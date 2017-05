Der Schock in Karlsruhe Dynamo gewinnt beim Absteiger KSC mit 4:3 – aber das Ergebnis ist nur Nebensache.

Jannik Müller (rechts) jubelt über seinen Treffer zum 1:4. © WORBSER-Sportfotografie

Es ist wie eine kleine Erleichterung nach dem Schock. Als der Stadionsprecher in Karlsruhe in der 27. Minute durchsagt, dass beide Spieler bei Bewusstsein sind und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden, kann man sich wieder auf den Fußball konzentrieren. Kurz zuvor herrschte am Sonntagnachmittag lähmendes Entsetzen auf den Rängen, während auf dem Rasen Ärzte, Physiotherapeuten und DRK-Sanitäter zwei Spieler versorgten.

Dynamos Torjäger Stefan Kutschke und der Karlsruher Benedikt Gimber hatten nur auf den Ball geschaut, als sie an der Mittellinie mit den Köpfen zusammenprallten. Die umstehenden Spieler winkten sofort die Rettungskräfte heran. Kutschke war offenbar schon beim Aufprall bewusstlos, wurde mit einer Halskrause auf der Trage aus dem Stadion getragen. Danach ging die Partie weiter, es stand 1:1 - und Kutschke hatte schon an der sportlichen Geschichte mitgeschrieben, in der es genau genommen um nichts mehr ging.

Wobei Uwe Neuhaus dieser Auffassung deutlich widersprochen hatte. „Es geht immer um etwas, es geht darum, das Spiel zu gewinnen“, sagte der Dynamo-Trainer, der die Startelf auf insgesamt sechs Positionen veränderte. Er habe „lange genug an einigen festgehalten, die vom Kopf her vielleicht gerade nicht in der Lage sind, das Ding zu drehen“, betonte der 57-Jährige.

Hartmann in der Dreierkette

Außer den verletzten Florian Ballas (Bänderanriss im Sprunggelenk) und den gelbgesperrten Niklas Kreuzer traf das den künftigen Wolfsburger Marvin Stefaniak sowie Aias Aosman, Niklas Hauptmann und Erich Berko. Dafür durften Innenverteidiger Hendrik Starostzik und Mittelfeldspieler Marcel Hilßner erstmals von Anfang an ran, Fabian Müller bestritt zudem sein 200. Zweitliga-Spiel. Neuhaus ordnete das alles taktisch zum 3-4-3-System, Marco Hartmann rückte in die Mitte der Dreierabwehrkette.

Das Dynamo-Zeugnis: Einwechsler Berko stark zurück 1 von 15 weiter SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marvin Schwäbe: Note 3: Verbringt im Prinzip einen ruhigen Nachmittag – und muss doch dreimal hinter sich greifen. Solche Spiele mögen Torhüter am wenigsten. Jannik Müller: Note 2: Ist von Anfang an präsent und nicht zufällig sogar zweifacher Torschütze. Der 23-Jährige ist in der Schlussphase der Saison eine stabile Größe. Marco Hartmann: Note 3: Muss sich in der neuen Rolle erst zurechtfinden, steht vor dem 0:1 im Zweikampf mit Zawada schlecht. Gewinnt aber schnell an Stabilität. Hendrik Starostzik: Note 3: Zum ersten Mal in der Startelf, sicher nicht unbedingt der filigrane Techniker, aber als rustikaler Arbeiter hat er sich empfohlen. Philip Heise: Note 3: Von vornherein weiter vorn eingesetzt, bringt er seinen Offensivdrang ein. Nicht jede Flanke findet ihren Adressaten. Fabian Müller: Note 3: Kommt zu seinem 200. Zweitliga-Spiel und macht ein unspektakuläres, aber solides – wie gewohnt also. Nils Teixeira: Note 3: Bekommt noch mal einen Startelf-Einsatz und erledigt den Auftrag als Ausputzer im defensiven Mittelfeld sehr ordentlich. Andreas Lambertz: Note 3: Doppeltes Pech für das Fleißbienchen: Erst verhindert KSC-Keeper Orlishausen sein Tor, dann verursacht er den Elfmeter. Akaki Gogia: Note 2: Elfmeter verwandelt, Solo abgeschlossen – der zweifache Torschütze zeigt einmal mehr, warum Dynamo sein Abschied besonders wehtun würde. Marcel Hilßner: Note 4: Bekommt seine Chance, hat aber nicht besonders viele auffällige Aktionen. Kann man vielleicht nach einem Jahr fast ohne Spielpraxis nicht erwarten. Stefan Kutschke: Dass er einen Elfmeter verschießt, ist auf einmal sowas von nebensächlich. Zum Glück geht es dem Stürmer schon besser. Erich Berko: Note 2: Kommt für Kutschke und macht sofort Dampf. Vor dem Elfmeter kein klares Foul, legt das 3:1 mustergültig auf. Niklas Hauptmann: Note 3: Bekommt eine Pause, ist nach der Einwechslung gleich drin im Spiel. Nicht zu bewerten: Niklas Landgraf, der bei seinem Profi-Debüt Gelb sieht. (SZ/-ler)

Es mag an der Eingewöhnungsphase gelegen haben, dass der Kapitän in der siebenten Minute nicht in den Zweikampf mit Oskar Zawada kam und der Karlsruher zum 1:0 traf. Doch Dynamo brauchte nicht lange, nur fünf Minuten später bot sich die Chance zum Ausgleich. Durch Kutschke für Kutschke. Der Stürmer, der in der Vorwoche gegen 1860 München gelbgesperrt gefehlt hatte, war von David Kinsombi im Strafraum gefoult worden und schoss den Elfmeter selbst - Dirk Orlishausen im Tor des KSC parierte zur Ecke. Die brachte Akaki Gogia von links, und Jannik Müller traf per Kopf zum 1:1-Ausgleich.

Nach dem Verletzungsschock hatten die Dresdner das Spiel dann jedoch absolut im Griff. Nachdem der Abstieg feststand, hatte Karlsruhe unter dem neuen Trainer Marc-Patrick Meister die Mannschaft verjüngt und zuletzt mit einem Sieg in Fürth die Negativserie gestoppt. Auch Dynamo wollten sie es „sackschwer“ machen, wie Meister angekündigt hatte. Doch im naiven Übereifer boten sie den Dresdner genau die Räume, die sie für ihr schnelles Spiel nach vorn brauchen und in den vergangenen Wochen zu selten gefunden hatten.

Als Berko - für Kutschke eingewechselt - im Strafraum fiel, pfiff Schiedsrichter Christian Dietz erneut. Tendenz nach vier Zeitlupen: Der Strafstoß war unberechtigt. Gogia war das egal, er schickte den Keeper in die andere Ecke. Wenig später sorgte er nach einem Solo und mit seinem vierten Doppelpack der Saison für das vorentscheidende 3:1. War es das Abschiedsgeschenk? Gogias Wechsel zu Union Berlin scheint jedenfalls beschlossene Sache zu sein.

In Hälfte zwei blieb der Gastgeber offensiv bemüht, die größte Chance hatte aber Andreas Lambertz, der an Orlishausen scheiterte (60.). Jannik Müller erzielte dann noch seinen zweiten Treffer zum 4:1 (80.), ehe Karlsruhe in der Schlussphase durch Zawada (88.) und dem verwandelten Handelfmeter von Geatan Krebs (90.+1) etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte.

Es war eine merkwürdige Atmosphäre bei diesem Fast-Geisterspiel vor 5 972 Zuschauern nach einer DFB-Strafe. Gäste-Fans waren zugelassen - und schon beim Anmarsch der Dynamo-Anhänger gab es Vorfälle. Wie der SWR berichtet, erlitten zehn Polizisten Knalltraumata durch Böller und Feuerwerkskörper. Außerdem überrannten die Fans die Ordner vor dem Stadion, wobei 19 von ihnen verletzt wurden.

Offiziell hatten 2 004 Dynamo-Anhänger ein Ticket, und die meisten kamen in Uniformgrün und -braun gekleidet. Die mit einem Transparent selbst ernannte „Footballarmy“ auf ihrer „Mottofahrt“ zündete auch im Stadion Pyrotechnik. Der Stadionsprecher bezeichnete das treffend als „völlig irrsinnig“. Zur Pause verkündete er dann, dass die Versorgung im Gäste-Block eingestellt worden ist, weil es Übergriffe auf Servicemitarbeiter gegeben habe. Es soll ein Getränke- und Imbissstand geplündert worden sein. Peinlich - und kriminell.

Später ließen sie plakativ einen Panzer rollen, erklärten dem DFB den Krieg. Geschmacklos. Zu den Gesängen „Fußball-Mafia, DFB“ klatschten auch die KSC-Vips - aus Protest gegen die Strafe. Bedenklich. Auch für den Verband.

