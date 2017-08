Der Schwalbenkönig von Rosenthal Manfred Müller hat 17 Nester an seinem Haus. Das hat Gründe.

Mit offenen Schnäbeln erwarten zwei kleine Schwalben im Nest das Futter der heranfliegenden Mutter.

Manfred Müller lebt gern mit den Schwalben.

Das war knapp. Da haben sich Mensch und Vogel wohl gleichermaßen erschrocken. Für das Foto für die Zeitung hat sich Manfred Müller mal ausnahmsweise aus dem kleinen Fenster seiner Speisekammer im Obergeschoss gereckt und damit die Einflugschneise seiner aktuellen Hausbewohner gestört. 17 Schwalbennester hat er an seinem Haus an der Königsteiner Straße in Rosenthal. „Das sind Mehlschwalben. Das habe ich schon herausgefunden. Die sind richtige Baukünstler“, sagt Müller.

Manche Hausbesitzer würden sich über Schwalben ärgern, weil sie die Fassade verschmutzen. Manfred Müller freut sich, dass sein Haus so umflattert wird. „Morgens ist hier manchmal ein ganz schön starkes Gezwitscher“, sagt er. Unter den Nestern hat er entweder ein kleines Brett angebracht oder auf dem Boden etwas ausgelegt. Was sonst noch an Vogeldreck daneben geht, spritzt er zwei-, dreimal im Jahr ab.

Dieses Jahr ist es schon die zweite Brut. „Die Jungen sind so niedlich. Da würde ich es nicht übers Herz bringen, Nester abzuschlagen“, sagt der 79-Jährige. Das dürfte er auch gar nicht. Schwalben stehen zwar nicht auf der Roten Liste geschützter Arten. „Laut Naturschutzgesetz ist es aber verboten, jegliche Nester, die zur Reproduktion genutzt werden, zu entfernen“, erklärt Ulrich Augst, Mitarbeiter Artenschutz beim Staatsbetrieb Sachsenforst. Verstöße werden als Ordnungswidrigkeit behandelt.

Das ist bei Müllers in Rosenthal nicht zu befürchten. Warum gerade bei ihm und nicht an den Nachbarhäusern die Schwalben brüten, dafür hat Augst einige Erklärungen. Als Erstes geht er davon aus, dass der Putz besonders geeignet ist. Schwalben mögen es etwas rauer. Zudem sei ein Dachüberstand von etwas mehr als eine Dachrinnenbreite beliebt für den Nestbau. Wenn dann noch etwas schlammiger, lehmiger Boden in der Nähe zu finden ist, wäre der Standort perfekt. Bei Müllers fließt der Dorfbach direkt hinterm Haus als offenes Gewässer durch den Garten. Mehlschwalben seien außerdem Koloniebrüter. Wo sich mehrere Brutpaare niedergelassen haben, muss es gut sein. Dann gesellen sich weitere dazu.

Schwalben hatten die Müllers schon immer. In diesem Jahr seien es aber besonders viele. Früher hätte es auch noch Rauchschwalben gegeben, erzählt Manfred Müller. Doch seit es kein Vieh mehr in den Ställen im Ort gibt, gäbe es keine mehr.

Dass es sich um ein besonders gutes Schwalbenjahr handelt, kann Ulrich Augst nicht bestätigen. Allen Vögeln mache es tatsächlich zu schaffen, dass es immer weniger Insekten gibt. „Mehlschwalben fliegen zur Nahrungssuche aber weiter als andere Vögel“, erklärt Augst. So gleiche diese Art den Insektenschwund etwas aus. „Bei uns ist die Welt eben noch in Ordnung“, mutmaßt Müller. Nicht nur Schwalben, auch andere Vögel kommen zu ihm zum Baden an den Bach in den Garten. Zuletzt hat er sogar einen Sperber erkannt.

Mehlschwalben sind Zugvögel. Wird es in der Sächsischen Schweiz kalt, ziehen sie in großen Schwärmen gen Süden. In Müllers Nestern kehrt dann aber trotzdem keine Ruhe ein. Oft überwintern in den Schwalbennestern die Spatzen. „Manchmal können die es kaum erwarten und streiten mit den Schwalben“, sagt Müller. So ist immer etwas Trubel an seinem Haus.

