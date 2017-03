Der Schulplaner vom Bobersberg Großenhain investiert seit Jahren in seine Schulen. Keiner weiß das so gut wie der Großenhainer Reinhard Gärtner.

Reinhard Gärtner aus Großenhain war bei vielen der zahlreichen Großenhainer Schulprojekte federführend beteiligt. Der seit 2006 mit einem Planungsbüro selbstständige Bauingenieur wird ab den Sommerferien die Sanierung der 2. Grundschule Bobersberg betreuen. © Anne Hübschmann

Er geht noch immer gern zur Schule. Besonders dann, wenn er eine von ihnen wieder plant, saniert und so auf den neusten Stand der Dinge bringt, dass sich die darin Lernenden und Lehrenden wohlfühlen. Reinhard Gärtner aus Großenhain ist der Mann, der seit einigen Jahren zumindest vieles dafür tut, dass es so ist. Mit seinem gleichnamigen Büro hat der erfahrene Bauingenieur bereits an mehreren Schulen in der Stadt mitgewirkt.

Rund 13 Millionen Euro ließ sich Großenhain in den vergangenen zehn Jahren die Sanierung und Modernisierung ihrer Grund- und Oberschulen, der Förderschule sowie des Werner-von-Siemens-Gymnasiums kosten. Jüngstes Projekt ist nun die zweite Grundschule Bobersberg. 1981 errichtet, wurde das Haus durchgängig als Schule genutzt und liegt nun bereits seit Monaten gewissermaßen auf dem Schreibtisch von Reinhard Gärtner. Der Endfünfziger ist federführend für die kommende Sanierung, die sich nach den in den vergangenen Jahren realisierten Bauleistungen, der Rekonstruktion der Sanitärräume, der Erneuerung des Daches, der Fassade, der Fenster und Außentüren, der Umgestaltung des Pausenhofes und der Erweiterung des Brandschutzes nun anschließen soll.

Praktisch bedeutet das: Noch vor den Sommerferien im Juni verwandelt sich die Schule bis Ende Januar 2018 in eine Baustelle. „In einem ersten Abschnitt wird das gesamte Kellergeschoss erneuert. Darüber hinaus das Erdgeschoss bis zur zweiten Etage des Westflügels“, erklärt Reinhard Gärtner. Nach wie vor befände sich das Kellergeschoss – in ihm sind der Werkraum, die Essensausgabe und der Speiseraum untergebracht – hinsichtlich des Wärmeschutzes auf dem Niveau der 1980er Jahre. Lediglich eine Betonbodenplatte mit Terrazzoelementen fungiere als Fußboden. Und auch die Außenwände besäßen keine wärmedämmende Wirkung nach heutigem Standard. Dort, so Gärtner, müsse man ran, keine Frage. Darüber hinaus erneuert werden soll die komplette Medieninstallation.

Gegenwärtig werden in der Grundschule 177 Mädchen und Jungen von 16 Pädagogen unterrichtet. Zudem besuchten 152 Kinder den Hort. Ein Ganztagsschulkonzept, dem die räumliche Struktur natürlich auch künftig Rechnung tragen muss. Während die bisherige Anordnung der Schulverwaltung, einzelne Klassenräume oder Lehrerzimmer in den Etagen beibehalten werden soll, wird das Kellergeschoss um eine Schülerküche und einem Klassenraum für Sachkunde ergänzt.

Ein 1,5-Millionen-Projekt, dessen Herausforderung für Experten wie Reinhard Gärtner im Detail liegt. Allein der Umstand, dass bei laufendem Schulbetrieb gebaut werde, lege die Latte der ohnehin gegebenen Sicherheitsstandards hoch. Denn zwar werde der Unterricht teilweise in sechs sogenannten Schulraumcontainern stattfinden, aber die Kinder seien im Gelände unterwegs. Abgesehen davon könne eine Sanierung erfahrungsgemäß durchaus Überraschungen bereithalten. Nicht immer sei vorhersehbar, was in der Tiefe der baulichen Substanz so alles schlummere.

Reinhard Gärtner, der seit 2006 erfolgreich als selbstständiger Planer agiert, lässt sich davon nicht schrecken. Ganz im Gegenteil. Ihm mache die Arbeit nach wie vor großen Spaß. Besonders die menschliche Komponente, die Absprache mit Lehrern und Schülern möchte er nicht missen. „Die Sanierung einer Schule ist nach wie vor etwas Besonderes für mich. Jede hat ihre Eigenarten und ihre jeweiligen Nutzer. Und vor allem schaffen wir etwas, das bleibt.“

