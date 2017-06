Der Selfmademan Londons Bürgermeister Sadiq Khan lässt sich Trumps abfällige Botschaften nicht gefallen – und würde ihn am liebsten ausladen.

Rückendeckung: Sadiq Khan, der erste muslimische Bürgermeister Londons, erhält nach den Angriffen des US-Präsidenten auch Beistand von der Premierministerin. © picture alliance / dpa

Das wollte Sadiq Khan nicht auf sich sitzen lassen. Der Londoner Bürgermeister reagierte jetzt auf die abfälligen Twitter-Botschaften von Donald Trump. Es wäre keine gute Idee, sagte Khan, die Einladung zum Staatsbesuch von Trump im Oktober aufrechtzuerhalten. Mehr als 1,6 Millionen Briten sehen das laut einer Petition genauso. „Ich glaube nicht“, sagte der 46-Jährige dem TV-Sender Channel 4, „dass wir den roten Teppich für den US-Präsidenten ausrollen sollen, wenn seine Politik gegen alles geht, wofür wir stehen.“ Starke Worte. Trump hatte Khan jedoch zuvor eine Verharmlosung des Terrors unterstellt. Mit Verweis auf die verstärkte Polizeipräsenz auf den Straßen hatte Khan lediglich erklärt, man müsse sich nicht sorgen.

Trump legt sich mit einem Politiker an, der außerordentlich populär bei den Londonern ist. Kunststück: Khans Biografie könnte kaum besser zur britischen Hauptstadt passen. Er ist Sohn eines pakistanischen Einwanderers, der seinen Lebensunterhalt als Busfahrer verdiente. Seine Mutter arbeitete als Näherin, die zehnköpfige Familie hauste in einer kleinen Sozialwohnung in Südlondon, wo Khan sein Schlafzimmer mit zwei Brüdern teilte. Nach einem Jura-Studium arbeitete er als Menschenrechtsanwalt, bevor er Labour-Abgeordneter für den Stadtteil Tooting wurde. Khan stieg schnell auf. In der letzten Labour-Regierung war er Staatsminister für Verkehr – der erste Muslim in Großbritannien, der es bis ins Kabinett geschafft hatte.

Solch eine Biografie hat Vorbildfunktion, zumal in London, dem Schmelztiegel des Landes, wo mehr als 150 Sprachen gesprochen werden und sich mehr als die Hälfte der Einwohner als „nichtweiße Briten“ bezeichnen. Durch und durch ein Selfmademan, der sich nach oben gearbeitet hat, demonstriert Khan den Londonern, dass alles möglich ist. Für eine Stadt, die sich als tolerant, multikulturell und im Zweifel links versteht, ist Khan somit ziemlich genau das Gegenstück zu Trump.

Beim Staatsbesuch hat der Bürgermeister allerdings kein Wort mitzureden – das ist Sache der Regierung. Und aus der Downing Street verlautete schon, dass an der Einladung natürlich festgehalten wird.

