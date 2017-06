Der schwierige Weg zur Touristinfo Weesenstein bringt Gäste nach Müglitztal. Deshalb ist es der ideale Ort für eine Anlaufstelle. Noch scheitert sie.

Das Schloss Weesenstein ist fürs Müglitztal und Dohna der touristische Anziehungspunkt. Daraus sollte fürs gesamte Tal noch mehr gemacht werden. © Marko Förster

Müglitztal. Das Müglitztal hat was, was Dohna nicht hat: Schloss Weesenstein. Das bringt Gäste. Die aber kommen und fahren wieder und kriegen vom Tal nicht viel mit. „Wir wohnen hier so wunderschön und keiner merkt es“, sagte jetzt ein Einwohner in der Versammlung örtlicher Vereine. Deshalb will man daran etwas ändern.

Als Erstes ist die Gemeinde Müglitztal Mitglied im Tourismusverband Sächsische Schweiz geworden. Damit verbindet man viele Hoffnungen. Insbesondere in Sachen Touristinformation. Die nämlich gibt es bisher offiziell nicht und die Gemeinde allein kann sie sich nicht leisten. Das Schloss leistet bereits einen Teil dieser Arbeit und habe da durchaus noch enormes Entwicklungspotenzial, sagte dessen Vertreterin Antje Scholz in der Runde der Vereine. Das Schloss sehe sich als Prestigeobjekt und würde gern noch sehr viel mehr machen. Allein schaffe man das aber nicht. Man brauche Dohna, sagte Antje Scholz. Und daran scheitere es.

Seit Jahren werde um den heißen Brei geredet. Mal sichere die Stadt Unterstützung zu, dann ziehe sie sie wieder zurück. Außerdem sei der Tourismus im Dohnaer Leitbild kein Schwerpunkt. Zwar denkt die Stadt durchaus über Wanderwege und mehr Besucher nach, aber Dohna ist eben nicht Weesenstein und sieht sich eher als Wirtschafts- und Wohnstandort.

Doch auch der Tourismus ist für Dohna wichtig, sagt Bürgermeister Ralf Müller (CDU). „Mit der Schlösserverwaltung gibt es eine jahrelange gute Zusammenarbeit.“ Eine gemeinsame Tourismusinformation nach den Standards des Tourismusverbandes im Schloss Weesenstein sei wünschenswert. Und Müller hat auch schon eine Idee, wie die zu realisieren sei: durch die Gemeindefusion, über die verhandelt wird. Bis dahin gebe es Kooperationen, sagt Müller. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht mehr, weil die Stadt Schloss Weesenstein als Eigentum des Freistaates grundsätzlich nicht bezuschussen könne.

Allerdings bemühe sich Dohna seit Jahren, die Einnahmen des Schlosses zu verbessern. Und zwar über die Parkgebühren. Indem die rechtssicher geregelt werden, verbessere sich die Finanzsituation. Ob das die Wende in Sachen Touristinformation bringt, ist offen. Genau wie die Hilfe des Tourismusverbandes. Geschäftsführer Tino Richter sieht das Schloss zwar ebenfalls als zentrale Touristinfo, sichert organisatorische Unterstützung zu, Geld aber könne dafür Müglitztal nicht erwarten. Bürgermeister Andreas Burkhardt (parteilos) dauert das alles zu lange. Deshalb habe er sich an Glashütte gewandt. „Wir wollen, dass das Tal beim Tourismus mit einer Sprache spricht.“

