Der Schwamm ist vertrieben Die aufwendigen Bauarbeiten in der Kirche sind vorüber. Ein Konzert feiert den Erfolg.

Nach etwa einem halben Jahr sind nun die Bauarbeiten an der Kirche in Liebstadt erst einmal abgeschlossen. Am Sonntag fand dazu ein festliches Advents- und Andachtskonzert statt. Der Liebstädter Männerchor sorgte gemeinsam mit dem Projektchor Dohna und Dippoldiswalde unter Leitung des Dirigenten Gernot Jerxsen für weihnachtliche Stimmung. Gefeiert wurde die erfolgreiche Beendigung des ersten Bauabschnitts. Mit dem Konzert wollte sich die Kirchgemeinde auch bei allen Bauarbeitern für ihren Einsatz und bei Freiwilligen für ihre Hilfe bedanken.

Seit Mai war die Kirche in Liebstadt eine große Baustelle. An Gottesdienste oder andere Veranstaltungen war nicht mehr zu denken. Ein besonders aggressiver Schwamm hatte das Kirchengebälk befallen. Das Holz war bereits in einem derart schlechten Zustand, dass sich die Balken aufzulösen begannen. Es musste schnell gehandelt werden.

Balken und Mauer erneuert

Große Abschnitte der Balken und Teile des Mauerwerks wurden erneuert. Während der Sanierung wurde leider auch die Deckenbemalung in Mitleidenschaft gezogen. Diese wurde jedoch mittlerweile wiederhergestellt. Damit sich in Zukunft kein Schwamm mehr entwickelt, hat man auf dem Dachabschnitt oberhalb des Kirchenturmes kein Schiefer, sondern Kupfer verlegt. So dringt bei Regen, Schnee und Eis keine Feuchtigkeit ein.

Da das Ausmaß der Schäden am Anfang nicht erkennbar war, kam es zu erheblichen Mehrkosten. Die Sanierung kostet nun rund 540 000 Euro. Die Gemeinde trägt mehr als 30 000 Euro. Kirchenvorsteherin Annegret Mehnert hofft daher noch auf Spenden. Denn der zweite Bauabschnitt ist noch nicht abgeschlossen.

