky.

Das Klanginstrument leiht er sich in der Nieskyer Musikschule aus. Mit seiner roten Farbe passt es gut zu seinem Auftritt. Die Weihnachtslieder, die Ulrich Albert auf dem Instrument spielt, hat er autodidaktisch eingeübt. „Denn Noten lesen kann ich nicht“, sagt er. Somit erscheint er als der singende und klingende Weihnachtsmann bei den Kindern, die mit ihm gerne die Weihnachtslieder singen.

Damit ist das musikalische Repertoire für den 47-Jährigen aber nicht erschöpft. Denn er singt auch Schlager oder Rockmusik und schlüpft dabei in die Rolle der jeweiligen Interpreten. „Ich bin schon als Howard Carpendale aufgetreten und werde es im nächsten Jahr als Roland Kaiser tun“, sagt er. Ulrich Albert hat nicht nur in den Kindern ein dankbares Publikum als Weihnachtsmann, sondern auch bei den Senioren oder im Freundeskreis.

Der für den Bereich Hauswirtschaft zuständige Mann arbeitet im Altenpflegeheim „Abendfrieden“ in Niesky. Dort erlebt er auch die Einsamkeit unter den alten Leuten, weil die Familienangehörigen entweder weit weg wohnen oder keine Zeit für sie haben. Also macht er selbst etwas los. Wie jüngst einen Weihnachtsmarkt im Hof des Altenheimes zu organisieren. Die gute Resonanz der Bewohner, aber auch der Nieskyer, stimmt ihn zuversichtlich, so etwas mal wieder zu machen. Denn an Ideen mangelt es ihm nicht. Auch beim Sport nicht. Als Spieler der dritten Mannschaft trainiert Ulrich Albert beim Tischtennisverein Niesky. Das kulturelle Vereinsleben bereichert er ebenfalls mit seinen Auftritten. Zum Beispiel als Howard Carpendale zu einer Weihnachtsfeier. Als ein Tischtennisspieler seinen 40. Geburtstag feierte, organisierte der Verwandlungskünstler eine Rammstein-Bühnenshow. „Das war sehr aufwendig, weil bei Rammstein ja viel passiert. Zudem musste ich mir noch eine Lederkluft besorgen“, sagt Ulrich Albert und ergänzt: Seine Musik sei Rammstein zwar nicht, aber der Jubilar ist ein großer Fan der Band. Die Überraschung war perfekt.

Überhaupt, wenn es etwas zu organisieren gilt, dann lässt sich Ulrich Albert immer was Besonderes einfallen. Als die Kita seiner Kinder ein orientalisches Fest veranstaltete, besorgte er ein echtes Kamel aus dem Tierpark. „Auf dem konnten die Kinder sogar reiten.“ Und sich zum Clown zu machen, dafür ist sich der Nieskyer ebenfalls nicht zu schade: „Ich gehe dafür auch auf den Händen!“ Noch dazu, wenn er dafür den Preis als bestes Kostüm erhält. So wie beim Kollmer Silvesterlauf 2014.

