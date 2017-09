Der schwierige Umgang mit einem Idol Boris Becker soll das deutsche Tennis-Team führen, aber welche Rolle spielt dann der Trainer?

Boris Becker applaudiert Tennis-Profi Jan-Lennard Struff während dessen Davis-Cup-Spiels. Doch um die Position des früheren Wimbledonsiegers gibt es Irritationen. © dpa

Am Ende eines nervenaufreibenden Duells ergriff Tim Pütz das Wort und mischte wohlüberlegte Misstöne in die Harmonie rund um das deutsche Davis-Cup-Team. „Ich finde es ein bisschen schade, dass im Trubel um Boris der Michael untergeht“, sagte der Debütant und legte unmissverständlich nach: „Wir schätzen Boris sehr, das soll keine Kritik an ihm sein, aber am Klassenerhalt hat Michael wesentlich größeren Anteil als Boris.“

Boris, so viel dürfte klar sein, heißt mit Nachnamen Becker und ist von Beruf Tennis-Idol. Mit Michael, und das bedarf wohl eher einer Erklärung, meint Pütz Teamchef Kohlmann. Der ist nur Tennis-Trainer und im DTB Boris Becker unterstellt – eine Tatsache, die für seine Zukunft als Davis-Cup-Kapitän entscheidend ist. Da Kohlmanns Vertrag am Jahresende ausläuft, ist er vom Urteil des neuen „Head of Men’s Tennis“ abhängig. Daran ändert auch das Plädoyer von Pütz nichts.

Sportlich hat der mitgliederstärkste Tennisverband der Welt den Abstieg abwenden können und sich die Planungssicherheit eines weiteren Jahres in der Weltgruppe gesichert. Da gastieren die Männer zum Auftakt vom 2. bis 4. Februar 2018 in Australien. Die Frauen treten im Fed-Cup eine Woche später in Weißrussland an. Abseits des Platzes und hinter den Kulissen jedoch ist die DTB-Spitze in den nächsten Wochen und Monaten gefordert. Die Verhandlungen sollen „zeitnah“, aber „ohne Hektik“ geführt werden, wie es der für den Leistungssport im DTB zuständige Vizepräsident Dirk Hordorff formulierte. DTB-Präsident Ulrich Klaus meinte, es sei das Ziel, „ihn zu behalten. Ich sehe auch keinen Grund, warum wir das ändern sollten“.

Kohlmann gab sich zurückhaltend. „Sie müssen andere Leute fragen, ob verhandelt wird“, sagte der 43-Jährige. „Ich habe einen Vertrag als Nachwuchstrainer beim DTB. Im Davis-Cup läuft er aus.“ Das Präsidium „oder Boris, wie ich es jetzt mitbekommen habe“, seien die richtigen Ansprechpartner. Generell mache ihm die Arbeit mit dem Team, den Spielern und den Trainern Spaß, aber „es gibt schon einige Sachen, die wir besprechen müssen“.

Damit dürfte vor allem das künftige Zusammenspiel mit Becker gemeint sein. In Portugal klappte das zumindest in der Außenwirkung hervorragend. Becker war nach seiner Ankunft bei allen Trainingseinheiten dabei, führte Gespräche mit Spielern und Kohlmann und feuerte während der Matches von der Tribüne aus an. Nach dem Sieg wollte sich der dreifache Wimbledonsieger öffentlich nicht mehr äußern, sondern der Mannschaft die Bühne überlassen – und Pütz nutzte sie für sein Plädoyer für Kohlmann. Genau da ist nun auch der DTB gefordert. Denn er hat die Konstellation mit einem Alphatier Becker an der Spitze bewusst gewählt. Der 49-Jährige soll Druck von den Spielern nehmen und den Fokus auf sich lenken. Dass die Öffentlichkeit sich dann auf Becker stürzt, darf den Verband daher nicht überraschen.

In dieser Gemengelage ist Kohlmann ein Glücksfall. Einen besseren Mann als den früheren Doppelspezialisten, der das Kapitänsamt im Februar 2015 übernommen hat, kann es derzeit auf diesem Posten kaum geben. Der Familienvater aus Hagen ist bescheiden und uneitel genug, mit der neuen Struktur umzugehen und diese zu akzeptieren. Er weiß um seinen Stellenwert bei den Spielern und die Wertschätzung der Verbandsführung. Er hat die Absagen von Alexander und Mischa Zverev sowie Philipp Kohlschreiber ohne Klagen hingenommen und erfolgreich eine neue Mannschaft zusammengestellt mit den Debütanten Pütz und Yannick Hanfmann sowie den schon Davis-Cup-erfahrenen Jan-Lennard Struff und Cedrik-Marcel Stebe.

Mit Beckers Präsenz, das betonte Kohlmann, habe er kein Problem, auch wenn er am Ende von den Fragen nach dem dreimaligen Wimbledonsieger genervt wirkte. „Er ist auf jeden Fall eine Bereicherung“, sagte Kohlmann: „Er hat sich sehr gut eingebracht, es gibt nichts Negatives von meiner Seite über Boris zu sagen.“ (sid mit dpa)

