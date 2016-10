Der Schock mit den Schockfotos Auf Zigarettenpackungen warnen Fotos vor den Gefahren des Rauchens. Eine Spanierin will auf einem Bild ihren Stiefvater erkannt haben – und verklagt die EU.

Esmeralda García will ihren Vater auf diesem Foto einer Zigarettenpackung erkannt haben.Foto: Autoridad sanitaria española

Im Sommer 2002 lag Patrick Jacquemyn wegen einer Herzoperation fast zwei Monate lang im Krankenhaus von Barcelona, etliche Wochen davon im künstlichen Koma. „Ich war jeden Tag an der Seite meines Vaters“, erzählt Esmeralda García, „bis er wieder aufwachte“. Das Bild des hilflosen Vaters im Krankenhaus hat sich ihr eingebrannt. So sehr, dass sie sich sicher ist, ihn wiederzuerkennen: auf einem der Fotos, die auf den Zigarettenpackungen in Spanien und anderen europäischen Ländern vor den Gefahren des Rauchens warnen. Sie hat deswegen die EU-Kommission verklagt – und den Prozess verloren. Aber sie gibt nicht auf. „Ich werde nicht haltmachen“, sagt die 38-jährige Geschäftsfrau aus Barcelona, die seit vier Jahren um das Recht am Bild ihres Vaters kämpft.

Die Geschichte kam ins Rollen, als Esmeralda García bei einer Internetrecherche zufällig auf ein Foto ihres Vaters im Krankenhaus von Barcelona stieß. García konnte es nicht fassen. „Die Fotos sollten medizinischen Zwecken dienen“, vermutet sie. „Soweit kann ich das verstehen.“ Was sie nicht verstehen kann: warum niemand um die Erlaubnis der Angehörigen bat. „In Krankenhäusern werden Bilder von allem und jedem gemacht“, glaubt García. „Es ist unglaublich, was alles im Netz steht.“ Später zeigten ihr ihre Geschwister eines der Schockbilder, die seit 2010 in Spanien auf allen Zigarettenschachteln zu sehen sind: ein lebloser Körper, das Gesicht halb von einem Tuch bedeckt, in einem Leichenschauhaus. Darunter die Worte: Rauchen verkürzt das Leben. García war sich sicher: Ja, das ist Patrick Jacquemyn, der belgische Ehemann ihrer Mutter und für sie wie ein Vater, gestorben im Dezember 2010 nach Gesundheitsproblemen, die ihm das Rauchen bereitet hatte. García setzte sich, unterstützt von einem Anwalt, mit der EU-Kommission in Kontakt, die für die Auswahl der Fotos auf den Zigarettenschachteln zuständig ist. Zwei Mal traf sie sich mit Anwälten des Gesundheitskommissariats. Die wollten den Namen des Mannes nicht hergeben – aus Datenschutzgründen.

Also klagte García: auf Rückzug des Fotos und eine Millionenentschädigung für den Eingriff in die Persönlichkeitsrechte ihres Vaters. Den Prozess hat sie verloren, auch die Revision lehnte der EU-Gerichtshof im Juli dieses Jahres ab. Die Begründung: Das umstrittene Bild entstand bei einem Fototermin im Jahr 2004. Esmeralda García will weiterkämpfen: Jetzt gegen die Berliner PR-Agentur, die nach ihren Recherchen der EU-Kommission die Bilder zur Verfügung gestellt hat. Diese, aufgeschreckt von weiteren Berichten aus Österreich und Belgien, wo Angehörige ebenfalls Vater oder Ehemann auf einem Schockfoto erkannt haben wollen, erklärt auf einer Frage- und Antwortseite zu diesen Bildern: „Jede Ähnlichkeit mit anderen Personen ist, wenn auch unglücklich, zufällig.“ Esmeralda García zumindest mag an so viel Zufall nicht glauben.

