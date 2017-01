Der Schnee muss runter vom Dach Die Städte kämpfen noch mit den Schneemassen. Dipps hat Sorgen mit dem Sportpark und den Gassen in der Innenstadt.

Mitarbeiter mehrerer einheimischer Firmen schaufeln Schnee vom Dach des Dippser Sportparks. Damit lindern sie die Schneelast. © Egbert Kamprath

Das Tiefdruckgebiet der letzten Tage hat wesentlich mehr Schnee gebracht als erwartet. Den Wintersportlern auf freiem Feld und im Gebirge macht die weiße Pracht Freude. Anders sieht es für die Kraftfahrer und Fußgänger in den Städten sowie für manche Hausbesitzer aus. Vor allem an Stellen, wo der Wind den Schnee zu großen Haufen weht, kann er sich sehr hoch auftürmen und drückt dann mit seinem Gewicht auf die Dächer. Deswegen hat die Stadtverwaltung Dippoldiswalde entschieden, das Dach auf dem Sportpark Dippoldiswalde abschaufeln zu lassen. Damit hat sie mehrere Dachdecker- und Baufirmen beauftragt. Deren Mitarbeiter haben am Dienstag das Flachdach von der Last befreit.

Ähnlich ging die Stadt Altenberg am Eisstadion in Geising vor. Dort hat die Feuerwehr schon am Montag begonnen, Schnee herunterzuholen. Der hatte sich vor allem zwischen den Dachgauben zu hohen Bergen getürmt. Diese Aktion dauerte auch am Dienstag noch an. Deswegen war die Halle geschlossen, wie die Tourist-Info Altenberg mitteilte.

Aber nicht nur auf den Dächern, sondern auch auf den Straßen werden die weißen Massen zum Problem. Sie nehmen Parkplätze weg und engen die Straßen ein. Die Stadt Dippoldiswalde plant deswegen, Schnee vor allem aus den Gassen in der Innenstadt, der Querstraße und der Goethestraße abfahren zu lassen, wie Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) informierte. Das wird Platz schaffen, bringt aber vorher Beeinträchtigungen mit sich. Während die Lader in den Gassen arbeiten, werden diese kurzzeitig nicht passierbar sein. Dafür bittet Peter um Verständnis. Es kann auch sein, dass Parkplätze kurz gesperrt werden. Die Flächen an den Parksälen und an der Weißeritzstraße stehen jedoch als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung.

Insgesamt hat sich die Lage auf den Straßen in der Region am Dienstag wieder beruhigt. Das erleichterte auch den Busfahrern des Regionalverkehrs ihre Arbeit. Am frühen Dienstagnachmittag gab es keine Ausfälle mehr, die mit dem Wetter zu tun hatten. Höchstens einzelne Verspätungen bis zu einer Viertelstunde kamen noch vor, weil Autofahrer auf den winterlichen Straßen sehr vorsichtig und langsam unterwegs waren, wie Volker Weidemann, der Vertriebsleiter der Regionalverkehr Dresden GmbH, informierte. Er sagte weiter: „Ich will den vielen Helfern insbesondere der Gemeinden und Straßenmeistereien danken. Sie haben so gearbeitet, dass der größte Teil der Buslinien unter den winterlichen Bedingungen absolviert werden konnte.“

Inzwischen lässt der Schneefall jedoch nach. So ist von Montag auf Dienstag in Zinnwald nur noch ein Zentimeter Neuschnee gefallen. Die Schneedecke sackte auch ein wenig zusammen. Sie ist in Zinnwald noch 88 Zentimeter hoch. Zum Glück weht nur ein schwacher Nordwind, denn der könnte den leichten Pulverschnee schnell zu hohen Schneewehen zusammenblasen. Die Meteorologen kündigen für die kommenden Tage ein stabiles Hochdruckgebiet für unsere Region an. Am Mittwoch soll die Sonne scheinen und die Temperaturen werden deutlich unter null Grad liegen. Das verspricht Winterwetter wie aus dem Bilderbuch.

