Der schnelle S-Bahn-Takt bleibt Der Freistaat weist Kürzungs-Vorwürfe für die Strecke S 1 zurück. Geld wird nicht gestrichen. Es fließt nur später.

Mehr Fahrten sollen die S-Bahn durchs Elbtal noch attraktiver machen. Die Details dazu werden in den nächsten Monaten ausgehandelt. © Claudia Hübschmann

Maximal 20 Minuten, vielleicht auch nur 15 Minuten sollten künftig Bahnfahrende in Meißen auf den nächsten Zug warten müssen. Dieses Ziel habe sich nicht geändert. Demnächst werde mit dem Verkehrsverbund Oberelbe (VVO), der Landeshauptstadt, dem Kreis und weiteren Partnern ausgehandelt, wie der Fahrplan künftig aussieht. Das teilte am Montag die Pressestelle des zuständigen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr in Dresden auf SZ-Anfrage mit.

Exakte Taktzeiten nannte der Sprecher nicht. Er sprach von einem „verkehrlich und wirtschaftlich sinnvollen Betriebsprogramm“. Das Angebot solle „bedarfsgerecht“ ausgeweitet werden. Denkbar wäre beispielsweise, die verdichteten Taktzeiten auf die Perioden des Berufs- und Schülerverkehrs zu konzentrieren. Ob es sich tatsächlich lohnt, die Züge etwa nach 19 Uhr weiterhin im Viertelstunden-Takt pendeln zu lassen, erscheint dagegen eher fraglich.

Der Stellungnahme des Ministeriums war ein Angriff der Bündnisgrünen-Landtagsabgeordneten Katja Meier vorangegangen. Diese hatte dem Freistaat vorgeworfen, vom Bund für Bus und Bahn vorgesehene Gelder nur scheibchenweise und stark reduziert weiterzugeben. „Viel sinnvoller wäre es, diese zusätzlichen Gelder an die Zweckverbände weiterzuleiten. Im S-Bahn-Verkehr zwischen Meißen und Pirna muss der 15-Minuten-Takt finanziert werden“, so Katja Meier.

Vom Verkehrsministerium werden diese Vorwürfe zurückgewiesen. Die Zuschüsse an die Zweckverbände sollten auch künftig steigen. Zusätzlich wolle der Freistaat investieren. Da der Bund die Mittel jedoch nicht gleichmäßig an die Länder ausgibt, müssen sie teilweise angespart werden, so lautet verkürzt die Auskunft der Verantwortlichen in Dresden. Das System des sächsischen ÖPNV lasse sich über den langen Zeitraum bis 2031 nur finanzieren, indem Rücklagen gebildet und Gelder umgeschichtet würden.

Ähnlich wie das Ministerium äußert sich der Sprecher des VVO Christian Schlemper. Der Verband wäre letztlich dafür zuständig, den auf unter 30 Minuten verkürzten S-Bahn-Takt durchs Elbtal bei der Bahn zu bestellen. „Wir verhandeln weiterhin mit der DB Regio“, so Schlemper. Durch die in der Zwischenzeit unklare Finanzlage hätten sich die Gespräche etwas verzögert. Es werde jedoch weiter intensiv an einer konstruktiven Lösung gearbeitet.

Die Kritik der Bündnisgrünen am Freistaat kann der VVO-Sprecher nicht nachvollziehen. Im Gegenteil: Dank zusätzlicher Mittel lassen sich die noch zu Jahresanfang drohenden starken Einschnitte wie die Stilllegung der Bahnstrecken Pirna – Sebnitz oder Elsterwerda – Riesa vermeiden, teilt Schlemper mit. Über Details der zukünftigen Mittelvergabe verhandeln derzeit die Landtagsabgeordneten. Der Freistaat habe signalisiert, dass er den Zweckverbänden trotz sinkender Zuschüsse des Bundes eine stabile Finanzierung gewährleisten wolle.

Vor Ort in Meißen betont die CDU-Landtagsabgeordnete Daniela Kuge die Wichtigkeit der schnellen Linie S 1 nach Dresden. Aus dem Meißner Rathaus heißt es, die Stadt erhoffe sich von einer engeren Taktung im S-Bahn-Verkehr positive Impulse für weiteres Wachstum. Bereits seit einiger Zeit ist der positive Trend erkennbar, dass zunehmend Menschen, die in Dresden berufstätig sind, ihren Wohnort nach Meißen verlegen. Die Bevölkerung in der Stadt entwickelt sich positiver als vorhergesagt.

Grundlage für die jetzt geplanten Mehrfahrten auf der S 1 ist der dieses Jahr abgeschlossene Ausbau des Eisenbahnknotenpunktes Dresden. Mit Hilfe von Investitionen in Höhe von insgesamt 350 Millionen rollen Nah- und Fernverkehr unabhängig voneinander. Expresszüge können dadurch schneller fahren, S-Bahnen in einem dichteren Takt unterwegs sein. Expresszüge dürfen wegen der zwei Gleise im Stadtgebiet Tempo 80 fahren, auf den Zulaufstrecken aus Leipzig und Berlin soll größtenteils Tempo 160 erlaubt sein.

zur Startseite