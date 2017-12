Wer wird Sportler des Jahres? Der Siebenmeterkiller Kurt Adam hat früher als Torwart tolle Spiele abgeliefert. In einer Partie hat er einmal neun Strafwürfe pariert.

Kurt Adam ist als früherer Torwart und heutiger Trainer sehr bekannt. Gern gibt er seine Erfahrungen an die jüngsten Handballer weiter. Dazu gehört auch sein sechsjähriger Enkel Emil. © André Braun

Döbeln. Wenn Kurt Adam, Torwarttrainer bei den Handballern der HSG Neudorf/Döbeln, bei den Heimspielen mit den Zuschauern ins Gespräch kommt, dann passiert es oft, dass er auf alte Erfolge angesprochen wird. „Viele Handballfreunde erinnern sich noch an die Zeit, als wir mit der BSG Motor Hartha den Aufstieg in die DDR-Liga geschafft haben. Mensch, Kurti, das waren noch Zeiten, heißt es oft“, sagt Kurt Adam. Schon allein diese Reaktionen zeigen, dass der 68-jährige Waldheimer zu Recht bei der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Legenden“ nominiert ist. Die meisten Kandidaten kennt Kurt Adam. „Ich denke, es ist für alle eine Ehre, auf der Liste zu stehen. Ich drücke allen die Daumen.“

Den Weg zum Sport fand Kurt Adam im Alter von 13 Jahren. Er stammt aus Lichtena in der Nähe von Finsterwalde. 1962 zogen seine Eltern nach Waldheim. Er ging mit den Schulkameraden zum Handball und lernte bei Werner Melzer das Einmaleins dieses Mannschaftssports. Zunächst war er als Feldspieler aktiv, doch Melzer erkannte das Talent in ihm und beorderte Kurt Adam ins Tor. Der erste große Erfolg war 1967 der Spartakiade-Sieg mit der A-Jugend-Kreisauswahl Döbeln. „Wir spielten im Finale gegen die Leipziger Stadtauswahl, in der gute Handballer wie zum Beispiel Peter Rost mitwirkten. Der Sieg der Leipziger stand für viele schon vorher fest, doch gewonnen hat die Döbelner Kreisauswahl mit 29:27“, erinnert sich Adam. Nicht zuletzt aufgrund seiner Paraden als Torhüter, hielt er doch sage und schreibe neun Siebenmeter in diesem Spiel. „Dutzende Leute haben mich nach dem Spiel aus der Halle getragen“, so der Waldheimer nicht ohne Stolz.

Sein Trainer Werner Melzer traute ihm eine Karriere bei einem höherklassigen Verein zu, doch Adam hatte eine Lehrstelle als Kfz-Schlosser ergattert, die er nicht aufgeben wollte. Immerhin bewies er während seiner Armeezeit, dass er ein guter Torwart war, schaffte es in die Auswahl der Grenztruppen. Allerdings endete seine dreijährige Dienstzeit mit einer empfindlichen Strafe. „Im letzten Politunterricht habe ich zum Hauptmann gesagt, dass die Mauer keinen Bestand haben wird. Das brachte mir drei Tage Arrest ein.“

Nach der Armee begann die Zeit bei der BSG Motor Hartha. In zehn Jahren holte das Team mit den Trainern Hermann Döring und Michael Reichelt sowie Mannschaftsleiter Johannes Merkel viermal den Bezirksmeistertitel. In den Aufstiegsspielen zur DDR-Liga, damals die zweithöchste Spielklasse, scheiterten die Harthaer dreimal. Doch beim vierten Mal – 1983 – klappte es. Auch wenn es gleich wieder in die Bezirksliga zurückging, waren die Harthaer stolz auf das Erreichte.

Seit 1987 ist Kurt Adam – mit einer Unterbrechung in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre – als Trainer und Torwarttrainer aktiv. Zunächst in Hartha, wo er auch seine Söhne Mirko und Olaf trainierte, seit 2002 bei der HSG Neudorf/Döbeln und zwischen 2012 und 2014 auch beim VfL Waldheim. Heute gibt er sein Wissen nicht nur an die Neudorf/Döbelner Torleute weiter, sondern auch an die jüngsten Handballer. Dass dazu sein sechsjähriger Enkel Emil gehört, freut Opa Kurt besonders. Überhaupt ist er richtig stolz auf seine Familie. Seine beiden Söhne haben ihm sechs Enkel geschenkt. Und seine Frau Ulrike, die früher als Lehrerin Deutsch und Sport unterrichtete, ist fast immer bei den Handballspielen dabei.

