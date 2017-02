Der seltsame Norweger Henrik Ruud Tovas fährt ungern Ski. Dafür steht er als Handballtorhüter exemplarisch für die derzeitige Stärke des Drittliga-Zweiten HC Elbflorenz. Darüber will er aber nicht reden.

Typisch nordischer Humor: Henrik Ruud Tovas hält sich für einen der schlechtesten Skilangläufer seines Landes. Sehr zum Leidwesen seiner Freundin Juni. Die Mitarbeiterin im norwegischen Gesundheitsministerium verbringt viel Freizeit in der Loipe. © Ronald Bonß

Als es um die Absprache für den Termin geht, muss sich Henrik Ruud Tovas gleich rückversichern: „Über Marcel Balster und Timo Meinl müssen wir da aber auch sprechen“, betont der 29-Jährige. Denn der Norweger betrachtet seine Torhüterkollegen beim HC Elbflorenz als gleichberechtigte Garanten dafür, dass der Tabellenzweite der 3. Handball-Bundesliga Ost derzeit den Nimbus der abwehrstärksten Mannschaft der viergleisigen dritten Liga trägt. Nur 23 Gegentore kassieren die Dresdner durchschnittlich pro Partie. Selbst Ost-Spitzenreiter Hildesheim (23,4) kann da nicht ganz mithalten.

Diese Quote ist auch ein Verdienst von Henrik Ruud Tovas. Der ist wohl in seiner stärksten Verfassung, seit er im Sommer 2015 in Dresden anheuerte. Dabei musste sich der Skandinavier vor der Saison noch wegen einer Schleimbeutelentzündung an der Hüfte operieren lassen. Tovas verpasste so die ersten drei Saisonpartien, die der HC Elbflorenz alle verlor. Nicht aber, weil es ohne den 1,93 Meter großen Hünen ein Torwartproblem gegeben hätte. „Trainer Christian Pöhler stellte mich, um wieder richtig reinzukommen, zweimal in der zweiten Mannschaft auf. Damals war ich etwas skeptisch, jetzt sehe ich das als clevere Entscheidung. Ich war gleich wieder im Spielmodus“, sagt er.

Allerdings treibt ihn auch der stete Vergleich mit seinen Torhüterkollegen Marcel Balster und Timo Meinl an. Letzterer versteht sich jedoch mittlerweile als Stand-by-Profi und als Torwarttrainer. „Es läuft richtig gut mit uns dreien. Timo ist ein erfahrener Mann, er weiß oft, was am Wochenende auf uns zukommt. Ich quatsche sehr viel mit Marcel. Er hatte am Ende der Hinrunde eine überragende Form, wir sind beide sehr ehrgeizig, möchten beide spielen. Wir treiben uns gegenseitig vorwärts“, beschreibt er die Zusammenarbeit. „Diese Konkurrenzsituation braucht man im ganzen Leben, um sich weiter zu entwickeln. Wenn man etwas erreichen möchte, muss man seine Komfortzone verlassen“, sagt Tovas.

Der hat diese Zone schon ziemlich zeitig verlassen. Als Sechsjähriger, weil die Eltern umzogen. Ihn verlangte es nicht wie beinahe fast alle Norweger nach einer Sportart im Schnee. „Ich bin ein schrecklicher Skiläufer“, sagt er und erinnert sich zurück. „In unserem neuen Umfeld hatte ich die Wahl zwischen Hand- und Fußball. Ich war faul, klein und fett und hatte keine Angst vor dem Ball. Aber ich hatte keinen Bock, so viel rumzulaufen. Also war ich von Anfang an Torwart“, sagt er und ergänzt lachend: „Aber ich habe jetzt alle drei Charakteristiken abgelegt“.

Seither beschreibt sich Henrik Ruud Tovas im besten Sinne als handballverrückt. Eine Anekdote aus seiner Jugendzeit skizziert das vielleicht ganz gut. Zur Konfirmation wünschte sich der damals 13-Jährige von seinen Eltern einen Kabelfernseher, damit er auf dem Spartensender Sport 1 die deutsche Handball-Bundesliga verfolgen konnte. Seine Eltern schenkten ihm ein hochwertiges Gemälde. „Ich war so enttäuscht, todtraurig. Ich habe gesagt: Mutti, Vati – ich hatte nur einen Wunsch, das wisst ihr doch.“ Eine Woche später hatte Tovas seinen Kabelfernseher.

Auch daher rührte sein Wunsch, nach Abschluss seines Studiums für Wirtschaftsjournalismus zu einem deutschen Verein zu wechseln. 2013 vom norwegischen Europapokal-Team Haslum HK zum damaligen Zweitligisten SC DHfK Leipzig. Nach dessen Aufstieg 2015 ins Oberhaus unterzeichnete Tovas den Kontrakt in Dresden. Natürlich mit dem Anspruch, mit seinem neuen Klub aufzusteigen.

Das kann nun gelingen. Glaubt auch Tovas, hält verbal den Ball bei diesem Thema aber flach. „Darauf habe ich eine ganz langweilige Antwort. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Aber in dieser Lage wissen wir jetzt, dass wir es selbst in der Hand haben“, sagt er. Der HC Elbflorenz liegt nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Hildesheim zurück und empfängt den Rivalen am 31. März noch daheim. „Dafür brauchen wir jeden Spieler“, ist sich die derzeitige Nummer eins im HC-Tor sicher.

Ein Sprung in die zweite Liga würde auch die internationalen Ambitionen des achtmaligen Nationalspielers seines Landes wieder steigen lassen. Sein vorerst letztes Länderspiel absolvierte Tovas im Januar 2016 gegen Ungarn. „Ich habe noch Kontakt zur Auswahl. Aber wenn man in der dritten Liga spielt, steht man nicht so im Fokus. In der 2. Bundesliga wäre das schon anders. Das ist derzeit vielleicht die fünft- oder sechststärkste Liga der Welt. Dann ist man wieder interessant.“ Abgehakt hat er dieses Kapitel seiner Karriere keineswegs. „Jetzt liegt aber mein Fokus hier, damit wir unser Ziel schaffen. Alles andere ist ein Bonus“, erklärt Henrik Ruud Tovas.

