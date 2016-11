Der Schwertransport rollt wieder Der bei Weißenberg gestrandete Schwertransport ist wieder unterwegs. Die Fracht der Siemens AG soll bis Freitag in Dresden sein.

Fast den ganzen Dienstag versperrte der Transport die S 111 in der Gemeinde Vierkirchen. © Jens Kaczmarek

Vierkirchen. Der Schwertransport der Siemens AG, der am Dienstag die S 111 versperrt hatte, ist wieder unterwegs. Wie Siemens-Sprecherin Elke Fuchs auf Anfrage mitteilt, konnte der Transport mit Maschinen für Finnland und Marokko am späten Dienstagabend wieder in Bewegung gesetzt werden. „Die nächste Etappe heißt Dresden Hafen“, sagt Elke Fuchs. Von hier sollen die Maschinen dann am Freitag nach Hamburg verschifft werden und dort Ende November eintreffen.

Links zum Thema Schwerlasttransport sorgt für Vollsperrung

Der Schwerlasttransport war am Dienstag an einem Berg zwischen Rotkretscham und Wasserkretscham stehengeblieben. Die Zugmaschine hatte es nicht geschafft, die über 300 Tonnen schwere Ladung hinaufzuziehen. Dadurch war auch eine wichtige Route zu und von der Autobahn 4 in Weißenberg blockiert. (szo/dab)

zur Startseite