Der schnellste Bewerber Formel-1-Fahrer Pascal Wehrlein fühlt sich bereit als Nachfolger von Nico Rosberg bei Mercedes.

Er hat sich schon mal für das Auto des zurückgetretenen Formel-1-Weltmeisters beworben – jedenfalls verbal. „Eine Saison in der Formel 1 ist nicht viel, aber ich fühle mich bereit für den Job“, sagte Pascal Wehrlein am Sonntagabend bei einer Gala des Fachmagazins Autosport in London. Bereit für die Nachfolge von Nico Rosberg, Erfolge als Pflichtnummer und den Vergleich mit Lewis Hamilton. „Natürlich“ habe er „das Zeug, Nachfolger von Rosberg zu werden“, sagte Wehrlein.

Als erster der gehandelten Kandidaten für den begehrtesten freien Boliden brachte er sich dadurch auch öffentlich in Stellung. Bis Jahresende wollen die Mercedes-Oberen um Aufsichtsratsboss Niki Lauda und Motorsportchef Toto Wolff den passenden Piloten finden. Immer mehr deutet darauf hin, dass sie dem Gewinner der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft von 2015 nach 21 Rennen und einem Punkt für Manor den Aufstieg zutrauen.

Der 22-Jährige bringt auf dem Papier die besten Voraussetzungen mit. In den vergangenen beiden Jahren sammelte er viele Testkilometer im Cockpit mit dem Stern und sicherte sich somit ein Alleinstellungsmerkmal: „Kein Fahrer hat mehr Erfahrung im Umgang mit den 2017er-Reifen als ich.“ Mehrfach stieg Wehrlein in dieser Saison für Pirelli in einen alten Silberpfeil. Sein Wissen dürfte angesichts der neuen Aerodynamik- und Reifenregeln im nächsten Jahr Gold wert sein.

Eine andere Lösung erscheint dagegen immer unwahrscheinlicher. Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel wies darauf hin, bei Ferrari „einen Vertrag für 2017“ zu besitzen. Red-Bull-Teamchef Christian Horner schob mit einer SMS an Wolff allen Abwerbeversuchen bei Daniel Ricciardo und Max Verstappen einen Riegel vor. Die Variante mit dem zweimaligen Champion Fernando Alonso von McLaren ist der Mercedes-Spitze offenbar doch eine Spur zu explosiv. „Was ich vermeiden will, ist ein Alonso/Hamilton-Szenario, wie es das 2007 gab“, sagte Wolff motorsport-magazin.com. Damals beharkten sie sich auf der Strecke derart, dass Ferrari-Fahrer Kimi Räikkönen den WM-Titel abstaubte.

Derweil steht seit Montag fest, dass die Formel 1 2018 nach zehnjähriger Abstinenz nach Frankreich zurückkehrt, und zwar auf den Circuit Paul Ricard in Le Castellet. Zwischen 1971 und 1990 fuhr sie 14-mal dort. Von 1991 bis 2008 gastierte der Frankreich-Grand-Prix in Magny Cours. Seitdem fehlte er im Kalender. (sid mit dpa)

