„Der Schulweg muss erprobt werden“ Mit dem Schulbeginn ist mehr Vorsicht auf den Straßen nötig. Eltern sollten ihre Kinder früh auf Gefahren hinweisen, rät die Verkehrswacht.

Gefahr: Straßenverkehr. Damit Erstklässler sicher zur Schule kommen, will der Weg dorthin gelernt sein. Eltern sollten bis zu achtmal den Schulweg gemeinsam mit ihrem Kind erproben, damit es weiß, wo die Gefahren im Straßenverkehr lauern. Aber auch Autofahrer sind gefragt, Rücksicht zu nehmen.

Elke Hatz (50) wohnt in Freital und ist als Schatzmeisterin im Vorstand der Gebietsverkehrswacht Weißeritz.

Am 7. August beginnt das neue Schuljahr. Mit dem Schulstart steht vielen ABC-Schützen ein neuer Lebensabschnitt bevor – und erstmals auch der tägliche Schulweg. Die Gebietsverkehrswacht Weißeritz hängt zu diesem Anlass jedes Jahr Banner auf, die auf den Schulbeginn hinweisen und Autofahrer zur Vorsicht mahnen. Elke Hatz vom Verein erklärt im Gespräch mit der SZ, worauf Eltern beim Schulweg ihrer Kinder achten sollten.

Frau Hatz, sind unsere Schulwege überhaupt sicher?

Nein. Hundertprozentige Sicherheit wird es im Straßenverkehr nie geben. Wenn ich da zum Beispiel an die Horkenstraße in Bannewitz denke. Von Welschhufe kommend kreuzen etliche Kinder die Straße, um dann entlang des Fußweges zur Grund- und Oberschule in Bannewitz zu laufen. An dieser Stelle wäre ein Fußgängerüberweg gut. Aber Eltern können auch maßgeblich selbst dazu beitragen, dass ihre Kinder sicher zur Schule kommen.

Wie genau können Eltern das machen?

Am besten ist es, den künftigen Schulweg schon einige Wochen vor Schulbeginn gemeinsam mit dem Kind zu laufen. Es gibt auch viele Kinder, die mit dem Bus zur Schule müssen. Dann können sich Eltern schon vor dem Schuleintritt mit ihrem Kind in den Bus setzen, die Strecke abfahren, erklären, was beim Ein- und Aussteigen zu beachten ist, und natürlich auch den Weg bis zum Schultor abgehen. Ich denke, sechs- bis achtmal sollte der Schulweg vorher erprobt werden, damit das Kind ihn sicher gehen kann.

Worauf sollten Eltern achten, wenn sie gemeinsam mit ihren Kindern den Schulweg erproben?

Sie sollten sich mit ihren Kindern unterhalten, ihnen zum Beispiel auch Verkehrszeichen oder die Bedeutung eines Fußgängerüberweges erklären. Ich beobachte immer wieder Eltern, die sich selbst nicht richtig im Straßenverkehr verhalten.

Was machen sie falsch?

Da gehen Eltern mit ihren Kindern 20 Meter neben der Fußgängerampel über die Straße oder sie bleiben beim Überqueren mitten auf der Straße stehen. Wie sollen es ihre Kinder dann richtig lernen? Es mag banal klingen. Aber manche Kinder wissen nicht, wie sie sicher eine Straße überqueren. Das sehe ich fast jeden Tag. Ich sehe auch Kinder, deren Fahrräder ohne Katzenaugen oder sogar ohne Licht ausgestattet sind. Manchmal haben die Kinder keinen vernünftigen Helm beim Radfahren auf. Hier sind genauso die Eltern gefragt.

Erlauben Sie die etwas banale Frage: Wie überquert man sicher eine Straße?

Da gibt es drei goldenen Worte: Stehen, sehen, gehen. Das heißt: Am Bordstein stehen bleiben, erst nach links, dann nach rechts und wieder nach links schauen, dann gerade und zügig über die Straße gehen. Wenn ein Auto kommt, warten und dasselbe von vorn wiederholen. Wichtig ist, zuerst und zuletzt den Blick nach links zu richten, weil unmittelbar von dort der Verkehr kommt. Das muss Kindern erklärt werden. Verkehrserziehung ist in erster Linie Aufgabe der Eltern. Und sie muss nicht erst kurz vor dem Schuleintritt beginnen.

Wann dann?

Am besten so früh wie möglich. Wer mit seinem Kind unterwegs ist, kann es auf Gefahrenstellen aufmerksam machen oder erklären, was Verkehrsschilder bedeuten. Spielerisch ist das mit Kindern wunderbar machbar. Aber es muss getan werden. In unserem Verkehrsgarten auf der August-Bebel-Straße in Freital können Eltern auch mit ihren Kindern typische Verkehrssituationen durchgehen beziehungsweise mit dem Rad abfahren. Ich finde, besser kann man ein Kind nicht vorbereiten.

Was unternimmt die Gebietsverkehrswacht Weißeritz selbst, um Kinder auf die Gefahren im Verkehr hinzuweisen?

In Schulen oder Kitas bereiten wir Kinder präventiv auf richtiges Verhalten im Straßenverkehr vor. Das Projekt „Kinder im Straßenverkehr“ funktioniert zum Beispiel in Dippoldiswalde gut. Rings um Freital wird das Angebot leider nicht so oft angenommen. Ähnlich ist es auch mit Schülerlotsen. Sie werden von uns ausgebildet und können zum Schulbeginn eingesetzt werden. In Geising und Schmiedeberg klappt das prima. Vielerorts sehe ich die Notwendigkeit, aber Schülerlotsen fehlen, sicher aus den verschiedensten Gründen. Fakt ist: Kinder zählen zu den Schwächsten im Straßenverkehr. Auf sie müssen wir besonders achten, sei es als Eltern oder wenn wir selbst am Steuer sitzen.

Wie alt sollte ein Kind sein, damit es allein den Schulweg laufen kann?

Das kann man nicht pauschal sagen, sondern muss man von dem jeweiligen Kind abhängig machen. Wenn der Schulweg gut erprobt ist und das Kind ihn sicher geht, kann es das auch schon im ersten Schuljahr allein tun. Eltern sollten ihren Kindern generell mehr zutrauen. Kinder müssen nicht immer mit dem Auto bis vor das Schultor gefahren werden. Das birgt nur zusätzliche Gefahren.

Wie meinen Sie das?

Wenn ich da zum Beispiel an die Grundschule im Poisental in Freital denke: Dort gibt es einen Fußweg und sogar eine Fußgängerampel. Trotzdem fahren etliche Eltern ihre Kinder mit dem Auto bis vor die Schultür. In Kreischa und Bannewitz beobachte ich das auch. Ich schätze, insgesamt etwa 70 Prozent der Eltern machen das so. Da es vor den Schulen aber oft zu wenig Parkplätze gibt, kommt es regelmäßig zum Stau. Wenn Eltern dann noch Zeitdruck haben und hektisch werden, weil sie anschließend zur Arbeit müssen, kann die Situation schnell gefährlich werden.

Was empfehlen Sie den Eltern?

Eben nicht bis unmittelbar vor die Schule zu fahren, sondern die Kinder schon ein paar Straßen zuvor aus dem Auto zu lassen und sie das restliche Stück gehenzulassen. Hier sind wir wieder bei dem Punkt, den Schulweg gemeinsam mit den Kindern abzulaufen und vor allem auch Vertrauen in seine Sprösslinge zu haben.

Das Gespräch führte Verena Schulenburg.

