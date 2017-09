Der Siegeszug des Champagnerroggens Die Lausitzer entdecken alte Getreidesorten wieder neu. Das ist gut für die Gesundheit und für die Region.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein ganz besonderes Brot: In der Landbäckerei Trittmacher in Malschwitz wird mit Champagnerroggen und anderen alten Getreidesorten gebacken. Geschäftsführerin Ute Trittmacher ist begeistert von der Qualität und überzeugt davon, dass die Nachfrage immer weiter wachsen wird. © Uwe Soeder Ein ganz besonderes Brot: In der Landbäckerei Trittmacher in Malschwitz wird mit Champagnerroggen und anderen alten Getreidesorten gebacken. Geschäftsführerin Ute Trittmacher ist begeistert von der Qualität und überzeugt davon, dass die Nachfrage immer weiter wachsen wird.

Ein ganz besonders Mehl: Müllermeister Sebastian Unger, Juniorchef der Rätze-Mühle in Spittwitz, gehört zu den Protagonisten, die sich für die Rückkehr der alten Getreidesorten stark machen.

Es riecht nach Kindheit. Ein wunderbarer, längst vergessen geglaubter Duft von frischem Mehl zieht an diesem Morgen durch die Spittwitzer Rätze-Mühle. Obwohl hier kein einziges Mehlstäubchen mehr staubt, wenn die Walzen in den Mahlwerken sich drehen. Sebastian Unger öffnet eine der Klappen und greift sich eine Handvoll Mehl. Man könnte mit der Nase darin versinken. Es ist ja auch ein ganz besonderes Mehl aus einem ganz besonderen Korn, das der Müllermeister jetzt beinahe liebevoll durch die Hände rieseln lässt: alter Norddeutscher Champagnerroggen. Was für ein prickelnder Name!

Und was für ein Glück, dass es das alte Getreide heute wieder gibt. Auf den sandigen Böden im Oberlausitzer Heideland wächst es inzwischen auf knapp 300 Hektar. Ein Projekt des Biosphärenreservats hat den Champagnerroggen und noch ein paar andere alte Sorten vor ein paar Jahren aus der Vergessenheit geholt. Sehr zurecht, wie Sebastian Unger findet. Das alte Korn nämlich ist viel gesünder und bekömmlicher als die heutigen modernen Hochleistungszüchtungen. Wer das nicht glauben will, dem zeigt der Müllermeister gern die Ergebnisse der Laboruntersuchungen, die schwarz auf weiß auf dem Schreibtisch liegen: Der Proteingehalt der alten Sorten ist höher, höher sind auch der Gehalt an essenziellen Aminosäuren und der Anteil an Ballaststoffen. „Das Mehl aus den alten Sorten ist damit viel besser verträglich und auch für Diabetiker und Allergiker geeignet“, weiß Unger. Und es hat sogar nahezu Bioqualität, weil die Landwirte beim Anbau auf Dünger und Pflanzenschutzmittel weitestgehend verzichten können.

Maik Apelt, der Chef der Klittener Agrargenossenschaft, kann das nur bestätigen. Auch er gehört zu den Protagonisten, die das Projekt von Anfang an unterstützt haben. Die alten Sorten sind viel robuster und anspruchsloser als die Neuzüchtungen, erklärt der Landwirt. Das alte Getreide wurzelt mehr in die Tiefe, kann so auch mal eine längere Trockenheit überstehen und kommt auf den kargen Sandböden im Heideland viel besser zurecht. „Eigentlich ideal“, sagt Apelt. Nur: Vom Champagnerroggen erntet er ein Drittel als von den heutigen Sorten, die alle auf hohe Erträge getrimmt sind. „Das ist schön eine Größenordnung, die man kalkulieren muss“, sagt der Landwirt. Dennoch halten die Klittener zur Stange. Sie holen zwar weniger von den Halmen, haben dafür aber auch niedrigere Kosten, weil sie so gut wie keine Chemie brauchen, erklärt Maik Apelt. Am Ende rechnet es sich dann auch so. Inzwischen hat der Champagnerroggen auf den Feldern der Klittener Agrargenossenschaft einen wahren Siegeszug angetreten. Aus anfangs einem halben, nur versuchsweisen Hektar ist heute eine 200 Hektar große Anbaufläche geworden. Zwölf Prozent ihres gesamten Ackerlandes haben die Klittener in diesem Jahr mit alten Sorten bestellt. Und nicht nur sie. Inzwischen beteiligen sich elf Landwirtschaftsbetriebe aus der Region am Projekt.

200 Tonnen Champagnerroggen haben sie in diesem Sommer geerntet. In der Rätze-Mühle laufen die Walzenstühle auf Hochtouren. Sebastian Unger schaut zufrieden. Beim ersten Mal vor fünf Jahren waren es keine fünf Tonnen, erzählt er. Und er hat nicht gewusst, wohin mit dem Mehl, das die Bäcker nicht wollten, weil sie es nicht kannten. Aber Beharrlichkeit zahlt sich aus.

Die Nachfrage wächst

Und ein neuer Mitarbeiter: Martin Reck ist gelernter Bäcker. Seit einem Jahr arbeitet er in der Mühle. Und seine große Leidenschaft ist es, mit dem Mehl aus den alten Sorten zu experimentieren. Ein Glücksfall für das Projekt. „Der Champagnerroggen hat andere Backeigenschaften“, erklärt er. „Da muss man erst ein bisschen probieren, bis der Sauerteig gelingt“. Er zeigt das den Bäckern gerne. Auch in der Landbäckerei Trittmacher in Malschwitz hat er geholfen, bis die Mitarbeiter den Dreh richtig raus hatten. Als Bäckerei-Chefin Ute Trittmacher von dem Projekt erfährt, ist sie begeistert. Seit Jahren schon will sie die Landbäckerei auf alte Sorten spezialisieren. Sie ist überzeugt davon, dass das gesünder ist. Und ihre Kunden geben ihr recht. Die Nachfrage wächst und wächst.

In diesem Jahr hat Ute Trittmacher es geschafft – auch dank der Zusammenarbeit mit der Rätze-Mühle: „Wir sind jetzt eine reine Urgetreidebäckerei“, freut sie sich und stapelt das Champagnerroggen-Brot in die Auslage. Das Kastenbrot kommt gerade frisch aus dem Ofen. Es riecht – wie soll man das anders sagen – wunderbar nach Kindheit. „Ein herrliches, aromatisches Brot“, schwärmt die Bäckerei-Chefin. „Es hat eine schöne feste Krume und eine tolle Kruste. Und es schmeckt auch nach einer Woche noch frisch.“

Noch Kapazitäten

Ein Dutzend Bäckereien in der Region backen inzwischen mit dem Mehl aus den alten Sorten. Und Müllermeister Sebastian Unger ist überzeugt, dass es noch mehr werden. Er muss jetzt nur fleißig die Werbetrommel rühren. 200 Tonnen Champagnerroggenmehl wollen erst einmal verkauft sein. „Das mit dem Urgetreide wird richtig boomen“, ist er sich sicher. „Da ist noch sehr viel Potenzial drin.“ An ihm soll es nicht liegen. Seine Mühle hätte da schon noch Kapazitäten.

Eine, die diese Entwicklung besonders freut, ist Eva Lehmann, die 2007 die Idee hatte, es auf den sandigen Böden mit den alten Sorten zu versuchen. Inzwischen ist viel mehr daraus geworden als gedacht – ein kleiner regionaler Wirtschaftskreislauf, der immer größer wird.

