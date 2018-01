Der Schnee ist da Die Weltcupstrecke am Elbufer ist fast fertig. Die Kritik an der Umweltbilanz des Sportevents bleibt.

Die Mischung macht’s: Kunst- und Naturschnee bilden die Grundlage für die Skiweltcup-Strecke am Elbufer. Am Freitag wird sie fertig präpariert. Foto: Sven Ellger © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Es ist noch stockdunkel, als die ersten LKW mit ihrer kostbaren Fracht am Elbufer ankommen. Sechs Uhr morgens laden sie am Donnerstag den ersten Schnee auf dem Elberadweg in Höhe des Hotels Bellevue ab. Innerhalb des Tages arbeiten sich die LKW- und Schneeraupenfahrer bis zum Filmnächteareal unterhalb des Finanzministeriums vor und verteilen zwischen 4 000 und 5000 Kubikmeter Schnee. Kurz nach 17 Uhr fehlt noch ein 35 Meter breiter Streifen im Zielbereich. Wettkampfchef Georg Zipfel geht davon aus, dass seine Leute bis 22 Uhr arbeiten werden. „Wir liegen im Zeitplan und machen keinen Schnellschuss“, sagt er. Freitag soll die Strecke fertig präpariert werden.

Das Geschehen auf dem Elberadweg wird schon am Vormittag neugierig verfolgt. Immer wieder bleiben Schaulustige auf Carola- und Augustusbrücke stehen. Der Kontrast ist groß: Links und rechts der Schneeflächen leuchten die Elbwiesen beinahe saftig grün an diesem sonnigen Wintertag. Der Kontrast sticht auch den Kritikern des Events ins Auge. Zahlreiche Leser kritisieren auf SZ-Online, wieso Schnee eigens durch Maschinen mit hohem Stromverbrauch hergestellt und mittels LKW’s vom Flughafen ins Stadtzentrum gefahren werden muss. Etwa 100 LKW-Fahrten sollen es insgesamt sein. Ein Teil davon, rund 1 500 Kubikmeter Naturschnee, wurden bereits vergangene Woche aus Oberwiesenthal im Erzgebirge zum Flughafen gefahren und nun von dort weitertransportiert. „Dieselmotoren“, „Schadstoffe“, „Geld der Steuerzahler“, sind nur einige Schlagworte, die fallen.

Professor Ralf Roth vom Institut für Natursport und Ökologie der Sporthochschule Köln beschäftigt sich schon lange mit der Klimabilanz von Wintersportveranstaltungen. „Vergleichbare Wettkämpfe, die in Städten stattfinden, haben häufig eine bessere -Bilanz als Wettkämpfe in den Bergen“, sagt er. Denn wenn Tausende Zuschauer mit dem eigenen Auto in die Berge fahren, wirke sich das negativer aus. Beim innerstädtischen Wettkampf herrschten dagegen kurze Wege. Mit Letzteren werben die Veranstalter René Kindermann und Torsten Püschel schon lange. Das Wettkampfhotel liegt direkt an der Strecke, Ticketbesitzer und freiwillige Helfer können kostenlos mit Bus und Bahn fahren. „Betrachtet man andere Sportstätten, ist der Energieaufwand für die Schneeproduktion eigentlich relativ überschaubar“, sagt Professor Roth. Die genutzten Schneemaschinen verbrauchen bei maximaler Leistung rund 8 000 Kilowattstunden Strom pro Tag. Zum Vergleich: Die außenliegende Eisschnelllaufbahn im Ostragehege verbraucht täglich etwa 2 500 Kilowattstunden – im Schnitt. Bei warmem Südwind und bis zu 9 Grad Celsius Außentemperatur wird für die Bahn sogar das Doppelte verbraucht. So kommen pro fünfmonatiger Saison insgesamt etwa 375 000 Kilowattstunden zusammen.

Rathaussprecher Kai Schulz kann die Skepsis einiger Dresdner wegen des Skiweltcups nachvollziehen. Allerdings sei jede Veranstaltung eine Belastung für die Umwelt. „Beim Stadtfest oder dem Striezelmarkt fragt auch niemand, wie viele LKW nötig sind, um die ganzen Buden zu transportieren.“ Außerdem sei zu beachten, dass täglich rund 40 000 LKW über 3,5 Tonnen in Dresden unterwegs sind. Mit Blick auf den Skiweltcup verweist er darauf, dass die Stadt alle Veranstalter gleich behandeln muss. Bis auf das geforderte Lärmschutzgutachten und ein Hochwasserkonzept hat die Stadt den Veranstaltern deshalb keine weiteren Auflagen erteilt. Die Organisatoren verweisen erneut darauf, dass sie im Vorfeld in den Stadtratsgremien Auskunft gegeben haben und auf Wünsche zum Umweltaspekt eingegangen sind. So gibt es unter anderem Mehrweggeschirr, keine Shuttlebusse und sie versuchen, möglichst viel Brauchwasser zu verwenden. „Wir werden nach dem Weltcup schauen, was wir im nächsten Jahr noch besser machen können“, sagt Püschel. Dann müssen die Veranstalter der Stadt auch eine Umweltbilanz vorlegen – so steht es im Ratsbeschluss.

Im März hatten sich die Stadträte darauf geeinigt, die Veranstaltung mit 300 000 Euro zu unterstützen. Die Stadt hofft auf positive Nachrichten, will sich weltoffen, sportbegeistert und attraktiv zeigen. Der Freistaat gibt weitere 300 000 Euro hinzu. Innenminister Roland Wöller hatte sich am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin selbst begeistert gezeigt und auf den Nachwuchs verwiesen, der nach dem Weltcup die Strecke nutzen darf. „Ohne Breitensport kein Spitzensport“, sagte er.

