Der schöne Winter

Endlich mal wieder ein schöner Winter – mit Schnee und Frost, so wie sich das gehört! Ein Satz, den sicher auch einige nicht unterschreiben würden, aber dennoch nutzen auch im Radeberg viele die Chance, das derzeitige herrliche Winterwetter zu genießen.

Der Golfplatz im Radeberger Ortsteil Ullersdorf hat seine zunehmend beliebter werdende Loipe gespurt. Auf gut acht Kilometern geht’s bei herrlichem Sonnenschein über das Areal mit Blick zum Hutberg bei Weißig. Und auch die benachbarte Dresdner Heide ist in diesen Tagen ein echtes Mekka für Ski-Langlauf-Anbeter. Auch, wenn hier keine Loipen gespurt sind, die Langläufer bevölkern eifrig die Waldwege. Und auch die Hermsdorfer Loipe lockt.

Verlockend ist derzeit aber auch eine Winterwanderung in den herrlich verschneiten Tälern – dem Hüttertal zwischen Schloss Klippenstein in Radeberg und Wallroda sowie dem Seifersdorfer Tal. Die Natur trägt hier derzeit weiß, als wäre es das Erzgebirge, das hier die Ausflügler anzieht.

Aber beim Blick in den Wetterbericht ist zu ahnen, dass die Wintertage gezählt sein könnten. Oder doch nicht? Höchstwahrscheinlich noch nicht, glaubt Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst. Es gibt Signale, dass es schon nächste Woche wieder kälter wird, sagt der Meteorologe. Zudem stehen ja Februar und März erst noch bevor. Da könnte es durchaus noch lange Wintereinbrüche geben.

Weniger natürlicher Schnee

Generell aber machen die Meteorologen den Wintersportlern in der Region für die Zukunft immer weniger Hoffnung. Es wird trockener und wärmer. „In unseren Breiten sind die Winter vom Wechsel der Luftmassen geprägt“, erklärt Florian Engelmann. „Es ist auffällig, dass sich die Strömungsmuster verändert haben.“ So war auch das Jahr 2016 wieder wärmer als das langjährige Mittel – sogar um 1,3 Grad Celsius. „Das ist eine sehr deutliche Abweichung, die man durchaus in einem Zusammenhang mit der Klimaerwärmung sehen muss“, ist er überzeugt. Ohnehin prognostizieren Klimaforscher, dass auch in den Mittelgebirgen in den nächsten Jahrzehnten immer weniger natürlicher Schnee fällt. Nach ihren Berechnungen könnte die Anzahl der Schneetage in Höhen unter 1 000 Metern bis zum Jahr 2030 um 20 Prozent, bis 2050 sogar um die Hälfte sinken. Die Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes belegen den Trend in der Region schon jetzt: Die durchschnittliche Zahl der Schneetage sinkt seit Beginn der Messungen 1961 ziemlich kontinuierlich.

