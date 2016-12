Der schönste Baum steht in Großenhain Ein stattlicher Tannenbaum ist der Liebling unserer Leser. Dabei sind seine Artgenossen sonst zu wenig zu gebrauchen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Sternverzierte Augenweide: Die Großenhainer Küstentanne hat es den SZ-Lesern bei unserer Umfrage am meisten angetan. Sie konnte die anderen sechs zur Auswahl stehenden Bäume locker ausstechen. © Klaus-Dieter Brühl Sternverzierte Augenweide: Die Großenhainer Küstentanne hat es den SZ-Lesern bei unserer Umfrage am meisten angetan. Sie konnte die anderen sechs zur Auswahl stehenden Bäume locker ausstechen.

Detail der Großenhainer Tanne.

Sie ist nicht nur der größte, sondern laut der Ergebnisse der SZ-Umfrage auch der schönste Weihnachtsbaum im Landkreis: die rund 16 Meter hohe Küsten-Tanne auf dem Großenhainer Marktplatz. Beleuchtet wird der Baum aus der Kleingartensparte von Dieter Vielhauer aus Glaubitz von 35 Herrnhuter Sternen. „So schön gewachsen und auch toll geschmückt: dezent und doch festlich!“, lautet das Urteil von SZ-Leserin Marianne Schmidt aus Zeithain. Sie bewundert den Baum regelmäßig, wenn sie ihren Enkel von der Schule abholt. Liane Zuzek lobt den geraden Wuchs der Tanne sowie den dezenten Schmuck und findet: „Da dieses Jahr auf den Unterstand verzichtet wurde, kommt er richtig schön zur Geltung.“

Auch in der Stadtverwaltung Großenhain wurde fleißig abgestimmt. Oberbürgermeister Sven Mißbach hat seine Stimme persönlich für den Baum „auf dem schönsten Weihnachtsmarkt der Region“ abgegeben. Nötig hatte der Sieger die heimische Unterstützung aber nicht: 43 Zuschriften haben uns bis Sonntagnacht für den Großenhainer Baum erreicht – über die Hälfte aller Stimmen. Nicht einmal die Tanne auf dem Marktplatz in Nossen, mit 16 Stimmen auf Platz zwei, konnte ihm gefährlich werden. Die anderen fünf Bäume, die zur Wahl standen – aus Radebeul, Coswig, Meißen, Riesa und Strehla – erhielten nicht mehr als höchstens sieben Stimmen, hier führte der Meißner Baum.

Seit dem 5. November steht die Großenhainer Küsten-Tanne, lateinisch Abies grandis, schon auf dem Hauptmarkt. „Die Nadeln sind ganz weich, was uns das Schmücken sehr erleichtert hat“, schwärmt die Pressesprecherin der Stadt Diana Schulze. „Aufgrund des tadellosen Wuchses aber auch wegen des etwas geringeren Umfanges wurde der rund dreieinhalb Meter hohe Pavillon unter dem Baum in diesem Jahr nicht aufgebaut. So ist die Tanne in ihrer ganzen Schönheit erhalten geblieben und mit der Beleuchtung und den hellen Herrnhuter Sternen ein ganz besonderer Blickfang auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt“, so Schulze.

Küsten-Tannen kommen vor allem im Westen Nordamerikas vor und können bis zu 85 Meter hoch und 300 Jahre alt werden. Da ihr Holz sehr weich ist, wird es oft nur zur Papierherstellung verwendet.

Aus allen eingegangenen Zuschriften haben wir drei Gewinner ausgelost, die per E-Mail benachrichtigt wurden und sich in den nächsten Tagen über einen Gutschein im Wert von 30 Euro für Waren aus den SZ-Treffpunkten im Kreis freuen dürfen.

zur Startseite