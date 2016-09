Der Sieg gegen sich selbst Trotz Knieproblemen: Günter Weichhold ist Europameister im XTERRA-Crosstriathlon.

Europameister unter sich: Günter Weichhold aus Waldheim und Elfi Rose aus Mügeln. © privat

Seit elf Jahren hat sich der Waldheimer Langstreckenspezialist Günter Weichhold dem XTERRA-Crosstriathlon, einer der größten Herausforderungen im Ausdauerdreikampf verschrieben. Seit dieser Zeit feierte er alljährlich große Erfolge, war Europameister und auf Maui/Hawaii Weltmeisterschaftsdritter. Nun gelang dem in wenigen Tagen 70-Jährigen bei der O-See-Challenge der zweite europäische Titel. Dabei war sein größter Kontrahent er selbst.

In der neuen Altersklasse wollte Günter Weichhold nochmals die Qualifikation für die Weltmeisterschaft schaffen und dort einen Platz auf dem Treppchen anpeilen. Doch Weihnachten 2015 der Schock. Knieprobleme sorgten dafür, dass Weichhold nicht mehr Laufen konnte, nur noch Schwimmen und Mountainbiken, die anderen Disziplinen beim Crosstriathlon trainieren konnte. „Ich bin im Kopf klar geblieben und habe versucht, mich zu trösten. Denn ich habe ja schon so viele Sachen gemacht“, sagt Weichhold. „Ich bin Mountainbike gefahren. Das ging immer besser.“

Da Weichhold bereits gemeldet hatte und mit der Mügelnerin Elfi Rose die Mountainbike-Strecke in Zittau abgefahren war, entschied er kurzfristig, doch zu starten. Klar war dabei vorher: Günter Weichhold wird Europameister, wenn er durchkommt. Denn er war der einzige Starter in seiner Altersklasse. „Das ist natürlich immer blöd, deshalb wollte sich das auch nicht an die große Glocke hängen“, sagt der Waldheimer und weiter: „Aber aufgrund der Schwere der Strecke reisen immer weniger Starter in Zittau an. Die Veranstalter sind stolz darauf, die schwersten Strecken in Europa zu präsentieren.“

Um durchzukommen, versuchte Günter Weichhold, den Wettkampf recht locker anzugehen. „Ich hab mir keinen Druck gemacht“, sagt er. Nicht zufrieden war er mit der 1,5 Kilometer langen Schwimmstrecke, dafür jedoch mit dem 36,5 Kilometer-Mountainbike-Kurs durch schwerstes Gelände. „Ich wusste, dass ich mit dem Rad gut in Form bin. Der 10 Kilometer lange Crosstrial war dann nur noch Kopfsache. Ich habe die Knie ’ausgeschaltet’ und so haben sie gehalten.“ Entsprechend freut sich der Waldheimer über die Goldmedaille und die WM-Qualifikation. „An einen Start ist aber nicht zu denken“, sagt er traurig, denn die Herausforderung auf Maui sei noch eine viel größere und da würde die Zeit, die 30 Minuten schlechter war als im Vorjahr, nicht reichen.

„Dennoch sind elf Starter hinter mir geblieben, da war ich aufgrund der Umstände doch sehr glücklich“, sagt Weichhold, der trotz seiner gesundheitlichen Probleme die Flinte nicht ins Korn wirft und anfügt: „Mit dem Titel habe ich noch einmal einen Erfolg gehabt. Herausfordern werde ich es aber nicht, sondern konzentriere mich eben erst mal auf Mountainbike.“

