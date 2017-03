Der singende Töpfer begrüßt die Besucher in Rietschen 30 Töpfer stellen sich diesmal der ersten großen Herausforderung in der neuen Saison.

Günter Meißner, der singende Töpfermeister aus Trebus, zeigt seine Kunst an der Töpferscheibe. © Rolf Ullmann

Rietschen. Punkt zehn Uhr hallen die Schläge der Marktglocke über das Gelände der Erlichthofsiedlung in Rietschen. Marion Girth, die Geschäftsführerin des Landschaftspflegeverbandes „Lausitz“ eröffnet damit am Sonntagvormittag den traditionellen Töpfermarkt. Ihr zur Seite stehen Töpfermeister Günter Meißner und das Original Hatzebliemel aus Weißwasser. Der singende Töpfer begrüßt die Besucher natürlich mit einem Lied, das den Reiz seines Handwerks sowie die Faszination, die von ihm ausgeht, in den Mittelpunkt rückt. „Wir Töpfer sind sehr froh darüber, das nun die Zeit der Märkte für uns herangerückt ist, das wir jetzt aus unseren Töpfereien heraus und unter die Menschen kommen,“ sagt der Meister des Tons aus Trebus.

30 Töpfer stellen sich diesmal der ersten großen Herausforderung in der neuen Saison. Einige von ihnen, so die Töpfer aus Jena und Eisenberg in Thüringen, aus Magdeburg sowie aus zahlreichen brandenburgischen und sächsischen Orten haben weite Anfahrtswege in Kauf genommen. An ihren Ständen bleiben nach 10 Uhr immer mehr Besucher stehen und bewundern die Vielfalt der Formen sowie der Materialien. So bleibt es nicht lange aus, das immer wieder die Geldbörse gezückt wird und so manche Zier- oder Gebrauchskeramik die Kauflustigen in ihren Heimatort begleitet. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Töpfer keine Neulinge auf dem Markt zwischen den Schrotholzhäusern. Zu ihnen gehört unter anderem Eva Hermann aus Treben. „Die Atmosphäre hier ist einmalig schön, deshalb kommen wir schon seit Jahren immer wieder her,“ sagt die Töpferin. (szo)

zur Startseite