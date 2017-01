Der schwierige Umgang mit den Russen Die Sperre dreier Skeletonis gilt nicht mehr – aus Mangel an Beweisen. Doch die Diskussionen im Dopingskandal gehen weiter.

So flach Alexander Tretjakow auf dem Schlitten liegt, verhält es sich mit der Doping-Beweislage. Verdächtig ist er, nur liegt keine positive Probe vor. Für seine Konkurrenten macht es das nicht leichter. © dpa

Ein Mann, ein Wort – das ist schwieriger geworden. Geredet wird in diesen Tagen viel über die Wintersportler aus Russland, mit ihnen allerdings kaum noch. Das liegt zum einen an deren schlechten Englischkenntnissen und hat insbesondere mit den Dopinganschuldigungen aus dem sogenannten McLaren-Report zu tun. Darin wird Russland ein massives, staatlich verordnetes Dopingprogramm vorgeworfen, das während der Hoch-Zeit um Olympia 2014 in Sotschi rund tausend Athleten betroffen haben soll.

Entsprechend groß ist das Misstrauen und ein normaler Umgang mit den Russen im Wettkampfalltag eine Herausforderung für alle Beteiligten. Das hat auch Bob-Bundestrainer René Spies am Wochenende wieder festgestellt. Als ihm Alexander Subkow, Doppel-Olympiasieger 2014, inzwischen Präsident des russischen Schlittenverbandes und einer der mutmaßlich Beschuldigten, beim Weltcup in Altenberg über den Weg lief, gab er ihm natürlich die Hand. „Ich kam schon immer gut mit ihm aus, wieso soll das jetzt anders sein?“, fragte der Ex-Pilot Spies.

Weder Subkows noch andere Namen habe er im McLaren-Report gefunden, und außerdem liegt keine positive Dopingprobe vor. „Es gibt nicht Schlimmeres als den Generalverdacht, das habe ich auch meinen Athleten gesagt. Wir versuchen uns so neutral wie möglich zu verhalten“, erklärte Spies also in Altenberg, was seine Kollegen in Oberhof ganz ähnlich sahen.

Auch beim Weltcup der Biathleten waren die Dopingvorwürfe gegen Russland ein bestimmendes Thema. Bei einem Treffen von 60 Sportlern wurden Forderungen an den internationalen Verband IBU formuliert. Grundtenor: Es muss schneller und konsequenter sanktioniert werden. IBU-Präsident Anders Besseberg sah sich genötigt, in einer eilig einberufenen Pressekonferenz die Erwartungen zu dämpfen. „Wir verstehen den Unmut der Athleten, dass sie mit Sportlern konkurrieren, die nicht mehr am Start sein sollten“, erklärte der Schwede. „Aber wir können nicht einfach jemanden sperren, wenn wir nicht genug Beweise haben.“ Um die zu finden, kümmere sich eine Kommission, die rund um die Uhr arbeite. Franz Steinle, Präsident des deutschen Skiverbandes, rechnet noch vor der WM in vier Wochen mit Ergebnissen.

Ob die dann zu Sperren führen, gilt als unwahrscheinlich. Die Gefahr, vor Gerichten zu verlieren, ist zumindest groß. Der Bob- und Skeletonweltverband hat deshalb schon am Sonntagabend reagiert und die vorläufige Suspendierung der drei russischen Skeletonis, darunter Sotschi-Olympiasieger Alexander Tretjakow, wieder aufgehoben – aus Mangel an Beweisen. Nach SZ-Informationen hat die Anhörungskommission des Weltverbands IBSF zuvor in Altenberg ausführlich mit Subkow und den drei ebenfalls anwesenden Skeletonfahrern gesprochen. „Das ist ein rechtsstaatliches Verfahren, wir wollen und dürfen niemanden vorverurteilen“, sagte Andreas Trautvetter, Präsident des deutschen Bob- und Schlittenverbandes und zugleich IBSF-Präsidiumsmitglied.

Die Suspendierung sei dennoch die einzig richtige Entscheidung gewesen – weil auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) Ermittlungen eingeleitet hatte. Was Trautvetter aber massiv ärgert, ist der Zeitpunkt. „So eine Überprüfung mitten in der Saison schadet der Sportart. Das hätte man schon im August oder September haben können. Doch das IOC ist meiner Meinung nach viel zu spät tätig geworden“, sagte er und muss nun jede Woche neu mit dem unerfreulichen Thema leben, womöglich weit über die Saison hinaus, wie er andeutete: „Der McLaren-Report hat gezeigt, dass das Kontrollsystem nichts taugt. Das muss auf ganz neue Füße gestellt werden.“

Die Biathleten forderten indes, Startplätze beim Weltcup zu streichen, sollte ein Land als Wiederholungstäter auffallen. Aber auch da bremste der IBU-Präsident die Sportler aus. Dies könne nur ein Kongress entscheiden, der nächste findet 2018 statt.

