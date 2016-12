Der schönste Baum von allen Die SZ sucht den schönsten Weihnachtsmarktbaum im Landkreis Meißen. Momentan führt der Großenhainer.

Der Weihnachtsbaum auf dem Hauptmarkt in Großenhain. © Klaus-Dieter Brühl

Diese Nachricht ist sehr erfreulich: Mehr als die Hälfte aller SZ-Leser, die sich an der Umfrage nach dem schönsten Weihnachtsbaum beteiligten, haben ihre Stimme für die Großenhainer Küstentanne abgegeben.

„Natürlich haben wir den schönsten Weihnachtsbaum“, sagt Marion Mißbach, die Leiterin der Großenhainer Begegnungsstätte. „Der Großenhainer Weihnachtsbaum und Weihnachtsmarkt sind wieder Spitze, dies betätigten mir auch meine Kinder, die am Wochenende da waren. Super!“

Auch Dorit Rühle aus Zabeltitz findet: „Der mit Abstand schönste Weihnachtsbaum steht in Großenhain auf dem Hauptmarkt! So schön gleichmäßig gewachsen und toll geschmückt! Wo sonst gibt es so viele Herrnhuter Sterne auf einem so schönen Baum?“

Links zum Thema Wer hat den schönsten Weihnachtsbaum im Kreis?

Doch nicht nur die Großenhainer sind von ihrem Weihnachtsmarktbaum begeistert. Zustimmung kommt auch aus Radeburg, Coswig, Radebeul und sogar Döbeln. Und natürlich auch aus den Nachbargemeinden. Christa und Gottfried Paulick aus Göhra (Gemeinde Ebersbach) sind überzeugt: „Für uns steht im Kreis Meißen der schönste Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt der Stadt Großenhain. Die Tanne ist wunderbar gewachsen und wirkt mit der sparsamen Sternenbeleuchtung majestätisch.“

Bis zum Sonntag können SZ-Leser per E-Mail noch abstimmen. Die Chancen, dass der Großenhainer Baum gewinnt, sind nicht schlecht. Doch auch der Nossener hat viele Fans.

zur Startseite