Der Schuh drückt nicht mehr Die Johanniter Unfallhilfe verteilt neue Sportschuhe an bedürftige Mannschaften.

Vier Spieler des Teams zeigen gemeinsam mit den Johannitern Danilo Schulz (2.v.l.) und Jan Stasiak (2.v.r.) ihre neuen Schuhe. Noch haben die Johanniter weitere Paare abzugeben. © Christian Juppe

Das Flüchtlingsteam des Dresdner SC Borea freut sich über die neuen Fußballschuhe. Einige Spieler haben sie beim Training am Mittwochnachmittag schon an. Ungefähr 40 Paare wurden dem Sportclub durch die Initiative der Johanniter Unfallhilfe zur Verfügung gestellt.

Sie setzen sich seit Beginn der Flüchtlingswelle vor zwei Jahren für die Einwanderer ein. In den Asylheimen der Johanniter wurden Sportgruppen fürs Laufen oder zum Fußballspielen gegründet. Doch die Wenigsten konnten sich auch eine angemessene Ausrüstung dafür leisten. Daher wurde die Aktion „Sportschuhe für Vereine“ ins Leben gerufen. Über die Firma innatura konnten hochwertige Sportschuhe zu einem weitaus geringeren Preis als im Laden erworben werden. „Die Schuhe haben minimale Produktionsfehler, oder es handelt sich um Auslaufmodelle. Aber es sind nagelneue, funktionstüchtige Markensportschuhe“, sagt Danilo Schulz von den Johannitern. Solche Produkte zweiter Wahl werden von Unternehmen normalerweise einfach entsorgt. Doch innatura kaufte diese, um sie günstig an gemeinnützige Organisationen weiterzugeben.

Die Johanniter haben 700 Paare bestellt, um den Bedarf abzudecken. So viele werden aber mittlerweile gar nicht allein von ihnen gebraucht. „Die Flüchtlinge leben jetzt schon in eigenen Wohnungen, nicht mehr bei uns. Darum haben wir noch etwa 300 Paare als Restbestand“, erklärt Schulz. Diese übrigen Lauf- und Sportschuhe sollen jetzt an Vereine, die Flüchtlingsteams haben, und an Kinder einkommensschwacher Familien verteilt werden. „Wir haben gedacht, es gibt ja auch hier genügend Familien, die sich keine guten Sportschuhe leisten können“, sagt Schulz. Über den Kreissportbund hat die Organisation Rundmails verschickt.

Einige dankbare Mannschaften haben sich schon gemeldet. Johanniter Jan Stasiak hat schon andere Sportvereine neu ausgestattet. Darunter ist auch der Skiclub Niedersedlitz. Er und Schulz übergaben nun auch der Flüchtlingsmannschaft des SC Borea die neuen Fußballschuhe. Zu diesem Anlass sollte hier auch ein Freundschaftsspiel mit dem Team des BSC Freiberg stattfinden. Das wurde kurzerhand in ein ganzes Turnier umgewandelt. Die Flüchtlingsmannschaften der Dresdner Bullen, der Stadtentwässerung Kaditz und des Moritzburger SV kommen noch dazu. Es findet am 23. September statt, und alle Fußballfreunde sind dazu eingeladen.

zur Startseite