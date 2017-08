Der Schülerbusch Immer wieder treibt Kamenzer die Frage um, wie alt das Forstfest denn nun wirklich ist?

Auch, wenn die Kamenzer nicht genau wissen, wie alt das Forstfest wirklich ist, so bereiten sie es doch in jedem Jahr mit viel Elan und Akribie vor, wie hier am Klostertorbalkon in Kamenz zu sehen ist. Es wird geschmückt. © René Plaul

In einem alten Stadtbuch von 1521 wird von einem „Schülerbüschlein“ geschrieben. Gemeint ist damit der heutige Forstfestplatz. Auch der Begriff Schülerborn ist mit diesem identisch. Hierbei soll es sich aber auch um eine im Forst bestehende Quelle handeln. In einem Kamenzer Stadtplan von 1804 ist ein Schülerborn auch auf der „Äußeren Pulsnitzer Straße“, in Höhe Einmündung der jetzigen Fabrikstraße, eingezeichnet. Inwieweit dieser mit dem Fest verbunden sein könnte, ist derzeitig unklar. Bei Dr. Bönischs „Topographie“ war zu erfahren, dass „1430 wurde schon eines Schülerbornes gedacht“, wurde.

Auf alten Karten von Kamenz und Umgebung war vor 150 Jahren noch der Spittelforst mit dem Schülerbüschlein eingezeichnet. Dies ist ein Hinweis darauf, dass vielleicht schon vor 1521, aber mindestens seit dem benannten Jahr, die Scholaren den Forst wegen eines Festes aufgesucht haben. Der Stadtschreiber Budäus, der Diakonus Zier, der Rektor Richter und der Oberlehrer Klix haben viel über das Forstfest geschrieben und wollten ihrer Zeit und der Nachwelt über dieses Fest und seine Entstehung berichten. Schon seit dem frühesten Mittelalter feierten die Schulen Feste. Das bekannteste war das Gregoriusfest im März. Regelmäßig am 12. März, dem Todestag des Papstes Gregor, fanden dazu Feierlichkeiten statt. Es gab öffentliche Um- und Aufzüge der Schüler in Verkleidung. Gleichzeitig war damit die Aufnahme der neuen und die Entlassung der abgehenden Schüler, verbunden.

Das Gregoriusfest ist aber nicht der Ursprung unseres Forstfestes. Neben diesem Fest wurde um den 24. August in der Bartholomäuswoche das Forstfest begangen. Aus älteren Analen ist zu erfahren, dass bereits am 23. August 1355 eine Schülerprozession zu Ehren der Kirchweihe erfolgte. Aus dieser könnte sich das Forstfest entwickelt haben. Es war durchaus möglich, dass der Prozessionsweg in den Forst führte. Somit könnte der Flurname „Schülerbusch“ durch die Prozession, den Rutengängen oder dem Gregoriusfest entstanden sein, der noch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts den Kamenzern geläufig war. Historisch belegt sind auch die Rutengänge der Schüler in den Forst.

Als Bereicherung des über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Heimat- und Schulfestes wäre es angebracht, den Festplatz mit einem zusätzlichen Fingerzeig auf das „Schülerbüschlein“ zu versehen.

