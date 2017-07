Der Schornstein fällt am Donnerstag Auf dem Gelände der ehemaligen Firma Fahrzeugsitze wird das Bauwerk abgerissen. Das beeinträchtigt den Verkehr auf der B 172.

Dieser Schornstein fällt am Donnerstag. © Marko Förster

Es ist entschieden: Der Schornstein auf dem Gelände der ehemaligen Firma Fahrzeugsitze wird am 6. Juli fallen. Bürgermeister Thomas Kunack (Wählervereinigung) zufolge soll dies etwa 12 Uhr geschehen. Aus Sicherheitsgründen muss in dieser Zeit die Bundesstraße B 172 auf der Länge des Geländes sowie der angrenzende Elberadweg gesperrt werden. Thomas Kunack geht davon aus, dass die Sperrung maximal eine Viertelstunde andauert. Die restlichen Gebäude auf dem Gelände wurden bereits abgetragen. Die Firma Lidl hatte die Fläche zuvor gekauft und plant an der Basteistraße neben der jetzigen Filiale einen Neubau mit einer größeren Verkaufsfläche von rund 1 500 Quadratmetern. (SZ/kk)

