Der schwierige Weg zum Striezelhändler Für viele Gewerbetreibende ist der Striezelmarkt in Dresden das Ereignis des Jahres. Jedes Jahr müssen sie sich neu bewerben. Zwei Händler berichten von ihren Erfahrungen.

Am Mittwoch hat der Striezelmarkt eröffnet. Während Angelika Bujok (oben) seit 27 Jahren dabei ist, verkauft Caroline Köntges hier das erste Mal. © Sven Ellger

Dresden. Es sei ein „wunderbares Exemplar“ attestierte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) dem Stollen, den er zur Eröffnung des Striezelmarktes anschnitt. „Immer schön mittig“, wiesen die Bäckermeister den Weihnachtsmann Hilbert an. Denn dort ist Stollen am saftigsten und kann auch wieder zusammengeschoben werden, um es zu bleiben. 2017 Millimeter war er dieses Jahr lang, bevor ihn der OB zerlegte und die Stücke dann an die Besucher verteilt wurden. Einige Hundert Dresdner und Besucher waren dabei, als der 583. Striezelmarkt eröffnet wurde.

Während der Eröffnung wurde mächtig gedrängelt und geschoben. Doch zuvor gab es den traditionellen Gottesdienst in der Kreuzkirche, danach gingen die Tausenden Lichter am Weihnachtsbaum an, und die Pyramide wurde angeschoben.

Hilbert, der noch keine Vorweihnachtsstimmung verspürte, nannte Weihnachtsmärkte Orte zum Treffen und um bei Glühwein zu plaudern. Diesen und vieles mehr bekommen die Besucher an den 233 Ständen. Höhepunkte werden das Stollenfest am 9. Dezember und die lange Striezelnacht sein, denn am 15. Dezember schließt der Markt erst um 23 Uhr statt um 21 Uhr. An Heiligabend hat er bis 14 Uhr geöffnet.

Für viele Händler ist es das Ereignis des Jahres, mit Umsätzen, die für Monate reichen müssen. Die Stadt mischt jedes Jahr in einem Ausschreibungsverfahren durch, so dass alteingesessene und neue Händler Platz bekommen. Die SZ stellt zwei Händlerinnen vor – eine Neustarterin und eine, die am längsten dabei sind.

Die Alteingesessene:

Kaum ein Händler hat mehr Erfahrung auf dem Striezelmarkt als Angelika Bujok. Für die 56-jährige Dresdnerin hat die 27. Saison begonnen. „Spaß, treue Kunden und passendes Wetter sind wichtig – dann läuft es auch.“ Die dreieinhalb Marktwochen sind für die Einzelunternehmerin der Höhepunkt des Jahres und auch die Haupteinnahmequelle. Alleine der Aufbau dauert rund eine Woche. Bereits früh im Jahr kümmert sie sich um neue Ware. An den Markttagen heißt es immer um 5.30 Uhr aufstehen, und Feierabend ist erst nach der Abrechnung gegen Mitternacht. „Das ist schon anstrengend.“ Aber ein Leben ohne Striezelmarkt kann sie sich nicht vorstellen.

Erzgebirgische Volkskunst geht laut Bujok immer. Die importierte Billigware sieht sie nicht als Konkurrenz. „Das muss es auch geben, aber wer Wert darauf legt und es sich leisten kann, kauft lieber das Original.“ Mehr als 1 000 Artikel hat sie an ihrem Stand. Ab 25 Cent gibt es Ersatzteile, der teuerste Artikel ist ein Schwibbogen für 329,90 Euro.

Das Rezept, seit 1991 erfolgreich durchzuhalten: „Der Stand ist langsam gewachsen, ich habe immer mehr Artikel in den Verkauf genommen.“ Und die Bude ist rappelvoll – bis zum Schluss. „Wenn andere bereits nichts mehr nachstellen, packe ich bis zum letzten Tag Ware aus.“ Die Kunden dürfen alles anfassen, solange sie vorsichtig sind. Viele Stammkunden kommen, weil sie wissen: Wird ein bestimmtes Teil einer Serie gesucht, hat Angelika Bujok es in der Regel auch. Freundlich und offen werden die Kunden empfangen. Gegen die Kälte helfen Kaffee und Tee und ab und zu ein Glühwein.

Erlebt hat die Frau bereits viel. „Schlecht kann eigentlich nur das Wetter sein: zu kalt, Regen oder Sturm.“ Und 2007, als der Markt wegen des Baus der Tiefgarage auf den Ferdinandplatz ausgelagert wurde, lief es nicht so toll.

Die Neue:

Die kleine Sächsische Schweiz gibt es bei Caroline Köntges. Die Sandsteinkunst von Steinmetz Jan Lorenz aus Wehlen will die 27-Jährige über den bekanntesten Weihnachtsmarkt und den, mit den wohl meisten Touristen, in die Welt tragen. Knapp 10 000 Euro habe die Firma Plan de Saxe, für die sie arbeitet, investiert, um dort zu stehen. Ein nagelneuer Stand musste gebaut werden, innen Holz, außen Sandstein und auf dem Dach die Silhouette der Sächsischen Schweiz nachgebildet. Vier bis fünf Monate habe die Vorbereitung etwa gedauert, weil viel Handarbeit in dem Stand steckt. Die habe sich aber gelohnt, weil er sich von anderen abhebt.

„Wir haben uns bereits mehrfach beworben. Jetzt hat es endlich geklappt“, erzählt die Frau. Stände mit Kerzenhalter, inklusive Räucherkerze, „Bruchbuden“ mit Holzfäller oder Kindern im Schnee und natürlich Pyramiden aus regionalem Sandstein gibt es bereits auf den Märkten in Pirna und an der Hauptstraße in Dresden. Aber der Striezelmarkt soll den Umsatz kräftig ankurbeln. „Natürlich ist das ein unternehmerisches Risiko“, so Köntges. „Ob es funktioniert, werden wir sehen.“ Aber auf den anderen Märkten gehen die sächsischen Originale gut, deshalb sollte es hier auch klappen.

In einem Video auf dem Monitor am Stand zeigt der Steinmetz seine Arbeit. Dazu gibt es Beratung von ihr. Einen Teelichthalter aus Sandstein gibt es ab 6,90 Euro und die Pyramide mit einem Flößer kostet 238,50 Euro.

Dass die Kosten für den Stand nicht in einer Saison wieder reingeholt werden können, ist Caroline Köntges bewusst. „Deshalb würden wir gerne ab jetzt regelmäßig auf den Markt.“ Bewerben muss sich jeder Händler immer wieder neu. Wenn es doch nicht so laufen sollte, steht immerhin eine Firma dahinter. Es geht nicht wie bei Einzelunternehmern gleich um die Existenz.

